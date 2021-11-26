МАЙЕРОВА МАРИЯ
МАЙЕРОВА (урождённая Бартошова) МАРИЯ - чешская писательница, народная писательница Чехословакии (1946 год).
Слушала лекции в Париже в университете Сорбонна (1906-1907 годы).
В начале 1900-х годов сторонница анархизма; член социально-демократической партии (с 1908 года), затем член КП Чехословакии (1921-1929 годы, 1945-1967 годы).
Роман «Девственность» («Panenství», 1907 год), повести «Несчастная любовь» («Plané milování», 1911 год), «Дочери земли» («Dcery země», 1918 год) и другие отразили интерес к социальной проблематике и судьбе женщины в буржуазном обществе.
В дальнейшем творчество Майеровой развивалось в русле социалистического реализма: роман «Лучший из миров» («Nejkrásnější svět», 1923 год), утопический роман-репортаж «Плотина» («P ̌rehrada», 1932 год), роман-эпопея о жизни нескольких поколений рабочей семьи «Сирена» («Siréna», 1935 год; экранизация К. Стеклы, 1947 год) и продолжающий его тематически роман «Шахтёрская баллада» («Havířská balada», 1938 год).
Среди других сочинений: книги очерков «Впечатления об Америке» («Dojmy z Ameriky», 1920 год), «Африканские моменты» («Africké vteřiny», 1933 год); апологетические книги о СССР «День после революции» («Den po revoluci», 1925год) и «Десять тысяч километров над Советским Союзом» («Deset tisíc kilometrů nad Sovětským Svazem», 1948 год); книги для детей: «Чудесный час» («Zázračná hodinka», 1923 год), «Робинзонка» («Robinzonka», 1940 год).
На русский язык произведения Майеровой переводились с 1929 года.
Сочинения:
Spisy. Praha, 1952-1961. Sv. 1-19;
Избранные произведения. М., 1952;
Медальон. М., 1963;
Площадь Республики. Лучший из миров. М., 1970.