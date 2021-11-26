МИС ВАН ДЕР РОЭ ЛЮДВИГ
МИС ВАН ДЕР РОЭ ЛЮДВИГ (настоящая фамилия Мис, Mies) - немецкий архитектор, дизайнер и педагог.
Один из лидеров современного движения и интернационального стиля, принадлежит к числу основоположников архитектурного модернизма. В Ахене учился в ремесленной школе (1899-1901 годы) и под руководством отца - мастера-каменщика (выполнял чертежи и рисунки для мануфактуры лепного гипсового декора). С 1905 года в Берлине, где был учеником в мастерской дизайнера интерьеров и архитектора Б. Пауля (1906-1908 годы), построил в «традиционных» формах дом философа А. Риля в Нойбабельсберге, близ Берлина (1907 год; гонорар позволил ему посетить в 1908 году Италию). В 1908-1912 годах работал у П. Беренса, в т. ч. осуществлял надзор за строительством посольства Германии в Санкт-Петербурге по проекту последнего; усвоил при этом стилистику неоклассицизма (в упрощённом, монументальном варианте, восходящем к К.Ф. Шинкелю) и перенял интерес Беренса к техническим новшествам, рационализму в промышленной архитектуре и дизайне. Значительное влияние на Миса ван дер Роэ оказало творчество Ф.Л. Райта. В 1912 году открыл в Берлине собственную архитектурную мастерскую, работал в «традиционных» формах и неоклассическом стиле; разрабатывая проект дома с художественной галереей близ Гааги для Х. Крёллер-Мюллер (1912 год, не реализован), в Нидерландах познакомился с творчеством Х. Берлаге, использовавшего новые конструкции (в т. ч. из стекла и стали) и выступавшего за «честность» в использовании материала. В 1915-1918 годах служил в инженерных войсках.
В первые послевоенные годы, когда строительная активность в Германии была низкой, включился в деятельность художественного и архитектурного авангардизма: возглавил архитектурную секцию Ноябрьской группы (1921-1925 годы), стал учредителем журнала «G: Materialien zur Elementaren» (1923 год, совместно с Х. Рихтером) и архитектурного объединения «Der Ring» (1923-1924 годы, совместно с Х. Херингом). Опираясь на идею «стеклянной архитектуры» экспрессионизма и эстетику элементарных геометрических форм «Де Стейл» (а отчасти и на пространственные композиции К.С. Малевича и Л.М. Лисицкого), разработал новаторские концепции высотного здания со стеклянным ненесущим фасадом и металлическим каркасом (конкурсный проект небоскрёба на Фридрихштрассе в Берлине, 1921 год, и др.) и 7-этажного административного здания из железобетона с ленточным застеклением (1922 год), вошедшие в широкую архитектурную практику с середины XX века; создал проекты загородных домов лаконичных геометрических форм из кирпича и бетона со свободной планировкой в духе Ф.Л. Райта (1923-1924 годы; все не реализованы). Свои идеи воплотил в жилых постройках (дом Э. Вольфа в Губене, 1925-1927 годы, не сохранился; жилой комплекс на Африканише-штрассе в Берлине, 1926-1927 годы) и памятнике К. Либкнехту и Р. Люксембург в Берлине (1925-1926 годы, не сохранился). Став 1-м вице-президентом «Немецкого Веркбунда» (1926-1932 годы), руководил строительством образцового поселения «Вайсенхоф» для выставки Веркбунда в Штутгарте (1927 год), отразившего основные принципы современного движения; возвёл там 4-этажное многоквартирное здание на стальном каркасе, вокруг которого были построены 20 домов по проектам Ле Корбюзье, В. Гропиуса, П. Беренса и других ведущих архитекторов.
Развивая свою идею нового жилого дома, создал проект павильона Германии для Всемирной выставки 1929 года в Барселоне (воссоздан в 1986 году), где соединил простоту форм и свободную планировку с использованием разнообразных материалов (сталь, травертин, мрамор, оникс, матовое стекло) и произведений искусства (скульптура Г. Кольбе). Эта композиционная схема была разработана подробнее в вилле Тугендхат в Брно (1929-1930 годы) и доме К. Лемке в Берлине (1932-1933 годы). С дизайнером Л. Райх проектировал мебель для интерьеров своих зданий (кресло «Барселона», 1929 год; кресло «Брно» 1929-1930 годы, и др.).
В 1930 году по рекомендации В. Гропиуса Мис ван дер Роэ возглавил Баухауз в Дессау, где основное внимание уделил архитектурному образованию, сделав его более рациональным и прагматичным. Под давлением нацистов в 1932 году был вынужден перевести школу в Берлин, а в 1933 году - закрыть её. Продолжал участвовать в конкурсах (на проект здания Рейхсбанка в Берлине, 1933-1934 годы, и др.), работал для частных заказчиков (проект дома М. Хуббе в Магдебурге, 1935 год), но реализовать свои работы не смог.
