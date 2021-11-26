МИС ВАН ДЕР РОЭ ЛЮДВИГ

МИС ВАН ДЕР РОЭ ЛЮДВИГ (настоящая фамилия Мис, Mies) - немецкий ар­хи­тек­тор, ди­зай­нер и пе­да­гог.

Один из ли­де­ров сов­ре­мен­но­го дви­же­ния и ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля , при­над­ле­жит к чис­лу ос­но­во­по­лож­ни­ков ар­хитектурного мо­дер­низ­ма. В Ахе­не учил­ся в ре­мес­лен­ной шко­ле (1899-1901 годы) и под ру­ко­во­дством от­ца - мас­те­ра-ка­мен­щи­ка (вы­пол­нял чер­те­жи и ри­сун­ки для ма­ну­фак­ту­ры леп­но­го гип­со­во­го де­ко­ра). С 1905 года в Бер­ли­не, где был уче­ни­ком в мас­тер­ской ди­зай­не­ра ин­терь­е­ров и архитектора Б. Пау­ля (1906-1908 годы), по­стро­ил в «тра­ди­ци­он­ных» фор­мах дом фи­ло­со­фа А. Ри­ля в Ной­ба­бельс­бер­ге, близ Бер­ли­на (1907 год; го­но­рар по­зво­лил ему по­се­тить в 1908 году Ита­лию). В 1908-1912 годах ра­бо­тал у П. Бе­рен­са, в т. ч. осу­ще­ст­в­лял над­зор за строи­тель­ст­вом по­соль­ст­ва Гер­ма­нии в Санкт-Пе­тер­бур­ге по про­ек­ту по­след­не­го; ус­во­ил при этом сти­ли­сти­ку не­оклас­си­циз­ма (в уп­ро­щён­ном, мо­ну­мен­таль­ном ва­ри­ан­те, вос­хо­дя­щем к К.Ф. Шин­ке­лю) и пе­ре­нял ин­те­рес Бе­рен­са к тех­ническим нов­ше­ст­вам, ра­цио­на­лиз­му в промышленной ар­хи­тек­ту­ре и ди­зай­не. Зна­чительное влия­ние на Миса ван дер Роэ ока­за­ло твор­че­ст­во Ф.Л. Рай­та. В 1912 году от­крыл в Бер­ли­не собственную ар­хитектурную мас­тер­скую, ра­бо­тал в «тра­диционных» фор­мах и не­оклас­сическом сти­ле; раз­ра­ба­ты­вая про­ект до­ма с ху­дожественной га­ле­ре­ей близ Гаа­ги для Х. Крёл­лер-Мюл­лер (1912 год, не реа­ли­зо­ван), в Ни­дер­лан­дах по­зна­ко­мил­ся с твор­че­ст­вом Х. Бер­ла­ге, ис­поль­зо­вав­ше­го но­вые кон­ст­рук­ции (в т. ч. из стек­ла и ста­ли) и вы­сту­пав­ше­го за «че­ст­ность» в ис­поль­зо­ва­нии ма­те­риа­ла. В 1915-1918 годах слу­жил в инженерных вой­сках .

В пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды, ко­гда стро­ительная ак­тив­ность в Гер­ма­нии бы­ла низ­кой, вклю­чил­ся в дея­тель­ность ху­дожественного и ар­хитектурного аван­гар­дизма: воз­гла­вил ар­хитектурную сек­цию Но­ябрь­ской груп­пы (1921-1925 годы), стал уч­ре­ди­те­лем журнала «G: Materialien zur Ele­mentaren» (1923 год, совместно с Х. Рих­те­ром) и ар­хитектурного объ­е­ди­не­ния «Der Ring» (1923-1924 годы, совместно с Х. Хе­рин­гом). Опи­ра­ясь на идею «стек­лян­ной ар­хи­тек­ту­ры» экс­прес­сио­низ­ма и эс­те­ти­ку эле­мен­тар­ных гео­мет­рических форм «Де Стейл» (а от­час­ти и на про­стран­ст­вен­ные ком­по­зи­ции К.С. Ма­ле­ви­ча и Л.М. Ли­сиц­ко­го), раз­ра­бо­тал но­ва­тор­ские кон­цеп­ции вы­сот­но­го зда­ния со стек­лян­ным не­не­су­щим фа­са­дом и ме­тал­лическим кар­ка­сом (кон­курс­ный про­ект не­бо­скрё­ба на Фрид­рих­штрас­се в Бер­ли­не, 1921 год, и др.) и 7-этаж­но­го административного зда­ния из же­ле­зо­бе­то­на с лен­точ­ным за­стек­ле­ни­ем (1922 год), во­шед­шие в ши­ро­кую ар­хитектурную прак­ти­ку с середины XX века; соз­дал про­ек­ты за­го­род­ных до­мов ла­конич­ных гео­мет­рических форм из кир­пи­ча и бе­то­на со сво­бод­ной пла­ни­ров­кой в ду­хе Ф.Л. Рай­та (1923-1924 годы; все не реа­ли­зо­ва­ны). Свои идеи во­пло­тил в жи­лых по­строй­ках (дом Э. Воль­фа в Гу­бе­не, 1925-1927 годы, не сохранился; жи­лой ком­плекс на Аф­ри­ка­ни­ше-штрас­се в Бер­ли­не, 1926-1927 годы) и па­мят­ни­ке К. Либк­нех­ту и Р. Люк­сем­бург в Бер­ли­не (1925-1926 годы, не сохранился). Став 1-м ви­це-пре­зи­ден­том «Не­мец­ко­го Вер­кбун­да» (1926-1932 годы), ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом об­раз­цо­во­го поселения «Вай­сен­хоф» для вы­став­ки Вер­кбун­да в Штут­гар­те (1927 год), от­ра­зив­ше­го основные прин­ци­пы современного дви­же­ния; воз­вёл там 4-этаж­ное мно­го­квар­тир­ное зда­ние на сталь­ном кар­ка­се, во­круг ко­то­ро­го бы­ли по­строе­ны 20 до­мов по про­ек­там Ле Кор­бю­зье, В. Гро­пиу­са, П. Бе­рен­са и других ве­ду­щих ар­хи­тек­то­ров.

