ЛАХУТИ АБУЛЬКАСИМ АХМЕДЗАДЕ
ЛАХУТИ АБУЛЬКАСИМ АХМЕДЗАДЕ - иранский и таджикский поэт, общественный деятель.
Писал на персидском и таджикском языках. Родился в семье ремесленника и поэта, известного под псевдонимом Ильхами. Участник Иранской революции 1905-1911 годов. В 1916 издавал общественно-политическую газету «Бисотун». В 1918-1921 жил в Стамбуле, где издавал (совместно с Али Наврузом) литературно-философский журнал «Парс» на персидском и французских языках. В 1922 году организовал восстание в Тебризе, после подавления которого эмигрировал в Советскую Россию. В 1925-1930 годах заместитель наркома просвещения Таджикской ССР. В 1934-1939 годах ответстветственный секретарь СП Таджикской ССР.
Дебютировал в печати в 1907 году. Один из создателей политической газели на персидском языке: стихотворения «Иран мой разорён» («Ватан вайрона», 1909), «Я приветствую тебя, трудовой народ» («Шод бимон, эй хунари ранджбар», 1910) и др. Первые поэтические сборники: «Весеннее» («Бахарийе») и «Жемчужины Лахути» («Лаали-и Лахути»; оба - на персидском языке, 1921).
Гражданская и интимная лирика Лахути заложила основы современной таджикской поэзии: поэтические сборники «Красная литература» («Адабиёти сурх», 1925) и «Рубайат» («Четверостишия», 1927); поэмы «Кремль» (1923, русский перевод 1927), «Сказание о Мардистане» («Достони Мардистон», 1941; русский перевод 1942), «Спутники» («Ҳамсафаран», 1943; русский перевод 1944) и др.
Многие стихотворения Лахути стали народными песнями. Драматическая поэма Лахути «Кузнец Кова» («Коваи охангар», 1939; русский перевод 1941) на сюжет «Шахнаме» Фидроуси послужила либретто для одноименной оперы С.А. Баласаняна (постановка, 1941). Автор слов гимна Таджикской ССР (1945). Широкую известность получили стихотворения «В чём вина моя, друг милый?» («Гунохам чист, эй ҷонона?», 1954), «Родине» («Танида йад-и ту», 1957), «Темноволосая моя» («Эй шодие хайате ман», 1951; русский перевод 1953) и др.
В 1940-1950-е годы переводил на таджикский язык произведения А.С. Грибоедова, Лопе Ф. де Веги Карпьо, В.В. Маяковского, А.С. Пушкина, У. Шекспира и др. Развивал традиционные формы персиодско-таджикской поэзии, вводил новые строфические формы, размеры, основанные на фольклорной слоговой просодической системе.
Сочинения
Лирика. М., 1970 (на русском языке и фарси);
Избранное: Стихотворения и поэмы. М., 1987;
Неугасимое пламя: [Стихотворения и поэма]. Душ., 1987;
Полное собрание сочинений. Душ., 1987. Т. 1-7 (на таджикской языке).