МОНДРИАН ПИТ
МОНДРИАН ПИТ (Питер Корнелис) - нидерландский живописец и теоретик искусства.
Обучался рисунку у своего дяди, пейзажиста Фритса Мондриана (1853-1932 годы), затем учился в Аакадемии Художеств в Амстердаме (1892-1897 годы).
Пейзажи, написанные в окрестностях Амстердама, в Брабанте и Зеландии, свидетельствуют о стремительной эволюции художника в 1900-е годы от импрессионизма и символизма к экспрессионизму («Пейзаж с розовым облаком», около 1908 года, Городской музей, Гаага, и др.). Под воздействием теософских идей П. Мондриан обратился к поиску «сущностной» формы вещей, отвлечённой от их внешнего облика. В сериях 1908 - начоло 1910-х годов (мотивы дерева, церкви и др.) очертания предмета последовательно уплощаются и схематизируются («Красное дерево», 1909-1911 годы; «Колокольня церкви в Домбурге», 1910 год, обе - там же). В «Серебряном дереве» (1911 год, там же) схематизм достиг высшего проявления: линии ветвей сплетаются в сетку, растягивающуюся по поверхности картины.
В 1912-1914 годы П. Мондриан жил преимущественно в Париже. В картинах этого времени, отмеченных влиянием кубизма, природный мотив растворяется в пересечениях дугообразных, ломаных, наклонных линий («Яблоня в цвету», около 1912 года, там же). Композиции 1913-1914 гдов выстраиваются из горизонталей и вертикалей, чередующихся в дробном ритме; цветовая гамма насыщается ярко-голубыми, розовыми, оранжевыми тонами («Овальная композиция», 1913 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк; 1914 год, Городской музей, Гаага).
Вернувшись в Голландию, П. Мондриан в 1915 году встретился с Т. ван Дусбургом и с 1917года принимал участие в издаваемом им журнале «Де Стейл»; был также членом одноименого художественного объединения. В статьях, опубликованных в этом журнале в 1917-1920 годы, П. Мондриан изложил свою теорию неопластицизма, возникшую под влиянием «пластической математики» голландского философа М. Схунмакерса и ставшую обоснованием так называемой геометрической абстракции - одного из течений абстракционизма. Эта система обрела у П. Мондриана свою законченность в следующий период пребывания в Париже (1919-1938 годы): композиции строятся на пересечениях вертикальных и горизонтальных линий, часть образовавшихся прямоугольников ровно закрашивается (преимущественно красным, синим, жёлтым), цветные ячейки противопоставляются белым, «пустым» клеткам («Композиция с красным, жёлтым и синим», 1921 год, Городской музей, Гаага).
П. Мондриан работал большими сериями: композиции, вписанные в квадрат или ромб, композиции с разной толщиной чёрных линий и т. п. В таких «периодических рядах» унифицированные элементы образуют жёсткий каркас, внутри которого перемещаются «подвижные» модули, создавая каждый раз новые комбинации: цветные «секции» сдвигаются к центру или смещаются на периферию, оставляя паузы пробелов; окрашенные «тела» свободно зависают либо опираются на прочные основания; чёрные линии решётки то плотно сдвигаются, то расходятся как в трансформирующейся конструкции («Композиция с жёлтым и синим», 1929 год, Музей Бойманса - ван Бёнингена, Роттердам; «Композиция с красным и чёрным», 1936 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк, и др.). В 1928 гоу художник создал «Картину-поэму», в которой столбцы поэтического текста М. Сёфора встраиваются в неопластицистскую конструкцию (собрание М. Сёфора, Париж).
В 1924 году П. Мондриан порвал с группой «Де Стейл»; в 1930-е годы сблизился с объединениями «Круг и Квадрат» и «Абстракция-Творчество». Его творчество и идеи оказали в 1930-е годы большое влияние на архитекторов современного движения.
В 1938 году П. Мондриан переселился в Лондон, в 1940 году - в Нью-Йорк. Здесь его система претерпела определённые изменения: дробные цветные поверхности мелькают в прерывистых ритмах, вызывая ассоциации с беспокойной атмосферой большого города («Трафальгарская площадь», 1939-1943 годы, «Буги-вуги на Бродвее», 1942-1943 годы, обе - Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Нью-Йорк сити I», 1942 год, Национальный музей современного искусства, Париж).
Сочинения:
Le Néo-plasticisme. P., 1920. Amersfoort, 1994;
Plastic art and pure plastic art, 1937, and other essays, 1941–1943. N. Y., 1945;
The new art – the new life: the collected writings. L., 1987;
Écrits françаis. P., 2010.