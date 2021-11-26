МОДЕРНИЗМ в архитектуре

МОДЕРНИ́ЗМ в ар­хи­тек­ту­ре - совокупность явлений, возникших под влиянием идей художественного модернизма в 1910– 1920-х гг., когда эксперименты беспредметного искусства (в пер­вую оче­редь ку­биз­ма) распространились на скульптуру и пространственные конструкции.

От­ли­чительные чер­ты модернизма: раз­рыв с ис­то­рической тра­ди­ци­ей, от­каз от де­ко­ри­ро­ва­ния ар­хитектурных форм и пе­ре­ход к су­гу­бо экс­пе­ри­мен­таль­но­му, но­ва­тор­ско­му фор­мо­об­ра­зо­ва­нию, вы­яв­ляю­ще­му функ­цио­наль­ную и кон­ст­рук­тив­ную ос­но­ву со­ору­же­ния.

Тер­мин «модернизм» при­ме­ни­тель­но к ар­хи­тек­ту­ре стал ши­ро­ко ис­поль­зо­вать­ся толь­ко с 1960-х годов; ар­хи­тек­то­ры - пред­ста­ви­те­ли модернизма ис­поль­зо­ва­ли так­же тер­ми­ны-си­но­ни­мы «но­вая ар­хи­тек­ту­ра», «современная ар­хи­тек­ту­ра», со­вре­мен­ное дви­же­ние. На модернизм как про­дукт ра­цио­на­ли­стического мыш­ле­ния по­влия­ли ус­пе­хи про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции, фи­лосовской тео­рии, обос­но­вы­ваю­щие уни­вер­саль­ность на­уч­но-тех­нического про­грес­са (пре­ж­де все­го мар­к­сизм); так­же и по­яв­ле­ние но­вых стро­ительных тех­но­ло­гий (мно­го­этаж­но­го кар­ка­са, боль­ше­про­лёт­ных ме­тал­лических кон­ст­рук­ций и сплош­но­го ос­тек­ле­ния, пас­са­жир­ско­го лиф­та, же­ле­зо­бе­то­на), су­ще­ст­вен­но рас­ши­рив­ших воз­мож­но­сти ар­хи­тек­то­ров.

При всём ра­ди­ка­лиз­ме модернизма, прин­ци­пи­аль­но от­ри­цав­ше­го ар­хи­тек­ту­ру про­шло­го, мож­но вы­явить ар­хитектурные на­прав­ле­ния и идеи, став­шие ба­зой для воз­ник­но­ве­ния модернизма: экс­прес­сио­низм; вы­нес­шая «че­ст­ные кон­ст­рук­ции» на фа­са­ды чи­каг­ская шко­ла; стиль мо­дерн с прин­ци­пом про­ек­ти­ро­ва­ния «из­нут­ри на­ру­жу»; кон­цеп­ции го­ро­да-са­да Э. Хоу­ар­да и Ин­ду­ст­ри­аль­но­го го­ро­да Т. Гар­нье , ра­бо­ты П. Бе­рен­са, А. Ло­за, а так­же Ф.Л. Рай­та (1900-х годов).

Многие ар­хи­тек­то­ры модернизма от­вер­га­ли стиль как ме­тод про­ек­ти­ро­ва­ния; тем не ме­нее модернизм име­ет ряд ус­той­чи­вых фор­маль­ных при­зна­ков (пря­мо­уголь­ные объ­ё­мы, лен­точ­ное за­стек­ле­ние, пло­ская кров­ля, свет­лый цвет стен, сво­бод­ный план и т. д.; см. так­же «пять прин­ци­пов современной ар­хи­тек­ту­ры» Ле Кор­бю­зье ), про­явив­ших­ся в большей части по­стро­ек модернизма и фак­ти­че­ски по­зво­ляю­щих с 1930-х годов рас­смат­ри­вать его так­же как стиль.

Мо­дер­ни­сты счи­та­ли воз­мож­ным с по­мо­щью ар­хи­тек­ту­ры улуч­шить и да­же кар­ди­наль­но из­ме­нить струк­ту­ру об­ще­ст­ва в со­от­вет­ст­вии с со­циа­ли­стическими идеа­ла­ми; они про­воз­гла­си­ли уто­пи­че­скую кон­цеп­цию «строи­тель­ст­ва жиз­ни», со­глас­но ко­то­рой за­ло­жен­ная в ар­хитектурном про­ек­те про­грам­ма долж­на обу­слов­ли­вать об­щественные про­цес­сы, про­те­каю­щие в зда­нии, по­сёл­ке или го­ро­де. Со­от­вет­ст­вен­но, ин­ст­ру­мен­том ар­хи­тек­то­ра в зна­чи­тель­но боль­шей, чем пре­ж­де, сте­пе­ни ста­ла не соб­ст­вен­но фор­ма или её эле­мен­ты, а про­стран­ст­во, осо­бая ор­га­ни­за­ция ко­то­ро­го долж­на бы­ла и управ­лять дея­тель­но­стью лю­дей, и соз­да­вать фор­му. От­сю­да - основной ме­тод фор­мо­об­ра­зо­ва­ния модернизма: фор­му оп­ре­де­ля­ет функ­ция (см. так­же Ор­га­ни­чес­кая ар­хи­тек­ту­ра).

