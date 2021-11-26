ЛЕ КОРБЮЗЬЕ

ЛЕ КОРБЮЗЬЕ - французский архитектор, дизайнер, живописец, скульптор, теоретик архитектуры и градостроительства.

По про­ис­хож­де­нию швей­ца­рец. Один из ли­де­ров так называемого со­вре­мен­но­го дви­же­ния и ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля в ар­хи­тек­ту­ре. По се­мей­ной тра­ди­ции учил­ся (с 1902 года) на мас­те­ра гра­ви­ров­ки ча­сов в Ху­дожественной шко­ле Ла-Шо-де-Фо­на; с 1905 года - на выс­ших кур­сах мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­но­го искусства той же шко­лы у Ш. Ле­п­лат­те­нье, по­сле­до­ва­те­ля дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла». Ста­жи­ро­вал­ся в мас­тер­ских Й. Хоф­ма­на в Ве­не (1907-1908), брать­ев О. Пер­ре и Г. Пер­ре в Па­ри­же (1908-1909), П. Бе­рен­са в Гер­ма­нии (1910-1911). В ар­хитектурных за­ри­сов­ках за­пе­чат­лел пу­те­ше­ст­вие по Ду­наю, в Тур­цию, Гре­цию и Ита­лию (1911; счи­тал это пу­те­ше­ст­вие важ­ным эта­пом сво­его творческого ста­нов­ле­ния).

В 1917 году обос­но­вал­ся в Па­ри­же. Его встре­ча с А. Озан­фа­ном оп­ре­де­ли­ла воз­ник­но­ве­ние пу­риз­ма - те­че­ния, прин­ци­пы ко­то­ро­го они ут­вер­жда­ли в сво­ей жи­во­пи­си (на­тюр­мор­ты с изо­бра­же­ни­ем пред­ме­тов, ос­но­ван­ные на приё­мах тех­нической гра­фи­ки), в ма­ни­фе­сте «По­сле ку­биз­ма» (1918) и в пуб­ли­ка­ци­ях в журнале «L'Es­prit Nou­veau» (из­да­вал­ся в 1920-1925 годах, при уча­стии по­эта П. Дер­ме). В 1921 году Ле Корбюзье ос­но­вал мас­тер­скую вме­сте с ку­зе­ном - ар­хи­тек­то­ром и ди­зай­не­ром Пье­ром Жан­не­ре (1896-1967; по­сто­ян­ный со­ав­тор Ле Корбюзье до 1940 года) и раз­ра­бо­тал ти­по­вой про­ект жи­ло­го до­ма «Сит­ро­ан II» («Citro­han II», 1922), где про­яви­лись сфор­му­ли­ро­ван­ные им «пять прин­ци­пов со­вре­мен­ной ар­хи­тек­ту­ры» (ис­поль­зо­ва­ние опор-свай, кры­ши-тер­ра­сы с са­дом, сво­бод­ной пла­ни­ров­ки внутреннего про­стран­ст­ва, лен­точ­ных окон, не­не­су­ще­го фа­са­да), а так­же его функ­цио­на­ли­ст­ский ло­зунг «дом - это ма­ши­на для жи­лья». На Меж­ду­народной вы­став­ке современных де­ко­ра­тив­ных и промышленных ис­кусств в Па­ри­же в 1925 году Ле Корбюзье по­ка­зал про­ект жи­ло­го до­ма, раз­ра­бо­тан­ный на ос­но­ве «Сит­ро­ан II», - па­виль­он «L’Esprit Nou­veau».

Ле Корбюзье так­же во­пло­щал в сво­их по­строй­ках ран­не­го пе­рио­да - зда­ни­ях про­стых гео­мет­рических форм с бе­лы­ми плос­ко­стя­ми фа­са­дов - пу­ри­ст­скую эс­те­ти­ку (дом Озан­фа­на в Па­ри­же, 1923-1924; рас­по­ло­жен­ные ря­дом до­ма Р. Ла Ро­ша и бра­та Ле Корбюзье - Аль­бе­ра Жан­не­ре, в Па­ри­же, оба 1923-1925 годов, ны­не Фонд Ле Корбюзье; Вил­ла Са­вой в Пуа­си, близ Па­ри­жа, 1929-1931). В 1927 году Ле Корбюзье воз­вёл 2 ти­по­вых жи­лых до­ма в поселке Вай­сен­хоф (Штут­гарт), за­стро­ен­ном в рам­ках вы­став­ки Вер­кбун­да зда­ния­ми по про­ек­там ме­ж­ду­народной ко­ман­ды ар­хи­тек­то­ров.

