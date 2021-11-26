МАЛЛЕ-СТЕВЕНС РОБЕР

МАЛЛЕ-СТЕВЕНС РОБЕР - французский ар­хи­тек­тор.

Учил­ся в Специальной шко­ле ар­хи­тек­ту­ры в Па­ри­же (1903-1906 годы).

Воз­дей­ст­вие на ран­нее твор­че­ст­во Малле-Стевенса (например, се­рия ар­хитектурных ри­сун­ков «Со­вре­мен­ный го­род», 1917 год, опубликованы в 1922 году) ока­за­ли Й. Хоф­ман, по про­ек­ту ко­то­ро­го для род­ст­вен­ни­ка Малле-Стевенса (ба­ро­на А. Сто­кле) стро­ил­ся дво­рец Сто­кле в Брюс­се­ле, и Ч.Р. Ма­кин­тош . Их влия­ние, а так­же идей ку­биз­ма и груп­пы «Де Стейл» ощу­ти­мо в про­ек­те вил­лы Но­ай в городе Йер (1923-1933 годы; в ра­бо­те над де­ко­ром по при­гла­ше­нию ар­хи­тек­то­ра уча­ст­во­ва­ли Ж. Лип­шиц, А. Ло­ран, П. Мон­д­ри­ан, Т. ван Дус­бург и другие).

Вил­ла П. Пуа­ре (строилась с 1923 года) в Ме­зи-сюр-Сен де­мон­ст­риру­ет сдер­жан­ность форм в ду­хе со­вре­мен­но­го дви­же­ния; к этой же ли­нии в твор­че­ст­ве Малле-Стевенса от­но­сят­ся 5 особ­ня­ков и дом при­врат­ни­ка (ны­не на улице Мал­ле- Сте­вен­с; 1926-1927 годы; в ра­бо­те уча­ст­во­ва­ли ди­зай­нер Ж. Пру­ве и ху­дож­ник по стек­лу Л. Ба­рийе), дом и мас­тер­ская Ба­рийе (1931-1932 годы; все - в Па­ри­же). Влия­ние ар де­ко и ра­бот Ф.Л. Рай­та от­ра­зи­лось в про­ек­те вил­лы Кав­руа в Круа (1931-1932 годы).

Един­ст­вен­ная гра­жданская по­строй­ка Малле-Стевенса - по­жар­ная часть с квар­ти­ра­ми для по­жар­ных и их се­мей в Па­ри­же (1935-1937 годы).

За­ни­мал­ся так­же про­ек­ти­ро­ва­ни­ем временных со­ору­же­ний (па­виль­он ту­риз­ма на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке современных де­ко­ра­тив­ных и промышленных ис­кусств 1925 года; па­виль­он элек­три­че­ст­ва на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года; оба - в Па­ри­же), соз­да­вал де­ко­ра­ции для ки­но­филь­мов («Бес­че­ло­веч­ная», 1923 год; «Го­ло­во­кру­же­ние», 1926 год; оба - режиссер М.Л’Эрбье, и другие), за­ни­мал­ся ди­зай­ном ме­бе­ли.