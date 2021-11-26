МИТЧЕЛЛ УЭСЛИ КЛЭР
МИ́ТЧЕЛЛ УЭ́СЛИ КЛЭ́Р. Американский экономист, один из основателей институционализма.
Окончил Чикагский унститут (1899 год), где затем преподавал в 1900-1902 годах.
Профессор Калифорнийского университета в Беркли (1902-1912 года) и Колумбийского университета в Нью-Йорке (1913-1919 года; 1922-1944 года); организатор и первый директор Национального бюро экономических исследований (1920-1945 года), к работе в котором привлёк С. Кузнеца (1930 год) и В.В. Леонтьева (1931 год).
Взгляды Митчелл Уэсли Клэр сложились под воздействием философии Дж. Дьюи и критики Т. Вебленом модели «экономического человека».
Митчелл Уэсли Клэр рассматривал капитализм как экономическую систему, характеризуемую распространением среди всего населения навыков денежного расчёта, но подчёркивал наличие нерациональных мотивов (связанных, в частности, с демонстративным потреблением) в поведении среднестатистического человека по отношению к денежным институтам [книга «Отсталость в искусстве тратить деньги» («Backward art of spending money», 1937 год)].
Главные усилия У.К. Митчелл сосредоточил на эмпирическом изучении присущих капитализму как всеохватывающему денежному хозяйству циклических колебаний, которые считал эндогенными для развитых капиталистических экономик.
Хотя У.К. Митчелл не построил собственной теоретической модели экономического цикла и не признал вполне удовлетворительной ни одну из существовавших теорий цикла, он счёл накопленную статистическую информацию достаточной для вывода о необходимости активного государственного вмешательства для смягчения колебаний и участвовал в проведении мер «Нового курса», будучи членом Совета национальных ресурсов.
Сочинения:
Экономические циклы. М.; Л., 1930;
Measuring business cycles. N. Y., 1946 (with A. F. Burns);
Types of economic theory: from mercantilism to institutionalism. N. Y., 1967–1969. Vol. 1–2.