В круп­ных об­щественных со­ору­же­ни­ях со­че­тал пря­мо­уголь­ные и кри­во­ли­ней­ные объ­ё­мы, ис­поль­зо­вал сплош­ное ос­тек­ле­ние фа­са­дов и другое: дом Цен­тро­сою­за в Мо­ск­ве (1928-1936, при уча­стии Н.Д. Кол­ли; ны­не - Фе­де­раль­ная служ­ба государственной ста­ти­сти­ки и Меж­го­су­дарственный ста­ти­стический комитет СНГ), об­ще­жи­тие швейцарских сту­ден­тов в уни­вер­си­тет­ском го­род­ке (1930-1932) и центр Ар­мии спа­се­ния (1929-1933) в Па­ри­же, не­осу­ще­ст­в­лён­ные про­ек­ты Двор­ца Ли­ги На­ций в Же­не­ве (1927) и Двор­ца Со­ве­тов в Мо­ск­ве (1931).

В по­сле­во­ен­ные го­ды раз­ра­ба­ты­вал идею жи­ло­го до­ма как гра­до­стро­ительного мо­ду­ля: в Мар­сель­ской «жи­лой еди­ни­це» двух­уров­не­вые квар­ти­ры объ­е­ди­не­ны внутренними пе­ре­хо­да­ми-«ули­ца­ми» в об­щую струк­ту­ру с ком­плек­сом ком­му­наль­но­го об­слу­жи­ва­ния в центральном яд­ре (1947-1952, про­то­тип ря­да по­доб­ных со­ору­же­ний, по­стро­ен­ных в 1950-е годы в других го­ро­дах Ев­ро­пы). В по­ис­ках уни­вер­саль­ных за­ко­но­мер­но­стей гар­мо­нич­но­го фор­мо­об­ра­зо­ва­ния соз­дал и при­ме­нял в сво­их про­ек­тах сис­те­му взаи­мо­свя­зан­ных ве­ли­чин, на­зван­ную им «мо­ду­лор» и ос­но­ван­ную на про­пор­ци­ях че­ло­ве­че­ско­го те­ла (пред­став­ляю­щий её ри­су­нок «Че­ло­век с под­ня­той ру­кой» стал сво­его ро­да фир­мен­ным зна­ком Ле Корбюзье). Вы­сту­пил од­ним из ав­то­ров про­ек­та ко­мп­лек­са ООН в Нью-Йорке (1949-1950).

