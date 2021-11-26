МАКОВСКИЙ ТАДЕУШ

МАКОВСКИЙ ТАДЕ­УШ (Юзеф Та­де­уш) - польский жи­во­пи­сец.

Учил­ся в АХ в Кра­ко­ве (1903-1908 годы) у Я. Ста­ни­слав­ско­го и Ю. Ме­хоф­фе­ра. С 1909 года жил в Па­ри­же , где за­ни­мал­ся у А. Ле Фо­ко­нье.

В ран­нем твор­че­ст­ве пре­об­ла­да­ют пей­за­жи. Ра­бо­ты 1906-1909 годов вы­да­ют влия­ние французского пост­им­прес­сио­низ­ма , с 1912 года ис­поль­зо­вал так­же приё­мы ку­биз­ма. Не­ко­то­рые из его пей­за­жей («Зи­ма», около 1918 года, Национальный му­зей, Вар­ша­ва) сво­ей уп­ро­щён­но­стью форм, по­этической ме­та­фо­рич­но­стью на­по­ми­на­ют ра­бо­ты П. Брей­ге­ля Стар­ше­го .

В позд­нем твор­че­ст­ве (с 1920-х годов) об­ра­тил­ся к изо­бра­же­нию игр и раз­вле­че­ний де­тей, сцен из жиз­ни «ма­лень­ких лю­дей», стре­мясь при­бли­зить­ся к на­ив­ной по­этич­но­сти и кра­соч­но­сти на­род­но­го и дет­ско­го твор­че­ст­ва («Сель­ский кон­церт», 1922 год, Национальный му­зей, Вар­ша­ва; «Де­ти за сто­лом», 1929 год, Му­зей современного искусства го­ро­да Па­ри­жа). В том же сти­ле, от­час­ти на­по­ми­наю­щем фламандскую жан­ро­вую жи­во­пись XVII века, Маковский пи­сал порт­ре­ты-ти­пы («Са­пож­ник», 1930 год, Национальный му­зей, Вар­ша­ва).

Сочинения:

Pamiętnik. 2 wyd. Kraków, 2003.