МИРО ХУАН

МИРО ХУАН - испанский (ка­та­лон­ский) жи­во­пи­сец, гра­фик, скульп­тор, ху­дож­ник-мо­ну­мен­та­лист.

Учил­ся в Бар­се­ло­не в АХ («Льод­жа») у М. Ур­гел­ла и Х. Пас­ко (1907-1910 годы), в ча­ст­ной ака­де­мии Ф. Га­ли (1912-1915 годы). Один из ор­га­ни­за­то­ров «Груп­пы Кур­бе» (1918 год), про­ти­во­сто­яв­шей кон­сер­ва­тив­но-поч­вен­ни­че­ским тен­ден­ци­ям в ка­та­лон­ской куль­ту­ре. Ра­бо­ты Миро 1915-1917 годов от­ме­че­ны влия­ни­ем французского фо­виз­ма («Пра­дес, де­рев­ня», 1917 год, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма , Нью-Йорк; порт­рет Э.К. Ри­кар­та, 1917 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Чи­ка­го). С 1918 года в твор­че­ст­ве Миро на­чи­на­ет­ся пе­ри­од «по­эти­че­ско­го реа­лиз­ма». В пей­за­жах, на­пи­сан­ных в Мон­ро­че в лет­ние ме­ся­цы, глу­бо­кие пер­спек­ти­вы на­пол­ня­ют­ся тща­тель­но вы­пи­сан­ны­ми под­роб­но­стя­ми («Ого­род с ос­лом», 1918 год, Му­зей современного искусства, Сток­гольм; «Ко­лея», 1918 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Нью-Йорк).

С 1920 года Миро ра­бо­тал в Па­ри­же. Кар­ти­ны «Фер­ма» (1921-1922 годы, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон), «Вспа­хан­ное по­ле» (Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк) и «Ка­та­лон­ский пей­заж» («Охот­ник», Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; обе 1923-1924 годов) сви­де­тель­ст­ву­ют о стре­ми­тель­ной эво­лю­ции Миро от на­блю­де­ния ре­аль­но­сти к её ус­лов­но-зна­ко­во­му пре­тво­ре­нию: «сре­да оби­та­ния» че­ло­ве­ка трак­ту­ет­ся как не­глу­бо­кий слой «пе­ред­не­го пла­на», за ко­то­рым от­кры­ва­ет­ся безд­на ви­таль­ных энер­гий, тво­ря­щих ми­риа­ды био­форм. В 1924 году Миро сбли­зил­ся с А. Бре­то­ном, П. Элюа­ром, Л. Ара­го­ном и другими уча­ст­ни­ка­ми груп­пи­ров­ки сюр­реа­ли­стов. На его пер­вой кар­ти­не в ду­хе сюр­реа­лиз­ма - «Кар­на­вал Ар­ле­ки­на» (1924-1925 годы, Ху­дожественная га­ле­рея Ол­брайт-Нокс, Буф­фа­ло) - изо­бра­же­на по­пу­ля­ция не­ве­со­мых су­ществ, про­из­воль­но ме­няю­щих свою фор­му и по­ло­же­ние в про­стран­ст­ве и упо­доб­лен­ных ко­лы­шу­щим­ся цвет­ным те­ням. В кар­ти­нах 2-й половины 1920-х годов («Пер­со­наж, бро­саю­щий ка­мень в пти­цу», 1926 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; «Со­ба­ка, лаю­щая на лу­ну», 1926 год, Му­зей искусства, Фи­ла­дель­фия, и др.) скла­ды­ва­ет­ся ре­пер­ту­ар ус­той­чи­вых идео­грамм Миро: зна­ки, мар­ки­рую­щие про­стран­ст­во (ус­лов­ная ли­ния го­ри­зон­та, солн­це и звёз­ды, вол­ны), и сим­во­лы-по­сред­ни­ки, осу­ще­ст­в­ляю­щие ком­му­ни­ка­цию ме­ж­ду различными сфе­ра­ми (пти­цы, ле­ст­ни­ца, ухо­дя­щая в не­бо, глаз или ухо, че­ло­ве­че­ская фи­гу­ра с ог­ром­ны­ми сто­па­ми, при­лип­ши­ми к зем­ле, и т. п.). В «кар­ти­нах- по­эмах» 1930-х годов из­ви­ваю­щие­ся, пет­ляю­щие по хол­сту над­пи­си про­из­ра­ста­ют из ли­ний ри­сун­ка, яв­ляя по­та­ён­ное род­ст­во сло­ва и об­раза («Лас­точ­ка-лю­бовь», 1934 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк). В 1940-1941 годах Миро ис­пол­нил се­рию гуа­шей «Со­звез­дия», став­шую од­ним из его выс­ших дос­ти­же­ний. Соз­дан­ная, по при­зна­нию Миро, под впе­чат­ле­ни­ем но­чи, звёзд, му­зы­ки И.С. Ба­ха и В.А. Мо­цар­та , се­рия вы­зы­ва­ет мно­же­ст­во по­этич. ас­со­циа­ций («По­лу­ноч­ная песнь со­ло­вья и ут­рен­ний дождь», 1940 год, ра­нее - га­ле­рея Перлс, Нью-Йорк; «Пись­ме­на и звёз­ды, влюб­лён­ные в жен­щи­ну», 1941 год, Институт ис­кусств, Чи­ка­го, и др.).

