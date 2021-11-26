МИРО ФЕРРЕР ГАБРИЭЛЬ
МИРО ФЕРРЕР ГАБРИЭЛЬ - испанский писатель.
Окончил юридический факультет Гранадского университета (1900 год). Ранние романы «Женщина из Охеды» («La mujer de Ojeda», 1901 год) и «Кладбищенская черешня» («Las cerezas del cementerio», 1910 год) - об одиночестве, патологических страстях, смерти. Центральная для творчества Миро тема времени осмысляется в романе «Дед короля» («El abuelo del rey», 1915 год). Глубоко личное переживание христианства, мистическое и пантеистическое по духу (иногда переходящее в открытый антиклерикализм), Миро выразил в романах «Наш отец святой Даниил» («Nuestro padre San Daniel», 1921 год), «Прокажённый епископ» («El obispo leproso», 1926 год) и др. Среди произведений Миро - автобиографические романы «Из жизни» («Del vivir», 1904 год), «Книга Сигуэнсы» («El libro de Sigüenza», 1917 год), а также книга «Страсти Христовы» («Figuras de la Pasión del Señor», 1916 год) о последних днях жизни Христа. Стиль Миро, тяготеющий к импрессионизму, отличают усложнённость и богатая метафорика.
Сочинения:
[Новеллы] // Испанская новелла XX в. М., 1965;
Obras completas. Madrid, 2006-2008. Vol. 1-3.