В 1938 году возглавил архитектурный факультет Технологического института Армора (в 1940 году объединён с Институтом Льюиса в Иллинойский технологический институт) в Чикаго (до 1958 года), где создал новую образовательную программу, основанную на освоении практических, прикладных знаний и основ профессии. Для этого института разработал проект нового кампуса (генплан 1940-1941 годы; здания - 1942-1957 годы), в т. ч. учебный корпус Краун-холл (1950-1956 годы), где воплотилась общая для всех его проектов американского периода идея единого внутреннего пространства со свободным планом, подходящего для меняющихся нужд владельцев постройки. Как и здание Новой национальной галереи в Берлине (1962-1968 годы), Краун-холл относится к типу одноэтажного однопролётного здания, который Мис ван дер Роэ разрабатывал в те годы. Загородный дом Э. Фарнсуэрт в Плейно (1945-1950 годы) той же типологии продолжает его эксперименты в сфере «стеклянной архитектуры»: полностью прозрачные стены размывают границы между постройкой и её природным окружением, но выкрашенный в ярко-белый цвет металлический каркас не даёт сооружению слиться со средой. Также реализовал в США свою концепцию призматического небоскрёба с прозрачным фасадом - стеклянной навесной стеной, расчерченной металлическими профилями на прямоугольные секции (жилые башни на Лейк-Шор-Драйв в Чикаго, 1948-1951 годы; здание «Сигрем билдинг» в Нью-Йорке, проект, 1954 , 1956-1958 годы, совместно с Ф. Джонсоном; здание IBM в Чикаго, 1960-1969 годы, и многие другие), где крупный размер здания сочетается с тонкостью деталей и богатством отделочных материалов (бронза, цветное стекло, мрамор и др.). Третьим типом послевоенного творчества Миса ван дер Роэ стало малоэтажное здание на металлическом каркасе (здание компании «Bacardi» в Мехико, 1957-1961 годы). Сочетание малоэтажной и высотной застройки характеризует жилой массив «Лафайетт парк» в Детройте (генплан 1955-1956 годов; здания - начало 1960-х годов).
Своё понимание архитектуры Мис ван дер Роэ связывал с философией томизма; видел цель творчества в создании универсальной (абстрактно-геометрической) архитектурной формы, которая избавлена от всего лишнего и основана на чётко продуманной и ясно читающейся конструкции. Он трактовал искусство архитектуры как выражение духа эпохи, отражение её потребностей и ресурсов. Эти идеи, наряду с разработанными Мисом ван дер Роэ практическими архитектурными решениями, оказали значительное влияние на архитектуру 2-й половины XX - начало XXI веков; вместе с тем отражённые в его работах принципы классической архитектуры (спокойный ритм вертикалей и горизонталей, соразмерность масштабов) и готического зодчества (выделенные внутри и снаружи здания элементы несущей конструкции) связывают его творчество с историческим архитектурным наследием.
Сочинение:
[Отрывки из выступлений] // Мастера архитектуры об архитектуре. М., 1972. С. 365-383.
Дополнительная литература:
Johnson P.C. Mies van der Rohe. N. Y., 1947;
Hilberseimer L. Mies van der Rohe. Chi., 1956;
Blake P. Mies van der Rohe: architecture and structure. [Balt., 1964];
Мачульский Г.К. Мис ван дер Роэ. М., 1969;
Blaser W. Mies van der Rohe: furniture and interiors. Woodbury, 1982;
idem. Mies van der Rohe: less is more. Z.; N. Y., 1986;
idem. Mies van der Rohe: the art of structure. Basel; Boston, 1993;
Spaeth D. Mies van der Rohe. L., 1985;
Tegethoff W. Mies van der Rohe: the villas and country houses. N. Y., 1985;
Schulze F. Mies van der Rohe: a critical biography. L., 1986;
Mies reconsidered: his career, legacy and disciples. N. Y., 1986;
The Mies van der Rohe archive. N. Y., 1986-1992. Vol. 1-20;
Hochman E.S. Architects of fortune: Mies van der Rohe and the Third Reich. N. Y., 1989;
Mies van der Rohe: critical essays. N. Y., 1990;
Neumeyer F. The artless word: Mies van der Rohe on the building art. Camb. (Mass.), 1991;
The presence of Mies. N. Y., 1994;
Carter P. Mies van der Rohe at work. N. Y., 1999;
Mies in America. (Cat.). N. Y., 2001;
Mies in Berlin. (Cat.). N. Y.; L., 2003.