МАТТА РОБЕРТО

МАТТА, МАТТА ЭЧАУРРЕН РОБЕРТО - чилийский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Учил­ся на ар­хи­тек­тур­ном факультете Ка­то­лического университета Сан­ть­я­го (1929-1931 годы). В 1933 году ра­бо­тал в мас­тер­ской Ле Кор­бю­зье в Па­ри­же; в 1930-е годы по­се­тил ряд стран: Ис­па­нию (1934 год), где по­зна­ко­мил­ся с Ф. Гар­сия Лор­кой и С. Да­ли, Фин­лян­дию (по­зна­ко­мил­ся с А. Аал­то), Анг­лию, Гре­цию, Ита­лию, Юго­сла­вию, СССР. В Лон­до­не в 1936 году ра­бо­тал вме­сте с В. Гро­пиу­сом и Л. Мо­хой-На­дем; при­ни­мал уча­стие в воз­ве­де­нии и оформ­ле­нии Испанского па­виль­о­на на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года в Па­ри­же.

Под силь­ным впе­чат­ле­ни­ем от «Гер­ни­ки» П. Пи­кас­со и под влия­ни­ем М. Дю­ша­на на­чал за­ни­мать­ся жи­во­пи­сью. В 1938 году по при­гла­ше­нию А. Бре­то­на при­нял уча­стие в Ме­ж­ду­нар. вы­став­ке сюр­реа­лиз­ма , во­шёл в объ­е­ди­не­ние сюр­реа­ли­стов. По­лот­на это­го пе­рио­да ме­та­фо­ри­че­ски со­от­но­сят­ся с различными со­стоя­ния­ми че­ло­вече­ской пси­хи­ки («Мор­фо­ло­гия же­ла­ния», 1938 год; «Внут­рен­ний пей­заж», 1939 год; «На­ше­ст­вие но­чи», 1941 год; все - Му­зей современного искусства, Сан-Фран­ци­ско).

В 1939-1948 годах жил в Нью-Йор­ке, где тес­но об­щал­ся с Дж. Пол­ло­ком, А. Гор­ки и М. Рот­ко. Эс­те­тические воз­зре­ния и жи­во­пис­ные приё­мы Матта ока­за­ли зна­чительное воз­дей­ст­вие на ста­нов­ле­ние нью-йорк­ской шко­лы аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма . В 1941 году по­се­тил Мек­си­ку с це­лью оз­на­ком­ле­ния с современным мексиканским мо­ну­мен­таль­ным искусством.

В круп­но­мас­штаб­ных по­лот­нах это­го пе­рио­да мно­го­мер­ное про­стран­ст­во за­пол­не­но ру­ди­мен­тар­ны­ми фор­ма­ми, то рас­тво­ряю­щи­ми­ся в ат­мо­сфер­ном ма­ре­ве, то на­плы­ваю­щи­ми друг на дру­га как в двой­ной экс­по­зи­ции, ли­бо об­ре­таю­щи­ми от­чёт­ли­вые кон­ту­ры («Го­ды стра­ха», 1941-1942 годы, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк; «Год 1944», 1942 год, Национальная га­ле­рея, Бер­лин; «Го­ло­во­кру­же­ние Эро­са», 1944 год; «Оникс Элек­тры», 1944 год; обе - Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; «Про­ст­ран­ст­во рент­ге­нов­ских из­лу­че­ний и эго», 1945 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). С середины 1940-х годов пси­хо­морф­ный кос­мос Матта пре­тер­пе­ва­ет су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния, вклю­чая в се­бя об­раз че­ло­ве­ка и со­з­дан­ной им сре­ды оби­та­ния. Ис­клю­чён­ный из груп­пы сюр­реа­ли­стов в 1948 году, Матта вер­нул­ся в Ев­ро­пу. В 1949-1954 годах ра­бо­тал в Ри­ме; про­дол­жал мно­го пу­те­ше­ст­во­вать, ра­бо­тал на Ку­бе (1963 год) и в Чи­ли в го­ды прав­ле­ния С. Аль­ен­де Гос­сен­са (1970-1973 годы). За­тем по­оче­рёд­но жил в Па­ри­же и Тар­куи­нии.

В кар­ти­нах 1950-1970-х годов мир не­оно­вых ог­ней, ле­та­тель­ных ап­па­ра­тов, ро­бо­тов, те­ле­ком­му­ни­ка­ций втор­га­ет­ся в при­род­ную ор­га­ни­ку, об­ра­зуя с ней не­ве­ро­ят­ные сра­ще­ния («Сфе­ри­че­ский ку­пол над пле­ме­нем. Ре­воль­ве­ры», 1957 год; «Власть хао­са», 1964-1965 годы, обе - Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). Сим­би­оз че­ло­ве­ка и ма­ши­ны пре­ис­пол­нен иро­нии, сар­каз­ма и мрач­ных фу­ту­ро­ло­гических про­гно­зов.

По­ли­тическая во­вле­чён­ность ху­дож­ни­ка про­яви­лась в кар­ти­нах, по­свя­щён­ных зло­бо­днев­ным про­бле­мам: вой­нам в Ал­жи­ре и во Вьет­на­ме, па­ци­фи­ст­ским и эко­ло­гическим дви­же­ни­ям, судь­бам на­ро­дов Аф­ри­ки. В 1956 году вы­пол­нил рос­пись в зда­нии ЮНЕСКО в Па­ри­же. В ра­бо­тах 1970-1980-х годов, на­пол­нен­ных ис­то­рическими и куль­тур­ны­ми ал­лю­зия­ми, имид­жа­ми мас­со­во­го искусства, за­мет­но сбли­же­ние с тен­ден­ция­ми по­стмо­дер­низ­ма. За­ни­мал­ся так­же скульп­ту­рой, гра­фи­кой (ав­то­био­гра­фическая се­рия гра­вюр «Hom’mère», 1970 год; ри­сун­ки на литературные те­мы), при­клад­ным ис­кус­ст­вом.

Сочинения:

Entretiens morphologiques. L.; Lugano, 1987;

Autorretrato. Santiago, 2002.