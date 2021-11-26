МИРО ХУАН
МИРО ХУАН - испанский (каталонский) живописец, график, скульптор, художник-монументалист.
Учился в Барселоне в АХ («Льоджа») у М. Ургелла и Х. Паско (1907-1910 годы), в частной академии Ф. Гали (1912-1915 годы). Один из организаторов «Группы Курбе» (1918 год), противостоявшей консервативно-почвенническим тенденциям в каталонской культуре. Работы Миро 1915-1917 годов отмечены влиянием французского фовизма («Прадес, деревня», 1917 год, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк; портрет Э.К. Рикарта, 1917 год, частное собрание, Чикаго). С 1918 года в творчестве Миро начинается период «поэтического реализма». В пейзажах, написанных в Монроче в летние месяцы, глубокие перспективы наполняются тщательно выписанными подробностями («Огород с ослом», 1918 год, Музей современного искусства, Стокгольм; «Колея», 1918 год, частное собрание, Нью-Йорк).
С 1920 года Миро работал в Париже. Картины «Ферма» (1921-1922 годы, Национальная галерея искусства, Вашингтон), «Вспаханное поле» (Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк) и «Каталонский пейзаж» («Охотник», Музей современного искусства, Нью-Йорк; обе 1923-1924 годов) свидетельствуют о стремительной эволюции Миро от наблюдения реальности к её условно-знаковому претворению: «среда обитания» человека трактуется как неглубокий слой «переднего плана», за которым открывается бездна витальных энергий, творящих мириады биоформ. В 1924 году Миро сблизился с А. Бретоном, П. Элюаром, Л. Арагоном и другими участниками группировки сюрреалистов. На его первой картине в духе сюрреализма - «Карнавал Арлекина» (1924-1925 годы, Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало) - изображена популяция невесомых существ, произвольно меняющих свою форму и положение в пространстве и уподобленных колышущимся цветным теням. В картинах 2-й половины 1920-х годов («Персонаж, бросающий камень в птицу», 1926 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Собака, лающая на луну», 1926 год, Музей искусства, Филадельфия, и др.) складывается репертуар устойчивых идеограмм Миро: знаки, маркирующие пространство (условная линия горизонта, солнце и звёзды, волны), и символы-посредники, осуществляющие коммуникацию между различными сферами (птицы, лестница, уходящая в небо, глаз или ухо, человеческая фигура с огромными стопами, прилипшими к земле, и т. п.). В «картинах- поэмах» 1930-х годов извивающиеся, петляющие по холсту надписи произрастают из линий рисунка, являя потаённое родство слова и образа («Ласточка-любовь», 1934 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк). В 1940-1941 годах Миро исполнил серию гуашей «Созвездия», ставшую одним из его высших достижений. Созданная, по признанию Миро, под впечатлением ночи, звёзд, музыки И.С. Баха и В.А. Моцарта, серия вызывает множество поэтич. ассоциаций («Полуночная песнь соловья и утренний дождь», 1940 год, ранее - галерея Перлс, Нью-Йорк; «Письмена и звёзды, влюблённые в женщину», 1941 год, Институт искусств, Чикаго, и др.).
С 1944 года Миро занялся скульптурой и керамикой (в сотрудничестве с керамистом Х.Л. Артигасом), вдохновляясь архаической пластикой, народной глиняной игрушкой, причудливыми творениями природы («Женщина-насекомое», 1968 год; «Персонаж», 1970 год; «Созвездие», 1971 год; все - частные собрания). Поверхности скульптур Миро отличаются богатой фактурной проработкой, сложными переливами оттенков тонированной бронзы, расписной терракоты, майолики. В скульптурных ассамблажах Миро сближается с направлением поп-арта: «Его величество» (1967-1968 годы), «Улетающая девушка» (1968 год, обе - частные собрания). К монументальному искусству Миро обратился с 1940-х годов (крупномасштабное настенное панно для отеля «Хилтон» в Цинциннати, 1947 год, и др.). Поселившись в городе Пальма (с 1956 года), Миро выполнил заказ на оформление 2 стен комплекса ЮНЕСКО в Париже (1956-1958 годы), создал монументальные керамическое панно - для Гарвардского ун-та в США (1960-1961 годы), здания Высшей школы экономических наук в Санкт-Галлене (1964 год), аэропорта в Барселоне (1970 год), Стеклянного павильона на Всемирной выставке 1970 года в Осаке, монументальную скульптуру «Женщина и птица» для Барселоны (керамическая мозаика, 1982 год; смотрите иллюстрацию к статье Испания) и др. В станковой живописи 1950-1970-х годов Миро ориентируется на первобытное искусство и детский рисунок («Женщина перед солнцем», 1950 год, частное собрание; «Каталонский крестьянин при свете луны», 1968 год, фонд Х. Миро, Барселона). В 1975 году в Барселоне основан фонд Миро; в 1992 году мастерская художника в городе Пальма преобразована в музей.
Сочинение:
Selected writings and interviews / Ed. M. Rowell. 2nd ed. N. Y., 1992.
Дополнительная литература:
Dupin J. J. Miró. P., 1961. P., 2004;
Gasch S. J. Miró. Barcelona, 1963;
Lassaigne J. Miró. Lausanne, 1963;
Bonnefoy Y. Miró. N. Y., 1967;
Greenberg C. Miró. N. Y., 1969;
Penrose R. Miró. L., 1970;
Rowell M. Miró. N. Y., 1971;
Dupin J., Catalа̀-Roca F., Prats Vallès J. Miró escultor. Barcelona, 1972;
Leiris M., Mourlot F. J. Miró: lithographe. N. Y.; Barcelona, 1972;
Corredor-Matheos J., Pierre J. Céramiques de Miró et Artigas. P., 1973;
Weelen G. Miró. 2 éd. P., 1984;
Cirici A. Miró et son temps. Barcelona, 1985;
Serra P.A. Miró and Mallorca. P., 1985;
Miró escultor. (Cat.). Madrid, 1986;
J. Miró: a retrospective. (Cat.). N. Y., 1987;
Tapié M. J. Miró. 2 éd. P., 1989.