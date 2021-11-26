МАРТЕН ДЮ ГАР РОЖЕ

МАРТЕН ДЮ ГАР РОЖЕ - французский пи­са­тель.

Из се­мьи со­стоя­тель­но­го ад­во­ка­та. Учил­ся в Па­ри­же в ли­цее Кон­дор­се и в Эколь де Шарт, где в 1905 году по­лу­чил ди­плом ар­хи­вис­та. Ре­шаю­щее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ху­дожественной ма­не­ры Мартена, од­но­го из са­мых яр­ких пред­ста­ви­те­лей реа­лиз­ма XX века, ока­за­ла про­за Л. Н. Тол­сто­го и Стен­да­ля, а так­же на­ту­ра­лизм.

Де­бю­ти­ро­вал ро­ма­на­ми «Ста­нов­ле­ние» («Devenir», 1909 год), «Жан Ба­руа» («Jean Barois», 1913 год, русский перевод 1958 год), в ко­то­рых про­явил­ся по­вы­шен­ный ин­те­рес Мартена к тон­ко ню­ан­си­ро­ван­но­му вос­соз­да­нию пси­хо­ло­гического со­стоя­ния ге­ро­ев. В фар­сах «За­ве­ща­ние дя­дюш­ки Ле­лё» («Le testament du père Leleu», 1920 год), «Во­дян­ка» («Le gonfle», 1928 год), по­вес­ти «Ста­рая Фран­ция» («Vie­ille France», 1933 год, русский перевод 1934 год) по­ка­зал про­цесс де­гра­да­ции лич­но­сти, раз­ру­ше­ния тра­диционного пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да жиз­ни из-за все­об­ще­го стрем­ле­ния к обо­га­ще­нию. В по­вес­ти «Аф­ри­кан­ское при­зна­ние» («Confidence africaine», 1931 год) в ду­хе фрей­диз­ма опи­сал раз­ру­ши­тель­ное дей­ст­вие не­под­кон­троль­ных ра­зу­му че­ло­ве­че­ских стра­стей.

Глав­ное про­из­ве­де­ние Мартена - ро­ман­ная се­рия «Се­мья Ти­бо» («Les Thibault», 8 ро­ма­нов, 1922-1940 годы, русский перевод, том 1-3, 1959 год), в цен­тре ко­то­рой - рас­сказ о вы­ро­ж­де­нии французской се­мьи, чле­ны ко­то­рой вы­ну­ж­де­ны сми­рить­ся с гос­под­ствую­щи­ми в бур­жу­аз­ном ми­ре по­ряд­ка­ми или по­гиб­нуть в борь­бе с ни­ми. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Мартена - «За­мет­ки об Ан­д­ре Жи­де» («Notes sur André Gide», 1951 год), ста­тьи, вос­по­ми­на­ния, днев­ни­ки, пись­ма.