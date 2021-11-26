МИХЕЛЬС РОБЕРТ

МИ́ХЕЛЬС РО́БЕРТ. Немецко-итальянский со­цио­лог и по­ли­то­лог.

Учил­ся в Сор­бон­не, университетах Мюн­хе­на, Лейп­ци­га, Гал­ле, а так­же Ту­ри­на, где позд­нее пре­по­да­вал (с 1907 года). С 1914 года профессор Ба­зель­ско­го университета, с 1928 года - университета Пе­руд­жи.

В 1900-х годах ак­тив­но уча­ст­во­вал в ев­ропейском со­циа­ли­стическом дви­же­нии, в 1920-1930-х годах один из идео­ло­гов ре­жи­ма Б. Мус­со­ли­ни . На­учные вгля­ды Михельса сло­жи­лись под влия­ни­ем тео­рий элит В. Па­ре­то и Г. Мос­ки, а так­же со­цио­ло­гии М. Ве­бе­ра.

В ра­бо­те «Со­цио­ло­гия по­ли­ти­че­ской пар­тии в ус­ло­ви­ях де­мо­кра­тии» («Zur Soziologie des Parteiwesens in der mo­der­nen Demokratie», 1911 год, русский перевод фраг­мен­тов: журнал «Диа­лог», 1990-1991) Михельс ис­сле­до­вал оли­гар­хические тен­ден­ции в об­щественной жиз­ни на при­ме­ре транс­фор­ма­ции со­циа­ли­стических пар­тий и проф­сою­зов. Счи­тая, что пря­мая де­мо­кра­тия не­осу­ще­ст­ви­ма, а пред­ста­ви­тель­ная, свя­зан­ная с де­ле­ги­ро­ва­ни­ем пол­но­мо­чий, ве­дёт к от­чу­ж­де­нию кол­лек­тив­ной во­ли груп­пы в поль­зу не­ко­то­рых её чле­нов, Михельс сфор­му­ли­ро­вал «же­лез­ный за­кон оли­гар­хии», со­глас­но ко­то­ро­му ор­га­ни­за­ция боль­ших це­ле­вых групп не­из­беж­но со­про­во­ж­да­ет­ся вы­страи­ва­ни­ем пи­ра­ми­даль­ных струк­тур со­ци­аль­ной ие­рар­хии и вы­де­ле­ни­ем до­ми­ни­рую­ще­го, ак­тив­но­го, ком­пе­тент­но­го мень­шин­ст­ва (эли­ты) и «ве­до­мо­го» им пас­сив­но­го боль­шин­ст­ва (масс).

От­ме­чая по­сто­ян­ное пе­ре­ро­ж­де­ние ра­ди­каль­ных по­ли­тических дви­же­ний, об­на­ру­жи­ваю­щих на оп­ре­де­лён­ном эта­пе сво­его раз­ви­тия тя­го­те­ние к бю­ро­кра­ти­за­ции, цен­тра­лиз­му и ав­то­ри­та­риз­му, ко­гда эн­ту­зиа­стов и идеа­ли­стов сме­ня­ют на ли­ди­рую­щих по­зи­ци­ях функ­цио­не­ры и карь­е­ри­сты, ис­поль­зую­щие вла­ст­ные ре­сур­сы в лич­ных це­лях, Михельс в ду­хе кру­го­во­ро­та ис­то­ри­че­ско­го тео­рий опи­сы­вал вол­но­об­раз­ный ме­ха­низм со­ци­аль­ных из­ме­не­ний как не­скон­чае­мый про­цесс «цир­ку­ля­ции элит» при со­хра­не­нии ос­нов об­щественного не­ра­вен­ст­ва.

В 1920-1930-х годах Михельс раз­ви­вал кон­цеп­цию ха­риз­ма­тичного по­ли­тического ли­дер­ст­ва (см. Ха­риз­ма).

Сочинения:

Что та­кое пат­рио­тизм? К., 1906;

So­zio­lo­gie als Gesellschaftswissenschaft. B., 1926;

Corso di sociologia politica. Mil., 1927;

Masse, Führer, Intellektuelle: politisch-soziologische Aufsätze 1906–1933. Fr./M.; N. Y., 1987;

Прин­ци­пи­аль­ное в про­бле­ме де­мо­кра­тии // Со­цио­ло­ги­че­ский жур­нал. 1994. № 3;

Де­мо­кра­ти­че­ская ари­сто­кра­тия и ари­сто­кра­ти­че­ская де­мо­кра­тия // Со­цио­ло­ги­че­ские ис­сле­до­ва­ния. 2000. № 1.