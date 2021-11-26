ЛЕРУЖ ГЮСТАВ

ЛЕРУЖ ГЮСТАВ - французский писатель .

Из се­мьи мел­ко­го бур­жуа. Окон­чил уни­вер­си­тет города Кан (1889); пе­ре­пробо­вал мно­же­ст­во про­фес­сий (жур­на­лист, пе­вец, ак­тёр и др.). Был дру­жен с П. Вер­ле­ном, Б. Сан­д­ра­ром; его впе­чат­ле­ния о па­риж­ской литературной жиз­ни от­ра­зи­лись в ме­муа­рах «Вер­ле­нов­цы и де­ка­ден­ты » («Verlainiens et décadents», 1928). Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Тор­го­вец об­ла­ка­ми» («Le marchand de nuages», 1899). По­лу­чил из­вест­ность как пред­ста­ви­тель мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры, на­след­ник тра­ди­ций Ж. Вер­на и пред­ше­ст­вен­ник на­уч­ной фан­та­сти­ки: ро­ман о строи­тель­ст­ве суб­ат­лан­ти­че­ской же­лез­ной до­ро­ги «За­го­вор мил­ли­ар­де­ров» («La conspi­ra­tion des milliardaires», vol. 1-2, 1899), ро­ман­ная ди­ло­гия о пу­те­ше­ст­вии на Марс «Вой­на вам­пи­ров» («La guerre des vampires», 1909; русский перевод 1993), шпи­он­ский ро­ман «Флот­ская шпи­он­ка» («L’espionne de la marine», 1917) и др.

Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние Леружа - на­сы­щен­ный ок­культ­ны­ми мо­ти­ва­ми ро­ман «Та­ин­ст­вен­ный док­тор Кор­не­ли­ус» («Le mystérieux docteur Cornélius», vol. 1-18, 1912-1913 годы), пред­вос­хи­щаю­щий изо­бре­те­ние пла­стической хи­рур­гии. Влия­ние Леружа ощу­ща­ет­ся в твор­че­ст­ве Г. Ле­ру, в цик­ле ро­ма­нов о Фан­то­ма­се М. Ал­ле­на и П. Су­ве­ст­ра; про­зу Леружа вы­со­ко це­ни­ли при­вер­жен­цы сюр­реа­лиз­ма .