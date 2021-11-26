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ИВАН
ИВА́Н - иконописец.
Великого князя Симеона Иоанновича Гордого (1341-1353 годы).
Согласно летописным источникам, входил в дружину мастера Гойтана, под руководством которого весной «в лето 6853 года [1345 год]» была начата роспись Спасского на Бору собора.
В строке «мастера старейшины и начальницы» имя Иваа упомянуто 3-м.
В Патриаршей, или Никоновской, летописи (ПСРЛ. М., 2000р. Т. 10. С. 216) указано, что он, как и перечисленные с ним мастера, был родом русский, а иконописному делу обучался у греков.
Других сведений об Иване не имеется.
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