С 1944 года Миро за­нял­ся скульп­ту­рой и ке­ра­ми­кой (в со­труд­ни­че­ст­ве с ке­ра­ми­стом Х.Л. Ар­ти­га­сом), вдох­нов­ля­ясь ар­ха­ической пла­сти­кой, народной гли­ня­ной иг­руш­кой, при­чуд­ли­вы­ми тво­ре­ния­ми при­ро­ды («Жен­щи­на-на­се­ко­мое», 1968 год; «Пер­со­наж», 1970 год; «Со­звез­дие», 1971 год; все - ча­ст­ные со­б­ра­ния). По­верх­но­сти скульп­тур Миро от­ли­ча­ют­ся бо­га­той фак­тур­ной про­ра­бот­кой, слож­ны­ми пе­ре­ли­ва­ми от­тен­ков то­ни­ро­ван­ной брон­зы, рас­пис­ной тер­ра­ко­ты, май­о­ли­ки. В скульп­тур­ных ас­самб­ла­жах Миро сбли­жа­ет­ся с на­прав­ле­ни­ем поп-ар­та: «Его ве­ли­че­ст­во» (1967-1968 годы), «Уле­таю­щая де­вуш­ка» (1968 год, обе - ча­ст­ные со­б­ра­ния). К мо­ну­мен­таль­но­му искусству Миро об­ра­тил­ся с 1940-х годов (круп­но­мас­штаб­ное на­стен­ное пан­но для оте­ля «Хил­тон» в Цин­цин­на­ти, 1947 год, и др.). По­се­лив­шись в городе Паль­ма (с 1956 года), Миро вы­пол­нил за­каз на оформ­ле­ние 2 стен ком­плек­са ЮНЕСКО в Па­ри­же (1956-1958 годы), соз­дал мо­ну­мен­таль­ные ке­ра­мическое пан­но - для Гар­вард­ско­го ун-та в США (1960-1961 годы), зда­ния Выс­шей шко­лы эко­но­мических на­ук в Санкт-Гал­ле­не (1964 год), аэ­ро­пор­та в Бар­се­ло­не (1970 год), Стек­лян­но­го па­виль­о­на на Все­мир­ной вы­став­ке 1970 года в Оса­ке, мо­ну­мен­таль­ную скульп­ту­ру «Жен­щи­на и пти­ца» для Бар­се­ло­ны (ке­ра­мическая мо­заи­ка, 1982 год; смотрите иллюстрацию к статье Ис­па­ния) и др. В стан­ко­вой жи­во­пи­си 1950-1970-х годов Миро ори­ен­ти­ру­ет­ся на пер­во­быт­ное искусство и дет­ский ри­су­нок («Жен­щи­на пе­ред солн­цем», 1950 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние; «Ка­та­лон­ский кре­сть­я­нин при све­те лу­ны», 1968 год, фонд Х. Ми­ро, Бар­се­ло­на). В 1975 году в Бар­се­ло­не ос­но­ван фонд Миро; в 1992 году мас­тер­ская ху­дож­ни­ка в городе Паль­ма пре­об­ра­зо­ва­на в му­зей.

Сочинение:

Selected writings and interviews / Ed. M. Rowell. 2nd ed. N. Y., 1992.

Дополнительная литература:

Dupin J. J. Miró. P., 1961. P., 2004;

Gasch S. J. Miró. Barcelona, 1963;

Las­saigne J. Miró. Lausanne, 1963;

Bonnefoy Y. Miró. N. Y., 1967;

Greenberg C. Miró. N. Y., 1969;

Pen­rose R. Miró. L., 1970;

Rowell M. Miró. N. Y., 1971;

Dupin J., Catalа̀-Roca F., Prats Vallès J. Miró escultor. Barcelona, 1972;

Leiris M., Mour­lot F. J. Miró: lithographe. N. Y.; Barcelona, 1972;

Corredor-Matheos J., Pierre J. Céra­miques de Miró et Artigas. P., 1973;

Wee­len G. Miró. 2 éd. P., 1984;

Cirici A. Miró et son temps. Barcelona, 1985;

Serra P.A. Miró and Mallorca. P., 1985;

Miró escultor. (Cat.). Madrid, 1986;

J. Miró: a retrospective. (Cat.). N. Y., 1987;

Tapié M. J. Miró. 2 éd. P., 1989.