Од­на из важ­ней­ших тем модернизма - про­ек­ти­ро­ва­ние мас­со­во­го жи­лья; в ча­ст­но­сти, до­ма для ра­бо­чих воз­во­ди­лись по прин­ци­пам ин­ду­ст­риа­ли­за­ции строи­тель­ст­ва, ми­ни­ми­за­ции за­трат на не­го, ор­га­ни­за­ции бы­та в со­от­вет­ст­вии с со­циа­ли­стической док­три­ной; в СССР поя­вил­ся тип до­ма-ком­му­ны. Для гра­до­строи­тель­ст­ва модернизма клю­че­вы­ми ста­ли идеи Ле Кор­бю­зье: прин­ци­пы зо­ни­ро­ва­ния, со­че­та­ние вы­сот­ной жи­лищ­ной за­строй­ки с про­сто­рны­ми озе­ле­нён­ны­ми про­стран­ст­ва­ми и диф­фе­рен­циа­ци­ей транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры; пер­во­на­чаль­ная мысль о то­таль­ном сно­се ста­рой за­строй­ки сме­ни­лась позд­нее по­ни­ма­ни­ем её цен­но­сти.

В 1910-е годы бы­ли соз­да­ны про­грамм­ные про­ек­ты модернизма: «Домино» Ле Кор­бюзье (1914-1915 годы), «Баш­ня III Ин­тер­на­цио­на­ла» В.Е. Тат­ли­на (1919-1920 годы), «про­уны» Л.М. Ли­сиц­ко­го (1919-1920 годы). За ко­рот­кий пе­ри­од идеи модернизма по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в ар­хи­тек­ту­ре Ев­ро­пы (в том числе в СССР), США, Ближ­не­го Вос­то­ка.

Пер­вые по­строй­ки модернизма да­ти­ру­ют­ся пре­имущественно серединой 1920-х годов: па­виль­он «Ма­хор­ка» на ВСХВ в Мо­ск­ве (1923 год, К.С. Мель­ни­ков; не сохранился), дом Шрё­дер в Ут­рех­те (1923-1924 годы, Г. Рит­велд), до­ма Р. Ла Ро­ша и А. Жан­не­ре в Па­ри­же (оба 1923-1925 годы, Ле Кор­бю­зье) и др.

В раз­ных стра­нах воз­ни­ка­ют различные ар­хитектурные те­че­ния модернизма: кон­ст­рук­ти­визм , функ­цио­на­лизм, ра­цио­на­лизм, су­пре­ма­тизм, тех­ни­цизм, ути­ли­та­ризм, ин­тер­на­цио­наль­ный стиль и др. По­яв­ля­ют­ся ар­хитектурные шко­лы, в ко­то­рых раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся про­пе­дев­ти­ка модернизма: Бау­ха­уз в Гер­ма­нии, Уно­вис, Ин­хук, Вху­те­мас в Рос­сии.

Главными идео­ло­га­ми ар­хитектуры модернизма вы­сту­пи­ли: Ле Кор­бю­зье; В. Гро­пи­ус, Б. Та­ут в Гер­ма­нии, З. Ги­де­он в Швей­ца­рии; М.Я. Гинз­бург. Бы­ла со­з­да­на объ­е­ди­нив­шая ар­хи­тек­то­ров модернизма ор­га­ни­за­ция - Ме­ж­ду­народные кон­грес­сы современной ар­хи­тек­ту­ры (франц. CIAM, 1928-1959 годы).

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны модернизм, те­ряя свой «ан­ти­бур­жу­аз­ный» па­фос, ста­но­вит­ся гос­под­ствую­щей ар­хитектурной идео­ло­ги­ей на За­па­де, вы­тес­няя ар де­ко и не­о­клас­си­цизм, и пе­ре­хо­дит в свою позд­нюю ста­дию. Влия­ние модернизма рас­про­стра­ни­лось на стра­ны Латинской Аме­ри­ки, Ин­дию, Япо­нию (с 1954 года - на СССР, где об­ра­ти­лись не к на­сле­дию российскх ар­хитекторов аван­гар­диз­ма 1920-х годов, а к за­ру­беж­но­му опы­ту ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и стан­дар­ти­за­ции стро­ительного про­цес­са) и т. д.