Раз­ви­вая свою идею но­во­го жи­ло­го до­ма, соз­дал про­ект па­виль­о­на Гер­ма­нии для Все­мир­ной вы­став­ки 1929 года в Бар­се­ло­не (вос­соз­дан в 1986 году), где со­еди­нил про­сто­ту форм и сво­бод­ную пла­ни­ров­ку с ис­поль­зо­ва­ни­ем раз­но­об­раз­ных ма­те­риа­лов (сталь, тра­вер­тин, мра­мор, оникс, ма­то­вое стек­ло) и про­из­ве­де­ний искусства (скульп­ту­ра Г. Коль­бе ). Эта ком­по­зиционная схе­ма бы­ла раз­ра­бо­та­на под­роб­нее в вил­ле Ту­генд­хат в Брно (1929-1930 годы) и до­ме К. Лем­ке в Бер­ли­не (1932-1933 годы). С ди­зай­не­ром Л. Райх про­ек­ти­ро­вал ме­бель для ин­терь­е­ров сво­их зда­ний (крес­ло «Бар­се­ло­на», 1929 год; крес­ло «Брно» 1929-1930 годы, и др.).

В 1930 году по ре­ко­мен­да­ции В. Гро­пиу­са Мис ван дер Роэ воз­гла­вил Бау­ха­уз в Дес­сау, где основное вни­ма­ние уде­лил ар­хитектурному об­ра­зо­ва­нию, сде­лав его бо­лее ра­цио­наль­ным и праг­ма­тич­ным. Под дав­ле­ни­ем на­цис­тов в 1932 году был вы­ну­ж­ден пе­ре­вес­ти шко­лу в Бер­лин, а в 1933 году - за­крыть её. Про­дол­жал уча­ст­во­вать в кон­кур­сах (на про­ект зда­ния Рейхс­бан­ка в Бер­ли­не, 1933-1934 годы, и др.), ра­бо­тал для ча­ст­ных за­каз­чи­ков (про­ект до­ма М. Хуб­бе в Ма­где­бур­ге, 1935 год), но реа­ли­зо­вать свои ра­бо­ты не смог.

В 1938 году воз­гла­вил ар­хитектурный факультет Тех­но­логического института Ар­мо­ра (в 1940 году объ­е­ди­нён с Институтом Льюи­са в Ил­ли­ной­ский тех­но­ло­гический институт) в Чи­ка­го (до 1958 года), где со­з­дал но­вую об­ра­зо­вательную про­грам­му, ос­но­ван­ную на ос­вое­нии прак­тических, при­клад­ных зна­ний и ос­нов про­фес­сии. Для это­го института раз­ра­бо­тал про­ект но­во­го кам­пу­са (ген­план 1940-1941 годы; зда­ния - 1942-1957 годы), в т. ч. учеб­ный кор­пус Кра­ун-холл (1950-1956 годы), где во­пло­ти­лась об­щая для всех его про­ек­тов американского пе­рио­да идея еди­но­го внутреннего про­стран­ст­ва со сво­бод­ным пла­ном, под­хо­дя­ще­го для ме­няю­щих­ся нужд вла­дель­цев по­строй­ки. Как и зда­ние Но­вой национальной га­ле­реи в Бер­ли­не (1962-1968 годы), Кра­ун-холл от­но­сит­ся к ти­пу од­но­этаж­но­го од­но­про­лёт­но­го зда­ния, ко­то­рый Мис ван дер Роэ раз­ра­ба­ты­вал в те го­ды. За­го­род­ный дом Э. Фарн­су­эрт в Плей­но (1945-1950 годы) той же ти­по­ло­гии про­дол­жа­ет его экс­пе­ри­мен­ты в сфе­ре «стек­лян­ной ар­хи­тек­ту­ры»: пол­но­стью про­зрач­ные сте­ны раз­мы­ва­ют гра­ни­цы ме­ж­ду по­строй­кой и её при­род­ным ок­ру­же­ни­ем, но вы­кра­шен­ный в яр­ко-бе­лый цвет ме­тал­лический кар­кас не да­ёт со­ору­же­нию слить­ся со сре­дой. Так­же реа­ли­зо­вал в США свою кон­цеп­цию приз­ма­тического не­бо­скрё­ба с про­зрач­ным фа­са­дом - стек­лян­ной на­вес­ной сте­ной, рас­чер­чен­ной ме­тал­лическими про­фи­ля­ми на пря­мо­уголь­ные сек­ции (жи­лые баш­ни на Лейк-Шор-Драйв в Чи­ка­го, 1948-1951 годы; зда­ние «Сиг­рем бил­динг» в Нью-Йор­ке, про­ект, 1954 , 1956-1958 годы, совместно с Ф. Джон­со­ном; зда­ние IBM в Чи­ка­го, 1960-1969 годы, и многие другие), где круп­ный раз­мер зда­ния со­че­та­ет­ся с тон­ко­стью де­та­лей и бо­гат­ст­вом от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов (брон­за, цвет­ное стек­ло, мра­мор и др.). Треть­им ти­пом по­сле­во­ен­но­го твор­че­ст­ва Миса ван дер Роэ ста­ло ма­ло­этаж­ное зда­ние на ме­тал­лическом кар­ка­се (зда­ние ком­па­нии «Bacardi» в Ме­хи­ко, 1957-1961 годы). Со­че­та­ние ма­ло­этаж­ной и вы­сот­ной за­строй­ки ха­рак­те­ри­зу­ет жи­лой мас­сив «Ла­фай­етт парк» в Дет­рой­те (ген­план 1955-1956 годов; зда­ния - начало 1960-х годов).

