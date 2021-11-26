МАТЬЁЗ АЛЬБЕР

МАТЬЁЗ АЛЬБЕР - французский ис­то­рик, иностранный член-корреспондент Академии Наук СССР .

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. В 1897 году окон­чил Выс­шую нор­маль­ную шко­лу в Па­ри­же. Ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем в ли­це­ях Мон­то­ба­на и Ша­то­ру, од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся под руководством А. Ола­ра на­учными ис­сле­до­ва­ния­ми в об­лас­ти ре­лигиозной по­ли­ти­ки в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века. Доктор гу­ма­ни­тар­ных на­ук (1904 год).

В 1907 году по­рвал со шко­лой Ола­ра, ос­но­вал Общество ро­бес­пь­е­ри­ст­ских ис­сле­до­ва­ний и собственный журнал «An­nales révolutionnaires» (с 1924 года «Annales historiques de la Révolution française»). Пре­по­да­вал в про­вин­ци­аль­ных университетах (в Нан­си, с 1911 года в Бе­зан­со­не, с 1919 года в Ди­жо­не). В 1926 году при­гла­шён на ка­фед­ру ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции в Сор­бон­не.

Ис­пы­тал влия­ние мар­ксиз­ма , с 1920 года член Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии. Впо­след­ст­вии примк­нул к французскому со­циа­ли­стическому дви­же­нию, в 1926-1927 годах ак­тив­но пе­ча­тал­ся в журнале «Nouvelle revue socialiste» Ж. Лон­ге. С 1931 года член Ме­ж­ду­народной ли­ги бор­цов за мир. Один из пер­вых (вслед за Ж. Жо­ре­сом) об­ра­тил­ся к изу­че­нию со­ци­аль­ной ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции XVIII века. Основные ис­то­рические тру­ды по­свя­ще­ны яко­бин­ской дик­та­ту­ре и со­ци­аль­ной по­ли­ти­ке яко­бин­цев.

Сочинения:

Les origines des cultes révolutionnaires (1789–1792). P., 1904;

Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция. М.; Л., 1925–1930. Т. 1–3;"

Autour de Ro­bespierre. P., 1925;

Autour de Danton. P., 1926;

La Vie chère et le mouvement social sous la Ter­reur. P., 1927;

Борь­ба с до­ро­го­виз­ной и со­ци­аль­ное дви­же­ние в эпо­ху тер­ро­ра. М.; Л., 1928;

Тер­ми­до­ри­ан­ская ре­ак­ция. М.; Л., 1931;

Le Directoire. P., 1934;

La Révolution franç aise. Р., 1957. Vol. 1–3;"

Etudes sur Robes­pierre (1758–1794). P., 1988;

Girondins et Mon­tagnards. P., 1988;

Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция. Рос­тов н/Д., 1995.