Раз­ви­ва­ют­ся различные сти­ли­сти­че­ски мно­го­об­раз­ные вер­сии модернизма (О. Ни­мей­ер; Э.Д. Сто­ун и И.М. Пей в США, и др.), мо­ди­фи­ци­ро­вав­шие или да­же от­ри­цав­шие док­три­ну функ­цио­на­лиз­ма. Пол­ное во­пло­ще­ние ар­хитектуры и гра­до­стро­ительства модернизма середины XX века на­шёл в но­вой бразованной сто­ли­це Бра­зи­лиа, по­стро­ен­ной по ген­пла­ну Л. Кос­ты. Реа­ли­зо­вав­шие кон­цеп­цию Л. Ми­са ван дер Роэ приз­ма­тические не­бо­скрё­бы со стек­лян­ны­ми фа­са­да­ми поя­ви­лись в боль­шин­ст­ве круп­ных го­ро­дов ми­ра. Но ши­ро­кое во­пло­ще­ние идей модернизма яр­че вы­яви­ло его не­дос­тат­ки: жё­ст­кость кон­цеп­ций, по­те­ряв­шие ак­ту­аль­ность прин­ци­пи­аль­ная ус­та­нов­ка на «строи­тель­ст­во жиз­ни» и па­фос тех­ни­циз­ма, ото­рван­ность от ре­аль­ной жиз­ни, про­явив­шая­ся в нев­ни­ма­нии к ес­тественным про­цес­сам раз­ви­тия го­ро­дов.

В ка­че­ст­ве аль­тер­на­ти­вы и ре­ак­ции на «ор­то­док­саль­ный» модернизм воз­ник­ли ар­хитектурные объ­е­ди­не­ния 1960-х годов «Archigram» (Ве­ли­ко­бри­та­ния; под влия­ни­ем фу­ту­риз­ма), «Archizoom» (Ита­лия; идеи поп-ар­та) и др.; на­прав­ле­ния бру­та­лизм, ме­та­бо­лизм и, глав­ное, по­стмо­дер­низм, к ру­бе­жу 1960-1970-х годов по­тес­нив­шие модернизм в ми­ро­вой ар­хитектурной прак­ти­ке. Но как в пе­ри­од гос­под­ства по­стмо­дер­ни­ст­ской ар­хи­тек­ту­ры (1970-1980-е годы), так и позд­нее па­ра­диг­ма модернизма (раз­рыв с тра­ди­ци­ей, от­каз от де­ко­ра и фор­маль­ные экс­пе­римен­ты) со­хра­ня­лась и в твор­че­ст­ве отдельных ар­хи­тек­то­ров (Р. Мей­ер, Р. Мо­нео и др.), и в иде­ях не­омо­дер­низ­ма (ис­поль­зую­ще­го фор­маль­ный лек­си­кон ран­не­го модернизма), де­кон­ст­рук­ти­виз­ма, хай-те­ка, не­ли­ней­ной ар­хи­тек­ту­ры - но­вых те­че­ний, ко­то­рые в то же вре­мя вос­при­ня­ли постмодернистcкую кри­ти­ку модернизма.

Се­го­дня в сре­де ис­сле­до­ва­те­лей ар­хи­тек­ту­ры нет еди­но­го мне­ния, мож­но ли от­не­сти эти на­прав­ле­ния к модернизму или пост­мо­дер­низ­му, или же их по­яв­ле­ние сви­де­тель­ст­ву­ет о ро­ж­де­нии но­вой ар­хитектурной па­ра­диг­мы.

Исторические источники:

Гинз­бург М. Я. Стиль и эпо­ха. М., 1924;

Gropius W. Internationale Architektur. Münch., 1925.

Дополнительная литература:

Ги­ди­он З. Про­стран­ст­во, вре­мя и ар­хи­тек­ту­ра. 3-е изд. М., 1984;

Фремп­тон К. Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра: кри­ти­че­ский взгляд на ис­то­рию раз­ви­тия. М., 1990;

Хан-Ма­го­ме­дов С. О. Ар­хи­тек­ту­ра со­вет­ско­го аван­гар­да. М., 1996;

Weston R. Modernism. L., 1996;

Cur­tis W. J. R. Modern architecture since 1900. 3rd ed. L., 1996;

Taut B. Die Neue Baukunst in Europa und Amerika. 2. Aufl. Stuttg., 1999;

Икон­ни­ков А. В. Ар­хи­тек­ту­ра ХХ в. Уто­пии и ре­аль­ность. М., 2001. Т. 1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)