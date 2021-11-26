МИЛЛЕР ГЛЕНН

МИЛЛЕР ГЛЕНН - американский джа­зо­вый тром­бо­нист, аран­жи­ров­щик, ком­по­зи­тор.

Сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. В 1920-1930-е годы иг­рал в различных джа­зо­вых и тан­це­валь­ных ан­самб­лях. В 1938 году ор­га­ни­зо­вал собственный ор­кестр, ко­то­рый к 1939 году при­об­рёл по­пу­ляр­ность в США. Ми­ро­вую из­вест­ность ор­ке­ст­ру Миллера при­нес­ло уча­стие в музыкальных филь­мах «Се­ре­на­да Сол­неч­ной до­ли­ны» (1941 год) и «Жё­ны ор­ке­ст­ран­тов» (1942 год); для са­ун­дт­ре­ков Миллер раз­ра­бо­тал осо­бен­ный стиль аран­жи­ров­ки и на­пи­сал ряд пьес. Ха­рак­тер­ная чер­та аран­жи­ров­ки Миллера - бла­го­род­ный, лег­ко уз­на­вае­мый на слух «мил­лер­тон» (смотрите в статье Джаз ). «Бе­лый» джаз Миллера был ли­шён от­кро­вен­ной чув­ст­вен­но­сти (по срав­не­нию с аф­роа­мериканскими биг-бен­да­ми 1930-х годов); ака­де­мическая вы­ве­рен­ность вы­сту­п­ле­ний и фо­но­грамм вы­зы­ва­ла уп­рё­ки кри­ти­ков в из­лиш­ней «хо­лод­но­сти» зву­ча­ния. При этом ком­по­зи­ции раз­ных ав­то­ров, ис­пол­няв­шие­ся ор­ке­ст­ром Миллера, во­шли в ми­ро­вой фонд по­пу­ляр­ной му­зы­ки и джа­зо­вых «стан­дар­тов». Сре­ди них: «В на­строе­нии» («In the mood»), «Се­ре­на­да лун­но­го све­та» («Moonlight serenade»; му­зы­ка Миллера), «Чат­та­ну­га Чу-Чу» («Chattanooga Choo Choo»), «На­ко­нец» («At last»), «Пе­ре­крё­сток Так­се­до» («Tuxedo Junction»). В 1942 году Миллер рас­пус­тил ор­кестр и доб­ро­воль­но по­сту­пил на сроч­ную во­ин­скую служ­бу, в том же го­ду ор­га­ни­зо­вал Ор­кестр во­ен­но-воз­душ­ных сил, в 1944 году дал с ним около 800 кон­цер­тов для анг­ло-американских войск в Ве­ли­ко­бри­та­нии. По­гиб при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах (пред­по­ло­жи­тель­но в авиа­ка­та­ст­ро­фе).

Сочинение:

Method for orchestral arranging. N. Y., 1943.