КРОЧЕ БЕНЕДЕТТО

Кроче (ит. Croce), Бенедетто (25.02.1866, Пескассероли — 20.11.1952, Неаполь) — итальянский философ-идеалист, историк, литературовед, политический деятель, публицист.

Из состоятельной землевладельческой семьи, родители К. погибли во время землетрясения на о. Искья в 1883, в 1884—1886 обучался в Римском и Неаполитанском университетах, где познакомился с теорией А. Лабриолы и попал под его влияние, однако вскоре подверг критике его марксистские взгляды. Много занимался самообразованием, в 1887—1892 совершил путешествие по Европе, вернувшись, жил преимущественно в Неаполе. В 1903 вместе с другом Дж. Джентиле основал гуманитарный журнал «Critica» (с 1944 выходил под названием «Quaderni della critica»), ставший ведущим литературно-историческим журналом Италии. Философию К., систематически изложенную в его 4-томном труде «Filosofia dello spirito» (1922—1943), относят к неаполитанской школе неогегельянства (Б. Спавента, Ф. Де Санктис), большое влияние на К. оказал также Дж. Вико, сам К. определял себя как «абсолютного идеалиста». Крупнейший итальянский историк, главными историческими работами К. были «Истории Италии с 1871 по 1915 год» (1928), в которой он отстаивал концепцию поступательного развития Италии в этот период в русле либерализма, и фундаментальная «История Европы в XIX веке» (3-е изд., 1932), в которой этот период представлен К. как «век либерализма». Автор многочисленных работ по истории культуры, этике, эстетике и т. д. За свою научную деятельность стал пожизненным сенатором Итальянского королевства (1910). В 1902—1920 — профессор Неаполитанского университета.

Политические взгляды К. были близки умеренным либералам, в 1920—1921 министр просвещения в кабинете Д. Джолитти , с 1924 состоял в руководстве Итальянской либеральной партии (ИЛП). Наблюдая зарождение фашистского движения, готов был его поддержать, однако уже первые мероприятия Б. Муссолини заставили его разочароваться в движении, что привело к разрыву К. с Дж. Джентиле. В 1925 в ответ на «Манифест фашистской интеллигенции» группы интеллектуалов во главе с Дж. Джентиле опубликовал в газете «Il mondo» «Манифест антифашистской интеллигенции», обвиняя фашистов в забвении либеральных идей итальянского Рисорджименто . После падания режима Муссолини в 1943 возглавил воссозданную ИЛП, с 1944 входил в правительство П. Бадольо и в первое правительстве И. Бономи. В 1946 — член Учредительного собрания, активно участвовал в выработке Конституции 1947. В 1947 основал Итальянский институт исторических исследований в Неаполе. Философские, этические, эстетические, исторические и культурологические взгляды К. оказали большое влияние на развитие гуманитарной мысли Европы в XX в.

Соч.: Исторический материализм и марксистская экономика. М., 1902; Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. Ч. I. Теория / Пер. с ит. В. Яковенко. М., 1920; Теория и история историографии / Пер. с ит. И. М. Заславской. М., 1998; Антология сочинений по философии: История. Экономика. Право. Этика. Поэзия / Пер., сост. и коммент. С. Мальцевой. СПб., 1999; Фрагменты этики. Омск, 2008; Scritti di storia letteraria e politica. Bari, 1911—1954. Vol. 1—44; La storia come pensiero e come azione. 2 ed. Bari, 1938; Epistolario. Vol. 1—2. Napoli, 1967—1969.

Лит.: Аббате М. Философия Б. Кроче и кризис итальянского общества. М., 1959; Nicolini F. В. Croce. Torino, 1962; De Feo I. Croce: l’uomo e l’opera. [Mil.], 1975; Brescia G. Croce inedito: 1881—1952. Napoli, [1984]; Bonetti P. Introduzione a Croce. Roma, 1984; МальцеваС. Философско-эстетическая концепция Бенедетто Кроче. Диалог прошлого с настоящим. СПб., 1996; Овсянникова И. А. Либеральная философия Бенедетто Кроче. Омск, 1998.