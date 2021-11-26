КЛОДЕЛЬ ПОЛЬ ЛУИ ШАРЛЬ

КЛОДЕЛЬ ПОЛЬ ЛУИ ШАРЛЬ - французский пи­са­тель, ди­пло­мат, член Французской ака­де­мии (1946 год).

Из семьи буржуа. Обучался в Париже в лицее Людовика Великого, Школе политических наук. В 1893-1935 годах состоял на дипломатической службе, работал в США, Китае, Германии, Бразилии, Дании, Японии, Бельгии и других странах. Изначально приверженец материалистической философии, Клодель в 1886 году пережил мистический опыт, обративший его к ка­то­ли­че­ст­ву .

Главной задачей Клоделя, творчество которого насыщено христианской символикой и отразило влияние Ж. Барбе д’Оревилъи, А. Рембо, а также мистерий, стал поиск языка для адекватного выражения фундаментального единства мира идей и материальных явлений.

Дра­мы Клоделя, прославляющие католическую веру, абстрактны и риторичны: «Юная дева Виолена» («La jeune fille Violaine», 1892 год), «Благая весть Марии» («L’annonce faite à Marie», 1912 год; в русском переводе В. Г. Шершеневича поставлена А. Я. Таировым, 1921 год), «Атласный башмачок» («Le soulier de satin», 1929 год), «Жанна д’Арк на костре» («Jeanne d’Arc au bûcher», опубликована в 1939 году; оратория А. Онеггера, 1938 года; экранизация Р. Росселлини, 1954 год) и др.

Автор стихотворений, сборников философско-поэтических эссе («Познание Востока», «Connaissance de l’Est», 1900 год, и др.), а также размышлений о мистических основах искусства (сборник «Глаз слушает», «L’Œil écoute», 1946 год, русский перевод 2006 год) и др.

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1950–1986. Vol. 1–29

Уход Лао-Цзы // Фран­цуз­ская но­вел­ла XX в., 1900–1939. М., 1973

Из­бран­ные сти­хо­тво­ре­ния. М., 1992

Ка­п­ля бо­же­ст­вен­но­го ме­да. М., 2003.

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