В по­строй­ках зре­ло­го (по­сле­во­ен­но­го) пе­рио­да Ле Корбюзье об­ра­тил­ся к мощ­ной пла­сти­ке объ­ё­мов с под­чёрк­ну­ты­ми све­то­вы­ми и про­стран­ст­вен­ны­ми эф­фек­та­ми, что в даль­ней­шем да­ло на­ча­ло на­прав­ле­нию бру­та­лиз­ма (ка­пел­ла Нотр-Дам-дю-О в Рон­ша­не, 1950-1955; до­ми­ни­кан­ский монастырь Ла-Ту­рет в Эвё, близ Лио­на, 1956-1959); ис­поль­зо­вал в них так называемый гру­бый бе­тон (фак­тур­ные по­верх­но­сти со сле­да­ми опа­луб­ки, вклю­че­ния­ми мел­кой галь­ки, ра­ку­шек), скульп­ту­ры в от­дел­ке фа­са­дов (Мо­ло­дёж­ный куль­тур­ный центр в Фир­ми­ни во Фран­ции, 1956-1965). К этой сти­ли­стической ли­нии от­но­сит­ся боль­шой цикл про­ек­тов Ле Корбюзье для Ин­дии (1950-1964): пе­ре­ра­бо­тан­ный ген­план г. Чан­ди­гарх с мо­ну­мен­таль­ным ан­самб­лем административных зда­ний (воз­во­дил­ся при уча­стии ар­хи­тек­то­ров П. Жан­не­ре, М. Фрая и Дж. Дру); Дво­рец Тек­стиль­ной ас­со­циа­ции (1951-1954) и Му­зей и куль­тур­ный центр Сан­скар Кен­д­ра (1951-1958) в Ах­ма­да­ба­де. В Кар­пен­тер-цен­тре ви­зу­аль­ных ис­кусств (1959-1963) Гар­вард­ско­го университета в Кем­брид­же (США) син­те­зи­ро­вал эле­мен­ты ар­хи­тек­ту­ры сво­его ран­не­го и зре­ло­го пе­рио­дов (зда­ние на опо­рах, кров­ля-тер­ра­са, пан­ду­сы, пла­стич­ные объ­ё­мы, сол­н­цеза­щит­ные эк­ра­ны и другое). По­ис­ком но­вых ори­ги­наль­ных ре­ше­ний от­ме­че­ны па­виль­он фир­мы «Philips» с кон­ст­рук­ци­ей-обо­лоч­кой в фор­ме ги­пер­бо­лического па­ра­бо­лои­да на Все­мир­ной вы­став­ке 1958 года в Брюс­се­ле, про­ект боль­ни­цы в Ве­не­ции , за­ду­ман­ной как ком­плекс не­боль­ших по­стро­ек у во­ды (1965), со­ору­жён­ный по про­ек­ту Ле Корбюзье «Центр Ле Кор­бю­зье» в Цю­ри­хе с ме­тал­лическим на­ве­сом над стек­лян­ным па­виль­о­ном и кра­соч­ны­ми па­не­ля­ми на фа­са­дах (1964-1967).

Ле Корбюзье - ав­тор около 50 книг. Яр­кий по­ле­мист, в сво­их вы­сту­п­ле­ни­ях он апел­ли­ро­вал главным образом к общественному мне­нию, ви­дел в современной тех­ни­ке и се­рий­но­сти ин­ду­ст­ри­аль­но­го строи­тель­ст­ва за­лог об­нов­ле­ния ар­хитектурного язы­ка, при­зы­вал к ра­цио­наль­но­му ре­ше­нию про­блем современной жиз­ни. Зна­чительную часть сво­их пуб­ли­ка­ций по­свя­тил во­про­сам гра­до­строи­тель­ст­ва. В 1920-е годы про­па­ган­ди­ро­вал эс­те­ти­ку пря­мо­го уг­ла, жё­ст­кую упо­ря­до­чен­ность пла­ни­ро­воч­ных схем, прин­ци­пы зо­ни­ро­ва­ния, идею со­че­та­ния вы­сот­ной жи­лой за­строй­ки с про­сто­рны­ми озе­ле­нён­ны­ми про­стран­ст­ва­ми и диф­фе­рен­циа­ци­ей транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры (про­ект го­ро­да на 3 миллиона жителей, 1922; «План Вуа­зен», 1925, пред­по­ла­гав­ший пол­ную ре­кон­ст­рук­цию рай­она пра­во­го бе­ре­га р. Се­на в Па­ри­же со строи­тель­ст­вом кре­сто­об­раз­ных в пла­не не­бо­скрё­бов). В от­кры­том пись­ме «Ком­мен­та­рии от­но­си­тель­но Мо­ск­вы и зе­лё­но­го го­ро­да» (1930) раз­вил идею ли­ней­ной ур­ба­ни­зации вдоль основных транс­порт­ных ма­ги­ст­ра­лей ре­гио­на, вклю­чил её в свою кон­цеп­цию «лу­че­зар­но­го го­ро­да» (1930-1935, в том числе вы­пол­нил ряд схем для Мо­ск­вы - «Лу­че­зар­ный го­род в при­ло­же­нии к Мо­ск­ве» и др.), от­час­ти ис­поль­зо­вал в гра­до­стро­ительных пред­ло­же­ни­ях для Рио-де-Жа­ней­ро, Бу­энос-Ай­ре­са (1930), Ал­жи­ра (1930-1934) и по ор­га­ни­за­ции тер­ри­то­рий во Фран­ции («Дом лю­дей», 1942). В 1943 году опуб­ли­ко­вал «Афин­скую хар­тию» с кри­ти­кой современного со­стоя­ния го­ро­дов и про­грам­мой их пре­об­ра­зо­ва­ния; в ря­де по­сле­дую­щих ра­бот сфор­му­ли­ро­вал по­ло­же­ние о трёх взаи­мо­свя­зан­ных ти­пах по­се­ле­ний: сельскохозяйственный ком­плекс, ли­ней­ный промышленный го­род и при­мы­каю­щий к не­му ис­то­рический ра­ди­аль­но-кон­цен­трический го­род со стро­го ог­ра­ниченными па­ра­мет­ра­ми.

