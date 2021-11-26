КОУЛ НАТ
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КОУЛ НАТ (настоящие имя и фамилия Натаниэл Адамс Коулз) - американский эстрадный певец и джазовый пианист.
Родился в семье священника баптистской церкви, где мать Коула играла на органе и руководила хором. С 1921 года жил в Чикаго. Брал уроки фортепиано, в 1936 года дебютировал как пианист в джазовом секстете своего брата Эдди Коула. С 1936 года гастролировал по стране, играл в ночных клубах Лос-Анджелеса, в 1937 году вместе с О. Муром (гитара) и У. Принсом (контрабас) организовал трио, впоследствии ставшее знаменитым (с 1942 года его состав неоднократно менялся). С 1946 года, оставив джаз, пел популярные песни в сопровождении симфонического оркестра; как певец добился мировой известности.
Песни в его исполнении - «Дитя природы» («Nature boy», музыка и слова И. Ахбеза, 1948), «Мона Лиза» (музыка Дж. Ливингстона, слова Р. Эванса, 1950), «Незабываемо» («Unforgettable», музыка и слова И. Гордона, 1951), «Рождественская песня» (музыка и слова М. Торме и Р. Уэллса, 1946), «Когда я влюбляюсь» («When I fall in love», музыка В. Янга, слова Э. Хеймана, 1956) - стали эмблемами афроамериканской поп-музыки, распространились в разнообразных обработках (в т. ч. в джазовых). Снимался в кино (в т. ч. в игровых ролях в 17 фильмах), в 1956-1957 годах вёл авторскую передачу на американском телевидении.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.