МЕРИКАНТО
Финские музыканты, отец и сын.
Оскар (5.8.1868, Хельсинки – 17.2.1924, Ойтти, близ Хельсинки), композитор и органист. Учился в Лейпцигской конс. (1887–88) и в Берлине (1890–91). Преподавал игру на органе в Ин-те церковной музыки (1889–1914) и Муз. ин-те (1907–20; проф. с 1919), служил органистом в ц. Св. Иоанна (1892–1924) в Хельсинки. В 1911–22 гл. дирижёр Финской оперы. Опера «Дева Севера» (на сюжет из эпоса «Калевала»; 1908, Выборг) – первая опера на фин. языке. Автор опер «Смерть Элины» (1910), «Регина фон Эммеритц» (либр. по пьесе З. Топелиуса; 1920; обе пост. в Хельсинки), сочинений для фп., органа, хоров, песен.
Его сын Аарре (29.6.1893, Хельсинки – 28.9.1958, там же), композитор и дирижёр. Учился в Муз. ин-те в Хельсинки, затем в Лейпцигской конс. у М. Регера (1912–14), в Моск. конс. у С. Н. Василенко (1916–17). С 1937 преподавал (с 1951 проф. по классу композиции) в Муз. академии в Хельсинки. Наиболее яркое сочинение – опера «Юха» (либр. А. Акте-Яландер по одноим. роману Ю. Ахо; созд. в 1922, пост. в 1963, Финская нац. опера, Хельсинки), ознаменовавшая зарождение авангардизма в муз. иск-ве Финляндии. Автор 3 симфоний (1916, 1918, 1953), симфонич. поэм «Лемминкяйнен» (1916), «Похищение Кюлликки» (1934; обе по мотивам эпоса «Калевала»), ряда инструментальных концертов и др.