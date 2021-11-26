ЛЕРУЖ ГЮСТАВ
ЛЕРУЖ ГЮСТАВ - французский писатель.
Из семьи мелкого буржуа. Окончил университет города Кан (1889); перепробовал множество профессий (журналист, певец, актёр и др.). Был дружен с П. Верленом, Б. Сандраром; его впечатления о парижской литературной жизни отразились в мемуарах «Верленовцы и декаденты» («Verlainiens et décadents», 1928). Дебютировал поэтическим сборником «Торговец облаками» («Le marchand de nuages», 1899). Получил известность как представитель массовой литературы, наследник традиций Ж. Верна и предшественник научной фантастики: роман о строительстве субатлантической железной дороги «Заговор миллиардеров» («La conspiration des milliardaires», vol. 1-2, 1899), романная дилогия о путешествии на Марс «Война вампиров» («La guerre des vampires», 1909; русский перевод 1993), шпионский роман «Флотская шпионка» («L’espionne de la marine», 1917) и др.
Наиболее известное сочинение Леружа - насыщенный оккультными мотивами роман «Таинственный доктор Корнелиус» («Le mystérieux docteur Cornélius», vol. 1-18, 1912-1913 годы), предвосхищающий изобретение пластической хирургии. Влияние Леружа ощущается в творчестве Г. Леру, в цикле романов о Фантомасе М. Аллена и П. Сувестра; прозу Леружа высоко ценили приверженцы сюрреализма.