ЛЕЖЕ ФЕРНАН
ЛЕЖЕ ФЕРНАН - французский живописец, график, сценограф, керамист.
Обучался профессии архитектора в Кане (1897-1899 годы), затем учился в парижской Школе декоративного искусства, в свободной студии Школы изящных искусств у Ж.Л. Жерома и Г. Феррье и в академии Р. Жюлиана. Жил в Париже. Поселившись в 1908 году в колонии художников «Улей», Леже сблизился с монпарнасской группой мастеров кубизма «Золотое сечение». В его работах рубежа 1900-1910-х годах натуральные формы редуцируются к цилиндрическим и коническим объёмам, хроматический диапазон сокращается до гризайли, слегка тонированной цветом («Обнажённые в лесу», 1909-1911 годы, Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло). В живописи 1913-1914 годов механоморфные фигуры выявлены чёткими чертёжными линиями и условной штриховкой (серия «Контрасты форм», 1913 год, и др.).
В 1914-1916 годах Леже был на фронте, получил отравление газом под Верденом. В 1918-1920 годах творчество Леже сближается с абстракционизмом: дискообразные, прямоугольные, параболически очерченные фигуры смыкаются в оптически подвижные композиции, имитирующие технич. системы («Диски», 1918 год, Национальный музей современного искусства, Париж); в некоторых работах разноцветные плоскости трактуются как проекции реальных форм урбанистической среды («Город», 1919 год, Музей искусств, Филадельфия). Леже сформулировал положения эстетики техницизма, доказывая необходимость поисков живописных аналогов индустриального окружения.
В 1920 году Леже познакомился с А. Озанфаном, Ле Корбюзье, П. Мондрианом и Т. ван Дусбургом. Увлечённый проблемами синтеза искусств, в 1920-1930-х годах участвовал в разработке многих проектов в сфере архитектуры, дизайна, сценографии, книжной графики. В 1924 году вместе с Озанфаном основал Академию современного искусства (позднее присоединились М. Лорансен и А.А. Экстер); оставался её директором до 1939 года. В 1932-1935 годах преподавал в академии «Ла-Гранд-Шомьер». Начиная с середины 1920-х годов в живописи Леже образы людей утрачивают сходство с роботами, трактуясь в стилистике, близкой наивному искусству («Чтение», 1924 год, Национальный музей современного искусства, Париж). Опыт работы в кино («Механический балет», 1924 год) привёл к созданию серии своеобразных «монтажных» композиций («Джоконда и ключи», 1930 год, Национальный музей Ф. Леже, Бьо)
В 1930-1940-е годы Леже много путешествовал, работал как художник-монументалист: оформление зала физической культуры на Всемирной выставке 1935 года в Брюсселе, живописное панно для Всемирной выставки 1937 года в Париже, росписи апартаментов Н.О. Рокфеллера в Нью-Йорке (1938 год). В станковых композициях этих лет очертания человеческих тел, деревьев, облаков сплетаются в однородную пластическую структуру с рассеянными в ней яркими цветовыми сгустками («Адам и Ева», 1935-1939 годы, Художественный музей, Дюссельдорф, и др.). В 1940-1945 годах Леже жил в США; в 1940-1941 годах преподавал в Йельском университете и в колледже Миллса в Калифорнии. Здесь, обратившись к темам спорта и цирка, он открыл новую пластическую тему - человеческая фигура, парящая в пустоте, словно в состоянии невесомости («Ныряльщики на жёлтом фоне», 1941 год, Институт искусств, Чикаго).
Вернувшись в послевоенную Францию, Леже вступил в Коммунистическую партию. В его работах последнего десятилетия преобладают образы рабочих, сцены труда, изображения праздников («Большой парад», 1954 год, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк). Среди поздних монументальных работ - мозаики и витражи для церкви Нотр-Дам-де-Тут-Грас в Верхней Савойе (1947-1949 годы), витражи и шпалера для церкви в Оденкуре (1951 год), панно для зала заседаний в здании ООН в Нью-Йорке (1952 год), мозаика и витражи для университета в Каракасе (1954 год). Много работал также в области керамики, гобелена, прикладной графики. После смерти Леже усилиями вдовы, художницы Нади Леже (урождённая Ходасевич; 1904-1982 годы), и друзей были созданы его музеи в Бьо, Лизоре и в Жиф-сюр-Ивете.
Сочинения:
Propos et présence. P., 1959;
La Ville. P., 1959;
Mes voyages. P., 1960;
Fonctions de la peinture. P., 1965.