КОГЕН ГЕРМАН На чтение: 1 минута

КОГЕН ГЕРМАН - немецкий фи­ло­соф, гла­ва мар­бург­ской шко­лы нео­кан­ти­ан­ст­ва.

Учил­ся в иу­дей­ской бо­го­слов­ской се­ми­на­рии в Брес­лау, за­тем в университетах Брес­лау, Бер­ли­на и Гал­ле. За­щи­тив в 1873 году дис­сер­та­цию в Мар­бург­ском университете, пре­по­да­вал в нём до 1912 года (профессор с 1876 года), за­тем профессор Выс­шей шко­лы иу­даи­сти­ки в Бер­ли­не. Во вре­мя по­езд­ки в Рос­сию в 1914 году чи­тал лек­ции в Вар­ша­ве и Пет­ро­гра­де .

Пе­ре­ос­мыс­ляя ис­ход­ные по­ло­же­ния фи­ло­со­фии И. Кан­та, Коген уст­ра­ня­ет цен­траль­ное для неё по­ня­тие «ве­щи в се­бе» и свя­зан­ное с ним раз­ли­чие чув­ст­вен­но­сти и рас­суд­ка. Опи­ра­ясь на кан­тов­ское уче­ние о ре­гу­ля­тив­ных иде­ях ра­зу­ма, Коген ис­тол­ко­вы­ва­ет «вещь в се­бе» не как су­ще­ст­вую­щую вне и не­за­ви­си­мо от по­зна­ния, а как це­ле­на­прав­лен­ную идею мыш­ле­ния: в от­ли­чие от Кан­та, Коген ут­вер­ждал, что мыш­ле­ние по­ро­ж­да­ет не толь­ко фор­му, но и со­дер­жа­ние по­зна­ния. Наи­бо­лее на­гляд­ной мо­де­лью по­ро­ж­де­ния зна­ния мыш­ле­ни­ем яв­ля­ет­ся, по Когену, ма­те­ма­ти­ка, осо­бен­но тео­рия бес­ко­неч­но ма­лых. По­доб­но то­му как ма­те­ма­ти­ка вы­сту­па­ет у Когена в ка­че­ст­ве фун­да­мен­та ес­те­ст­вен­ных на­ук, так уче­ние о пра­ве слу­жит ос­но­вой на­ук о ду­хе.

Со­хра­няя ха­рак­тер­ный для Кан­та при­ори­тет прак­тического ра­зу­ма по от­но­ше­нию к тео­ре­ти­че­ско­му, Коген ут­вер­жда­ет при­мат эти­ки над нау­кой. Тео­ре­тическое по­зна­ние и пра­во, нау­ка и пра­во­вое (ли­бе­раль­ное) го­су­дар­ст­во со­став­ля­ют, по Когену, фун­да­мент куль­ту­ры и ус­ло­вие сво­бо­ды че­ло­ве­че­ской лич­но­сти - важ­ней­шей це­ли ис­то­рического раз­ви­тия. Сис­те­ма Когена ох­ва­ты­ва­ет «ло­ги­ку чис­то­го по­зна­ния», «эти­ку чис­той во­ли» и «эс­те­ти­ку чис­то­го чув­ст­ва». Вслед за Кан­том он да­ёт мо­раль­ное ис­тол­ко­ва­ние ре­ли­гии: идея Бо­га как га­ран­та веч­но­го нрав­ст­вен­но­го ми­ро­по­ряд­ка оп­ре­де­ля­ет «эти­че­ский мо­но­те­изм» Когена, в ду­хе ко­то­ро­го он ис­тол­ко­вы­вал тра­ди­цию иу­да­из­ма («Ре­ли­гия ра­зу­ма по ис­точ­ни­кам иу­да­из­ма» - «Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums», 1919). В 2002 году в Цю­ри­хе со­зда­но общество Ко­ге­на.

Сочинения:

Das Prinzip der Infinitesemal-Methode und seine Geschichte. В., 1883. Fr./M., 1968;

Kants Begründung der Ästhetik. В., 1889;

Kants Begründung der Ethik. 2. Aufl. B., 1910;

Der Begriff der Religion im System der Philo­so­phie. В., 1915;

System der Philosophie. B., 1922–1923. Bd 1–3;

Kants Theorie der Er­fah­rung. 4. Aufl. B., 1925. Cohen, 2006.

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