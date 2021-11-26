МАРТИНСОН МУА
МАРТИНСОН МУА - шведская писательница.
Жена Х. Э. Мартинсона (в 1929-1940 годах). Выросла в бедной крестьянской среде; занималась самообразованием. Печаталась с 1927 года.
В центре творчества Мартинсон, испытавшей влияние Э. Золя, М. Горького и М. Андерсена-Нексё, - судьба женщины-труженицы: дилогия «Женщины и яблони» («Kvinnor och äppelträd», 1933 год) и «Сыновья Салли» («Sallys söner», 1934 год); автобиографическая тетралогия: романы «Мать выходит замуж» («Mor gifter sig», 1936 год, русский перевод 1957 год), «Венчание в церкви» («Kyrkbr ̊allop», 1938 год), «Королевские розы» («Kungens rosor», 1939 год), «Я встречаю поэта» («Jag möter en diktare», 1950 год).
Среди сочинений Мартинсон: романы «Стража ржи» («Rågvakt», 1935 год), «Королева Гроюллен» («Drottning Gr ̊agyllen», 1937 год) и другие, выдержанные в традициях романтизма и насыщенные сказочными и мифологическими мотивами.