Ле Корбюзье за­ни­мал­ся различными ви­да­ми искусства: жи­во­пи­сью (стан­ко­вой и мо­ну­мен­таль­ной; на­стен­ная ком­по­зи­ция в библиотеке об­ще­жи­тия швейцарских сту­ден­тов в Па­ри­же, 1948), гра­фи­кой (се­рия ли­то­гра­фий «По­эма пря­мо­го уг­ла», 1955), с 1940-х годов - скульп­ту­рой (ком­по­зи­ция «От­кры­тая длань» в Чан­ди­гар­хе, реа­ли­зо­ва­на в 1990 году), вы­пол­нял эс­ки­зы эма­ле­вой де­ко­ра­ции (на две­рях ка­пел­лы в Рон­ша­не и зда­ния пар­ла­мен­та в Чан­ди­гар­хе), ков­ров (для Двор­ца пра­во­су­дия в Чан­ди­гар­хе, 1961; Кар­пен­тер-цен­тра ви­зу­аль­ных ис­кусств Гар­вард­ско­го университета, 1963, и др.). Об­ра­щал­ся к ди­зай­ну ме­бе­ли, в 1928 году спро­ек­ти­ро­вал (совместно с П. Жан­не­ре и ди­зай­не­ром Ш. Пер­рь­ян) об­раз­цы кре­сел (в том числе крес­ла «боль­шое удоб­ст­во» и в ви­де шез­лон­га).

Ар­хитектурная сти­ли­сти­ка Ле Корбюзье (стро­гая гео­мет­рия и ра­цио­наль­ность его по­стро­ек ран­не­го пе­рио­да, скульп­тур­ность и экс­прес­сия форм в ра­бо­тах по­сле­во­ен­но­го вре­ме­ни), а так­же раз­ра­бо­тан­ные им ур­ба­ни­стические идеи соз­да­ния прин­ци­пи­аль­но но­во­го, от­кры­то­го городского про­стран­ст­ва по­влия­ли на боль­шин­ст­во на­прав­ле­ний в современной ар­хи­тек­ту­ре.

Cочинения:

Vers une architecture. P., 1923;

L’Art décoratif d’aujourd’hui. P., 1925;

La peinture mo­derne. P., 1925 (avec A. Ozenfant);

Ur­ba­nisme. P., 1925;

Une maison, un palais. P., 1928;

Précisions sur un état présent de l’ar­chi­te­cture et de l’urbanisme. P., 1930;

Пла­ни­ров­ка го­ро­да. М., 1933;

La Ville radieuse. P., 1935;

Quand les cathédrales étaient blanches: voyage au pays des timides. P., 1937;

Destin de Paris. P., 1941;

Sur les quatre routes. P., 1941;

Les Trois Etablissements humains. P., 1945;

Ma­nière de penser l’urbanisme. [P.], 1946;

Propos d’ur­ba­nisme. P., 1947;

L’Atelier de la recherche pa­tiente. P., 1960;

Mise au point. P., 1966;

Твор­че­ский путь. М., 1970;

Мо­ду­лор. М., 1976;

Ар­хи­тек­ту­ра ХХ в. 2-е изд. М., 1977;

Пу­те­ше­ст­вие на Вос­ток. М., 1991.