МЕРИКАНТО

Финские му­зы­кан­ты, отец и сын.

Ос­кар (5.8.1868, Хель­син­ки – 17.2.1924, Ойт­ти, близ Хель­син­ки), ком­по­зи­тор и ор­га­нист. Учил­ся в Лейп­циг­ской конс. (1887–88) и в Бер­ли­не (1890–91). Пре­по­да­вал иг­ру на ор­га­не в Ин-те цер­ков­ной му­зы­ки (1889–1914) и Муз. ин-те (1907–20; проф. с 1919), слу­жил ор­га­ни­стом в ц. Св. Ио­ан­на (1892–1924) в Хель­син­ки . В 1911–22 гл. ди­ри­жёр Фин­ской опе­ры. Опе­ра «Де­ва Се­ве­ра» (на сю­жет из эпо­са «Ка­ле­ва­ла»; 1908, Вы­борг) – пер­вая опе­ра на фин. язы­ке. Ав­тор опер «Смерть Эли­ны» (1910), «Ре­ги­на фон Эм­ме­ритц» (либр. по пье­се З. То­пе­лиу­са; 1920; обе пост. в Хель­син­ки), со­чи­не­ний для фп., ор­га­на, хо­ров, пе­сен.

Его сын Аар­ре (29.6.1893, Хель­син­ки – 28.9.1958, там же), ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр. Учил­ся в Муз. ин-те в Хель­син­ки, за­тем в Лейп­циг­ской конс. у М. Ре­ге­ра (1912–14), в Моск. конс. у С. Н. Ва­си­лен­ко (1916–17). С 1937 пре­по­да­вал (с 1951 проф. по клас­су ком­по­зи­ции) в Муз. ака­де­мии в Хель­син­ки. Наи­бо­лее яр­кое со­чи­не­ние – опе­ра «Юха» (либр. А. Ак­те-Ялан­дер по од­но­им. ро­ма­ну Ю. Ахо; созд. в 1922, пост. в 1963, Фин­ская нац. опе­ра, Хель­син­ки), оз­на­ме­но­вав­шая за­рож­де­ние аван­гар­диз­ма в муз. иск-ве Фин­лян­дии. Ав­тор 3 сим­фо­ний (1916, 1918, 1953), сим­фо­нич. по­эм «Лем­мин­кяй­нен» (1916), «По­хи­ще­ние Кюл­лик­ки» (1934; обе по мо­ти­вам эпо­са «Ка­ле­ва­ла»), ря­да ин­ст­ру­мен­таль­ных кон­цер­тов и др.

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