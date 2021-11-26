МАЛЬЕА ЭДУАРДО

МАЛЬЕА ЭДУАРДО - ар­гентинский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча.

В 1916 году пе­ре­ехал в Бу­энос-Ай­рес. Изу­чал пра­во в уни­вер­си­те­те, со­труд­ни­чал с прес­сой. В 1931-1958 годы ре­дак­тор литературного при­ло­же­ния к газете «La Naci ́on», ра­бо­тал в ЮНЕСКО (1955-1958 годы).

Как пи­са­тель ис­пы­тал силь­ное влия­ние твор­чест­ва А. Га­ни­ве­та , Д.Ф. Сар­мь­ен­то, М. де Уна­му­но, а так­же тра­ди­ций эк­зи­стен­циа­лиз­ма. Де­бю­ти­ро­вал но­вел­ла­ми ; пер­вая круп­ная пуб­ли­ка­ция - сборник «Рас­ска­зы для раз­оча­ро­вав­шей­ся анг­ли­чан­ки» («Cuentos para una inglesa de­sespe­ra­da», 1926 год). В эс­се «Ис­то­рия од­ной ар­ген­тин­ской стра­сти» («Historia de una pasión argentina», 1937 год), ро­ма­нах «Ев­ро­пей­ский нок­тюрн» («Nocturno euro­peo», 1935 год), «За­лив мол­ча­ния» («La ba­hía de silencio», 1940 год), сборнике по­вес­тей «Го­род у не­под­виж­ной ре­ки» («La ciu­dad junto al rió inmóvil», 1936 год) раз­мыш­лял о про­ти­во­ре­чи­ях национального ар­гентинского ха­рак­те­ра, со­от­но­ше­нии в нём ев­ропейской «ци­ви­ли­зо­ван­но­сти» и вар­вар­ской «ди­ко­сти».

Твор­че­ская ма­не­ра позд­не­го Мальеа за­мет­но ус­лож­ни­лась; на пер­вый план вы­шли пси­хо­ло­гические и эк­зи­стен­ци­аль­ные во­про­сы, свя­зан­ные с оди­но­че­ст­вом современного че­ло­ве­ка, его от­чу­ж­дён­но­стью от ми­ро­зда­ния, а так­же про­бле­ма не­со­вмес­ти­мо­сти тех­нического про­грес­са и ду­хов­но­го раз­ви­тия лич­но­сти: ро­ма­ны «И не ста­нет зе­ле­ни» («Todo verdor perecerá», 1941 год), «Ор­лы» («Las águilas», 1943 год), «Вра­ги ду­ши» («Los ene­migos del alma», 1950 год), «Оби­да» («El resentimiento», 1966 год), «Пред­по­след­няя дверь» («La penúltima puer­ta», 1969 год) и другие.

Ав­тор литературно-кри­тических ра­бот «За­мет­ки ро­ма­ни­ста» («Notas de un novelista», 1954 год), «Мо­гу­ще­ст­во ро­ма­на» («Poderío de la novela», 1965 год) и других.

Сочинения:

Obra completa. B. Aires, 1986-1988. Vol. 1-2;

Оби­да. И не ста­нет зе­ле­ни. Кар­ти­ны Рем­бранд­та. Сном ок­ру­же­на. Л., 1988.