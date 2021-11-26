МИРО ФЕРРЕР ГАБРИЭЛЬ

МИРО ФЕРРЕР ГАБРИЭЛЬ - испанский пи­са­тель.

Окон­чил юри­дический факультет Гра­над­ско­го университета (1900 год). Ран­ние ро­ма­ны «Жен­щи­на из Охе­ды» («La mujer de Ojeda», 1901 год) и «Клад­би­щен­ская че­реш­ня» («Las cerezas del cementerio», 1910 год) - об оди­но­че­ст­ве, па­то­ло­гических стра­стях, смер­ти. Цен­траль­ная для твор­че­ст­ва Миро те­ма вре­ме­ни ос­мыс­ля­ет­ся в ро­ма­не «Дед ко­ро­ля» («El abuelo del rey», 1915 год). Глу­бо­ко лич­ное пе­ре­жи­ва­ние хри­сти­ан­ст­ва, мис­ти­че­ское и пан­теи­стическое по ду­ху (ино­гда пе­ре­хо­дя­щее в от­кры­тый ан­ти­кле­ри­ка­лизм), Миро вы­ра­зил в ро­ма­нах «Наш отец свя­той Да­ни­ил» («Nuestro padre San Daniel», 1921 год), «Про­ка­жён­ный епи­скоп» («El obispo leproso», 1926 год) и др. Сре­ди про­из­ве­де­ний Миро - ав­то­биогра­фические ро­ма­ны «Из жиз­ни» («Del vivir», 1904 год), «Кни­га Си­гу­эн­сы» («El li­bro de Sigüenza», 1917 год), а так­же книга «Стра­сти Хри­сто­вы» («Figuras de la Pa­sión del Señor», 1916 год) о по­след­них днях жиз­ни Хри­ста. Стиль Миро, тя­го­тею­щий к им­прес­сио­низ­му , от­ли­ча­ют ус­лож­нён­ность и бо­га­тая ме­та­фо­ри­ка.

Сочинения:

[Но­вел­лы] // Ис­пан­ская но­вел­ла XX в. М., 1965;

Obras completas. Madrid, 2006-2008. Vol. 1-3.