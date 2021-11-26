КЛОДЕЛЬ ПОЛЬ ЛУИ ШАРЛЬ
КЛОДЕЛЬ ПОЛЬ ЛУИ ШАРЛЬ - французский писатель, дипломат, член Французской академии (1946 год).
Из семьи буржуа. Обучался в Париже в лицее Людовика Великого, Школе политических наук. В 1893-1935 годах состоял на дипломатической службе, работал в США, Китае, Германии, Бразилии, Дании, Японии, Бельгии и других странах. Изначально приверженец материалистической философии, Клодель в 1886 году пережил мистический опыт, обративший его к католичеству.
Главной задачей Клоделя, творчество которого насыщено христианской символикой и отразило влияние Ж. Барбе д’Оревилъи, А. Рембо, а также мистерий, стал поиск языка для адекватного выражения фундаментального единства мира идей и материальных явлений.
Драмы Клоделя, прославляющие католическую веру, абстрактны и риторичны: «Юная дева Виолена» («La jeune fille Violaine», 1892 год), «Благая весть Марии» («L’annonce faite à Marie», 1912 год; в русском переводе В. Г. Шершеневича поставлена А. Я. Таировым, 1921 год), «Атласный башмачок» («Le soulier de satin», 1929 год), «Жанна д’Арк на костре» («Jeanne d’Arc au bûcher», опубликована в 1939 году; оратория А. Онеггера, 1938 года; экранизация Р. Росселлини, 1954 год) и др.
Автор стихотворений, сборников философско-поэтических эссе («Познание Востока», «Connaissance de l’Est», 1900 год, и др.), а также размышлений о мистических основах искусства (сборник «Глаз слушает», «L’Œil écoute», 1946 год, русский перевод 2006 год) и др.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1950–1986. Vol. 1–29
Уход Лао-Цзы // Французская новелла XX в., 1900–1939. М., 1973
Избранные стихотворения. М., 1992
Капля божественного меда. М., 2003.