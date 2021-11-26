КУЛЬСУМ УММ
КУЛЬСУМ УММ - египетская певица.
Обучалась пению в арабской манере, игре на уде, арабской литературе. Дебютировала в Каире в 1920 году. В 1934-1972 годах (с перерывами) пела на Каирском радио, в 1935-1946 годах снялась в 6 музыкальных фильмах. Прославилась исполнением традиционных песен (каждая продолжительностью около часа и более, со значительной ролью импровизации). Выступала в сопровождении арабского инструментального ансамбля тахт, а также (одной из первых в Египте) в сопровождении симфонического оркестра.
Гастролировала в странах Европы, Азии и Африки (гонорары от зарубежных концертов добровольно передавала египетскому государству). В странах арабской культуры Кульсум считается лучшей певицей всех времён (её называют «звездой Востока»), в Египте почитается как национальный герой. Все сохранившиеся аудиозаписи сделаны во время концертов. В 1982 году в Каире учреждена музыкальная премия имени Умм Кульсум.