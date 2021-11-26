МАЙЕРОВА МАРИЯ

МАЙЕРОВА (уро­ж­дён­ная Бар­то­шо­ва) МАРИЯ - чешская пи­са­тель­ни­ца, народная пи­са­тель­ни­ца Че­хо­сло­ва­кии (1946 год).

Слу­ша­ла лек­ции в Па­ри­же в университете Сор­бон­на (1906-1907 годы).

В начале 1900-х годов сто­рон­ни­ца анар­хиз­ма; член со­ци­аль­но-де­мо­кра­тической пар­тии (с 1908 года), за­тем член КП Че­хо­сло­ва­кии (1921-1929 годы, 1945-1967 годы).

Ро­ман «Дев­ст­вен­ность» («Panenství», 1907 год), по­вес­ти «Не­сча­ст­ная лю­бовь» («Plané milování», 1911 год), «До­че­ри зем­ли» («Dcery země», 1918 год) и другие от­ра­зи­ли ин­те­рес к со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ке и судь­бе жен­щи­ны в бур­жу­аз­ном об­ще­ст­ве.

В даль­ней­шем твор­че­ст­во Майеровой раз­ви­ва­лось в рус­ле со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма: ро­ман «Луч­ший из ми­ров» («Nejkrásnější svět», 1923 год), уто­пический ро­ман-ре­пор­таж «Пло­ти­на» («P ̌reh­rada», 1932 год), ро­ман-эпо­пея о жиз­ни несколь­ких по­ко­ле­ний ра­бо­чей се­мьи «Си­ре­на» («Siréna», 1935 год; эк­ра­ни­за­ция К. Стек­лы, 1947 год) и про­дол­жаю­щий его те­ма­ти­че­ски ро­ман «Шах­тёр­ская бал­ла­да» («Havířská balada», 1938 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: кни­ги очер­ков «Впе­чат­ле­ния об Аме­ри­ке» («Dojmy z Ameriky», 1920 год), «Аф­ри­кан­ские мо­мен­ты» («Africké vte­řiny», 1933 год); апо­ло­ге­тические кни­ги о СССР «День по­сле ре­во­лю­ции» («Den po re­vo­luci», 1925год) и «Де­сять ты­сяч ки­ло­мет­ров над Со­вет­ским Сою­зом» («Deset tisíc kilometrů nad Sovětským Svazem», 1948 год); кни­ги для де­тей: «Чу­дес­ный час» («Zázračná hodinka», 1923 год), «Ро­бин­зон­ка» («Robinzonka», 1940 год).

На русский язык про­из­ве­де­ния Майеровой пе­ре­во­ди­лись с 1929 года.

Сочинения:

Spisy. Praha, 1952-1961. Sv. 1-19;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1952;

Ме­даль­он. М., 1963;

Пло­щадь Рес­пуб­ли­ки. Луч­ший из ми­ров. М., 1970.