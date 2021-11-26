МЕЙЕР МАРСЕЛЬ
МЕЙЕР МАРСЕЛЬ - французская пианистка.
Училась в Парижской консерватории. у М. Лонг и А. Корто (1911-1913 годы), совершенствовалась у Р. Виньеса и Х. Итурби; в 1918 году под руководством К. Дебюсси изучала его произведения. Начиная с 1917 года сблизилась с Э. Сати и композиторами «Шестёрки», Ж. Кокто, П. Пикассо, И. Ф. Стравинским; по просьбе С. П. Дягилева участвовала в премьерах Русского балета Дягилева («Парад» Сати, 1917 год; «Свадебка» Стравинского, 1923 год).
Концертировала в странах Европы, выступала с дирижёрами В. Менгельбергом, Т. Бичемом, Э. Ансерме, А. Боултом, П. Монтё, Р. Дезормьером, Ш. Мюншем, А. Клюитенсом, Р. Штраусом, Г. фон Караяном. С 1948 года жила в Риме.
Обширный репертуар Мейер включал музыку композиторов барокко (Ф. Куперен, Ж. Ф. Рамо, Д. Скарлатти, И. С. Бах), В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, Ф. Листа, Э. Грига, М. А. Балакирева. Особое место в программах Мейер занимала современная музыка: одной из первых Мейер сыграла большинство сочинений Дебюсси и М. Равеля, впервые исполнила ряд произведений Равеля («Вальс» в переложении для 2 фортепиано - вместе с автором для Дягилева, 1920 год), Д. Мийо, Ф. Пуленка, Стравинского (выступала с ними в ансамблях), А. Онеггера, Н. Набокова, А. Казеллы и др.; пропагандировала также музыку Э. Шабрие, М. де Фальи, П. Хиндемита.
Обладая совершенной техникой и безупречным чувством стиля, Мейер подчиняла виртуозные задачи ясности общей концепции, выявлению структуры произведения. Первые аудиозаписи сделала в 1925 году в Лондоне (сочинения Стравинского, И. Альбениса), множество записей - в 1940-1950-е годы; переизданная в конце XX - начале XXI веков дискография позволила заново оценить искусство Мейер как одной из лучших представительниц французской фортепианной школы XX века.