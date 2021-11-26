МАЛАПАРТЕ КУРЦИО

МАЛАПАРТЕ КУРЦИО (псевдоним; настоящее имя и фамилия Курт Эрих Зук­керт)- итальянский пи­са­тель.

Пи­сал на итальянском и французском язы­ках.

Учил­ся в кол­лед­же Чи­конь­и­ни (Пра­то) и в Рим­ском университете «Са­пи­ен­ца».

Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны ; в 1918-1920 годы на­хо­дил­ся на ди­пло­ма­тической служ­бе; за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой. Член фа­ши­ст­ской пар­тии (с 1920 года), в 1920-е годы один из идео­ло­гов фа­шиз­ма; уча­ст­ник «По­хо­да на Рим» 1922 года.

В 1926 году вме­сте с М. Бон­тем­пел­ли ос­но­вал литературный жур­нал «900». Пе­ча­тал­ся как по­эт с 1912 года; пер­вое про­за­ическое со­чи­не­ние - ро­ман-эс­се «Да здрав­ст­ву­ет Ка­по­рет­то!» («Viva Capo­retto!», 1921 год).

В 1929 и 1956 годы по­се­щал Рос­сию; впе­чат­ле­ния от пу­те­ше­ст­вий от­ра­зи­лись в не­сколь­ких со­чи­не­ни­ях Малапарте: эс­се «Ин­тел­лект Ле­ни­на» («Intelligenza di Lenin», 1930 год) и «Де­душ­ка Ле­нин» («Le bon­homme Lénine», 1932 год); пу­те­вые за­пис­ки «Я в Ки­тае и в Рос­сии» («Io in Cina e in Russia», опубликованны в 1958 году).

За пуб­ли­ка­цию эс­се «Тех­ни­ка го­су­дар­ст­вен­но­го пе­ре­во­ро­та» («Technique du coup d’ ́etat», 1931 год; итальянский перевод 1948 год, русский перевод 1988 год), где Малапарте в са­ти­рическом клю­че изо­бра­зил А. Гит­ле­ра и Б. Мус­со­ли­ни и на­звал Ле­ни­на «стра­те­гом боль­ше­ви­ст­ской ре­во­лю­ции», был аре­сто­ван и из­гнан из пар­тии; до 1938 года на­хо­дил­ся в ссыл­ке в Ли­па­ри. В 1941-1942 годы ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том газеты «Cor­riere della sera» на Вос­точ­ном фрон­те; от­стра­нён от ра­бо­ты за со­чув­ст­вен­ный тон по от­но­ше­нию к про­тив­ни­ку; в 1942 году от­ка­зал­ся от фа­ши­ст­ских убе­ж­де­ний. В 1947-1949 годы жил в Па­ри­же; не­за­дол­го до смер­ти в 1957 году всту­пил в КП Ита­лии.

В про­зе Малапарте ощу­ща­ет­ся влия­ние экс­прес­сио­низ­ма : ан­ти­фа­ши­ст­ский ро­ман-са­ти­ра «Ка­пут» («Kaputt», 1944 год, русский перевод 1990 год); со­ци­аль­но-кри­тический ро­ман об ос­во­бо­ж­дении Ита­лии и пер­вых по­сле­во­ен­ных го­дах «Шку­ра» («La Pelle», 1949 год, русский перевод 2005 год; эк­ра­ни­за­ция Л. Ка­ва­ни - 1980 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: сборник са­ти­рических сти­хов «Ар­хи­италь­я­нец» («L’ar­ci­ta­liano», 1928 год), сборник ав­то­био­гра­фических рас­ска­зов «Жен­щи­на как я» («Donna come me», 1940 год), био­гра­фической дра­мы «В сто­ро­ну Пру­ста» («Du côté de chez Proust», 1948 год) и «Ка­пи­тал» («Das Kapital», 1949 год), ан­ти­бур­жу­аз­ный ро­ман-эс­се «Про­кля­тые тос­кан­цы» («Maledetti toscani», 1956 год).

В 1951 году по собственному сце­на­рию снял фильм «За­прет­ный Хри­стос» («Cristo proi­bi­to»; премия «Се­реб­ря­ный Мед­ведь» на Мкф в Западном Бер­ли­не).