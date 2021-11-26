МЕЙЕР ХАННЕС

МЕЙЕР ХАННЕС - швейцарский архитектор.

Ро­дил­ся в се­мье строи­те­ля и ком­мер­санта Й. Э. Мей­е­ра. Учил­ся в ре­мес­лен­ном училище в Ба­зе­ле (1905-1909 годы), а так­же в ху­дожественно-ре­мес­лен­ном училище в Бер­ли­не (1909-1912), где од­но­вре­мен­но по­се­щал кур­сы гра­до­строи­тель­ст­ва в Сельскохозяйственной ака­де­мии. В 1912 году по­се­тил Ве­ли­ко­бри­та­нию, изу­чал там коо­пе­ра­тив­ное дви­же­ние и по­сёл­ки ти­па «го­род-сад». По­сле 1916 года ра­бо­тал в стро­ительном под­раз­де­ле­нии фир­мы «Krupp» в Эс­се­не, где за­ни­мал­ся пла­ни­ров­кой жи­лых мас­си­вов. В 1919 году от­крыл ар­хитектурную мас­тер­скую в Ба­зе­ле, спро­ек­ти­ро­вал коо­пе­ра­тив­ный поселок Фрай­дорф (1919-1924 годы) в Мут­тен­це, близ Ба­зе­ля. В 1926 году опуб­ли­ко­вал статью «Но­вый мир» («Die neue Welt»), в ко­то­рой от­ка­зы­вал­ся от эс­те­тической со­став­ляю­щей в ар­хитурном про­ек­ти­ро­ва­нии в поль­зу функ­цио­на­лист­ско­го под­хо­да. Кон­курс­ные про­ек­ты ком­плек­са Ли­ги На­ций в Же­не­ве (1926-1927 годы) и шко­лы Пе­терс­шу­ле в Ба­зе­ле (1927 года; оба - совместно с Х. Вит­тве­ром; не реа­ли­зо­ва­ны) во­пло­ти­ли в се­бе идеи ра­ди­каль­но­го мо­дер­низ­ма .

В 1927 году Мейер воз­гла­вил толь­ко что от­кры­тое ар­хитектурное от­де­ле­ние Бау­хау­за, за­тем стал ди­рек­то­ром Бау­хау­за (1928-1930 годы), где уве­ли­чил роль прак­тических за­ня­тий и изу­че­ния об­щественных и ес­тественных на­ук. В 1928 году вы­иг­рал кон­курс на про­ект шко­лы Все­гер­ман­ской фе­де­ра­ции проф­сою­зов в Бер­нау (1928 год) в сти­ле мо­дер­низ­ма. В том же го­ду опуб­ли­ко­вал ма­ни­фест «Стро­ить» («Bauen»), в ко­то­ром рас­смат­ри­вал зда­ние как по­до­бие био­ло­гической сис­те­мы, удов­ле­тво­ряю­щей ду­хов­ные и фи­зические по­треб­но­сти че­ло­ве­ка. В 1928 году один из ос­но­ва­те­лей Ме­ж­ду­народного кон­грес­са современной ар­хи­тек­ту­ры (CIAM).

В 1930-1936 годах в СССР, пре­по­да­вал в Выс­шем ар­хитектурно-стро­ительном институте в Мо­ск­ве, ра­бо­тал главным ар­хи­тек­то­ром про­ект­но­го бю­ро Ги­пров­ту­за, уча­ст­во­вал в ар­хитектурных кон­кур­сах, за­ни­мал­ся гра­до­стро­ительными про­ек­та­ми. В 1936 году вер­нул­ся в Швей­ца­рию; в 1939 году пе­ре­ехал в Ме­хи­ко, где ру­ко­во­дил Институтом гра­до­строи­тель­ст­ва и пла­ни­ро­ва­ния и был ди­рек­то­ром издательства «La Estampa Méxicana» объ­е­ди­не­ния Мас­тер­ской народной гра­фи­ки. В 1949 году вер­нул­ся в Швей­ца­рию.

Сочинения:

Стро­ить // Мас­те­ра ар­хи­тек­ту­ры об ар­хи­тек­ту­ре. М., 1972;

Как я ра­бо­таю // Мас­те­ра ар­хи­тек­ту­ры об ар­хи­тек­ту­ре. М., 1972.