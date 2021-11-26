ЛАВКРАФТ ХАУАРД ФИЛЛИПС

ЛА́ВКРАФТ ХАУАРД ФИЛЛИПС - американский пи­са­тель.

Окон­чил шко­лу (1908), из-за сла­бо­го здо­ро­вья не мог про­дол­жить об­ра­зо­ва­ние.

Ув­ле­кал­ся идея­ми А. Шо­пен­гау­эра и Ф. Ниц­ше, тео­рия­ми Ч. Дар­вина, Г. Спен­се­ра.

Ран­ние литературные опы­ты от­ра­зи­ли влия­ние ев­ропейских и амерериканских литературых тра­ди­ций (в т. ч. го­ти­че­ско­го ро­ма­на и ро­ман­тические про­зы).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в конце 1910-х – начале 1920-х годов рас­ска­за­ми в жур­на­лах для лю­би­те­лей фан­та­сти­ки («Weird Tales», «Amazing Stories»).

Лавкрафт – один из соз­да­те­лей современной анг­лоя­зыч­ной «ли­те­ра­ту­ры ужа­сов». Для твор­че­ст­ва Лавкрафта ха­рак­те­рен ин­те­рес к пре­да­ни­ям и ле­ген­дам Но­вой Анг­лии, кельтским и германским са­гам, восточным куль­там, а так­же соз­да­ние ори­ги­наль­ной ми­фо­ло­гии: но­вел­лы «Да­гон» («Dagon», 1919), «Кош­ки Уль­та­ра» («Cats of Ulthar», 1920), «Зов Ктул­ху» («The Call of Cthulhu», 1926); по­вес­ти «Тень над Ин­сму­том» («The Shadow over Innsmouth», 1927, опубл. 1941), «Ис­то­рия Чар­лза Дек­сте­ра Вар­да» («The Case of Charles Dexter Ward», 1927) и др.

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1992–1993;

Letters. S. F., 2002–2005. Vol. 1–2;

Tales. N. Y., 2005;

Necronomicon: the best weird tales. L., 2008.