Своё по­ни­ма­ние ар­хи­тек­ту­ры Мис ван дер Роэ свя­зы­вал с фи­ло­со­фи­ей то­миз­ма; ви­дел цель твор­че­ст­ва в соз­да­нии уни­вер­саль­ной (аб­ст­ракт­но-гео­мет­рической) ар­хитектурной фор­мы, ко­то­рая из­бав­ле­на от все­го лиш­не­го и ос­но­ва­на на чёт­ко про­ду­ман­ной и яс­но чи­таю­щей­ся кон­ст­рук­ции. Он трак­то­вал искусство ар­хи­тек­ту­ры как вы­ра­же­ние ду­ха эпо­хи, от­ра­же­ние её по­треб­но­стей и ре­сур­сов. Эти идеи, на­ря­ду с раз­ра­бо­тан­ны­ми Мисом ван дер Роэ прак­тическими ар­хитектурными ре­ше­ния­ми, ока­за­ли зна­чительное влия­ние на ар­хи­тек­ту­ру 2-й половины XX - начало XXI веков; вме­сте с тем от­ра­жён­ные в его ра­бо­тах прин­ци­п ы клас­сической ар­хи­тек­ту­ры (спо­кой­ный ритм вер­ти­ка­лей и го­ри­зон­та­лей, со­раз­мер­ность мас­шта­бов) и го­тического зод­че­ст­ва (вы­де­лен­ные внут­ри и сна­ру­жи зда­ния эле­мен­ты не­су­щей кон­ст­рук­ции) свя­зы­ва­ют его твор­че­ст­во с ис­то­рическим ар­хитектурным на­сле­ди­ем.

Сочинение:

[От­рыв­ки из вы­сту­п­ле­ний] // Мас­те­ра ар­хи­тек­ту­ры об ар­хи­тек­ту­ре. М., 1972. С. 365-383.

Дополнительная литература:

Johnson P.C. Mies van der Rohe. N. Y., 1947;

Hilberseimer L. Mies van der Rohe. Chi., 1956;

Blake P. Mies van der Rohe: architecture and structure. [Balt., 1964];

Ма­чуль­ский Г.К. Мис ван дер Роэ. М., 1969;

Blaser W. Mies van der Rohe: furniture and interiors. Wood­bu­ry, 1982;

idem. Mies van der Rohe: less is more. Z.; N. Y., 1986;

idem. Mies van der Rohe: the art of structure. Basel; Boston, 1993;

Spaeth D. Mies van der Rohe. L., 1985;

Tegethoff W. Mies van der Rohe: the villas and country houses. N. Y., 1985;

Schulze F. Mies van der Rohe: a critical biography. L., 1986;

Mies reconsidered: his career, legacy and disciples. N. Y., 1986;

The Mies van der Rohe archive. N. Y., 1986-1992. Vol. 1-20;

Hochman E.S. Architects of fortune: Mies van der Rohe and the Third Reich. N. Y., 1989;

Mies van der Rohe: critical essays. N. Y., 1990;

Neumeyer F. The artless word: Mies van der Rohe on the building art. Camb. (Mass.), 1991;

The presence of Mies. N. Y., 1994;

Car­ter P. Mies van der Rohe at work. N. Y., 1999;

Mies in America. (Cat.). N. Y., 2001;

Mies in Berlin. (Cat.). N. Y.; L., 2003.