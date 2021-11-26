КУЛЬСУМ УММ

КУЛЬСУМ УММ - египетская певица.

Обу­ча­лась пе­нию в арабской ма­не­ре, иг­ре на уде, арабской литературе. Де­бю­ти­ро­ва­ла в Каи­ре в 1920 году. В 1934-1972 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) пе­ла на Ка­ир­ском ра­дио, в 1935-1946 годах сня­лась в 6 музыкальных филь­мах. Про­сла­ви­лась ис­пол­не­ни­ем тра­диционных пе­сен (ка­ж­дая про­дол­жи­тель­но­стью око­ло ча­са и бо­лее, со зна­чительной ро­лью им­про­ви­за­ции). Вы­сту­па­ла в со­про­во­ж­де­нии арабского ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля тахт, а так­же (од­ной из пер­вых в Егип­те) в со­про­во­ж­де­нии сим­фо­нического ор­ке­ст­ра.

Га­стро­ли­ро­ва­ла в стра­нах Ев­ро­пы, Азии и Аф­ри­ки (го­но­ра­ры от за­ру­беж­ных кон­цер­тов доб­ро­воль­но пе­ре­да­ва­ла египетскому го­су­дар­ст­ву). В стра­нах арабской куль­ту­ры Кульсум счи­та­ет­ся луч­шей пе­ви­цей всех вре­мён (её на­зы­ва­ют «звез­дой Вос­то­ка»), в Егип­те по­чи­та­ет­ся как национальный ге­рой. Все со­хра­нив­шие­ся ау­дио­за­пи­си сде­ла­ны во вре­мя кон­цер­тов. В 1982 году в Каи­ре уч­ре­ж­де­на музыкальная пре­мия имени Умм Куль­сум.