МАККОРМАК ДЖОН
МАККОРМАК ДЖОН - ирландский и американский певец (тенор).
Пел в хоре кафедрального собора в Дублине. В 1905-1907 годы совершенствовался у В. Сабатини в Милане. В 1906 году дебютировал на оперной сцене в заглавной партии оперы «Друг Фриц» П. Масканьи («Театро Кьябрера», Савона, близ Генуи). В 1907-1914 годы гастролировал в театрах разных стран, в том числе лондонском театре «Ковент- Гарден» и нью-йоркской «Метрополитен-опере». С успехом выступал в операх В.А. Моцарта (в том числе партия Дона Оттавио в «Дон Жуане»), Дж. Пуччини (партия Каварадосси в «Тоске», Рудольфа - в «Богеме»), Дж. Верди (в том числе партия Альфреда в «Травиате»). В 1914-1938 годы пел преимущественно в концертах. С 1917 года гражданин США. Последние годы жизни провёл на родине.
Среди многих аудиозаписей - ирландские народные и немецкие романтические песни.
Снялся как актёр в фильме «Песня моего сердца» (1930 год, режиссер Ф. Борзедж).