МАТТА РОБЕРТО
МАТТА, МАТТА ЭЧАУРРЕН РОБЕРТО - чилийский живописец и график.
Учился на архитектурном факультете Католического университета Сантьяго (1929-1931 годы). В 1933 году работал в мастерской Ле Корбюзье в Париже; в 1930-е годы посетил ряд стран: Испанию (1934 год), где познакомился с Ф. Гарсия Лоркой и С. Дали, Финляндию (познакомился с А. Аалто), Англию, Грецию, Италию, Югославию, СССР. В Лондоне в 1936 году работал вместе с В. Гропиусом и Л. Мохой-Надем; принимал участие в возведении и оформлении Испанского павильона на Всемирной выставке 1937 года в Париже.
Под сильным впечатлением от «Герники» П. Пикассо и под влиянием М. Дюшана начал заниматься живописью. В 1938 году по приглашению А. Бретона принял участие в Междунар. выставке сюрреализма, вошёл в объединение сюрреалистов. Полотна этого периода метафорически соотносятся с различными состояниями человеческой психики («Морфология желания», 1938 год; «Внутренний пейзаж», 1939 год; «Нашествие ночи», 1941 год; все - Музей современного искусства, Сан-Франциско).
В 1939-1948 годах жил в Нью-Йорке, где тесно общался с Дж. Поллоком, А. Горки и М. Ротко. Эстетические воззрения и живописные приёмы Матта оказали значительное воздействие на становление нью-йоркской школы абстрактного экспрессионизма. В 1941 году посетил Мексику с целью ознакомления с современным мексиканским монументальным искусством.
В крупномасштабных полотнах этого периода многомерное пространство заполнено рудиментарными формами, то растворяющимися в атмосферном мареве, то наплывающими друг на друга как в двойной экспозиции, либо обретающими отчётливые контуры («Годы страха», 1941-1942 годы, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк; «Год 1944», 1942 год, Национальная галерея, Берлин; «Головокружение Эроса», 1944 год; «Оникс Электры», 1944 год; обе - Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Пространство рентгеновских излучений и эго», 1945 год, Национальный музей современного искусства, Париж). С середины 1940-х годов психоморфный космос Матта претерпевает существенные изменения, включая в себя образ человека и созданной им среды обитания. Исключённый из группы сюрреалистов в 1948 году, Матта вернулся в Европу. В 1949-1954 годах работал в Риме; продолжал много путешествовать, работал на Кубе (1963 год) и в Чили в годы правления С. Альенде Госсенса (1970-1973 годы). Затем поочерёдно жил в Париже и Таркуинии.
В картинах 1950-1970-х годов мир неоновых огней, летательных аппаратов, роботов, телекоммуникаций вторгается в природную органику, образуя с ней невероятные сращения («Сферический купол над племенем. Револьверы», 1957 год; «Власть хаоса», 1964-1965 годы, обе - Национальный музей современного искусства, Париж). Симбиоз человека и машины преисполнен иронии, сарказма и мрачных футурологических прогнозов.
Политическая вовлечённость художника проявилась в картинах, посвящённых злободневным проблемам: войнам в Алжире и во Вьетнаме, пацифистским и экологическим движениям, судьбам народов Африки. В 1956 году выполнил роспись в здании ЮНЕСКО в Париже. В работах 1970-1980-х годов, наполненных историческими и культурными аллюзиями, имиджами массового искусства, заметно сближение с тенденциями постмодернизма. Занимался также скульптурой, графикой (автобиографическая серия гравюр «Hom’mère», 1970 год; рисунки на литературные темы), прикладным искусством.
Сочинения:
Entretiens morphologiques. L.; Lugano, 1987;
Autorretrato. Santiago, 2002.