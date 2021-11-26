НАДЬ Ласло
Венгерский психолог и педагог.
Окончив Будапештский ун-т, преподавал в педагогич. уч-ще (Будапешт). Н. – организатор и участник 2-го Общего конгресса по вопросам нар. образования (1896), инициатор создания в Будапеште К-та (1903) и Об-ва (1906) для изучения детей, редактор ж. «Ребё- нок» («A Gyermek», 1907). Организатор междунар. науч. конгрессов по изучению ребёнка (Гамбург, 1908) и эксперим. психологии (Берлин, 1912). Впервые в стране Н. создал при педагогич. уч-ще психолого-педагогич. эксперим. лабораторию (1909). Организатор (1922) и до конца жизни руководитель педагогич. семинара в Будапеште.
Н. оказал значит. влияние на распространение движения нового воспитания в Венгрии (1920–30), содействовал организации в Венгрии исследований по дефектологии. В период реформ образования в 1920–30-х гг. разработал проект единой 8-летней общеобразовательной школы.