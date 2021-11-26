КЁППЕН ВОЛЬФГАНГ

КЁППЕН ВОЛЬФГАНГ - немецкий писатель.

Изучал философию, театроведение, историю литературы в Гамбурге, Берлине, Вюрцбурге; путешествовал (Франция, Италия); сменил много профессий, в том числе актёра, помощника режиссёра, сценариста. Увлекался экс­прес­сио­низ­мом , театром Б. Брехта и Э. Пискатора. Публиковал театральные, литературные рецензии и статьи; работал в газете. В 1934-1939 годах жил в Нидерландах. После войны путешествовал по Европе, США, приезжал в СССР.

В центре первых романов Кёппена - темы одиночества, неразделённой любви, уязвлённого самолюбия и свободной воли: «Несчастная любовь» («Eine unglückliche Liebe», 1934 год), «Стена шатается» («Die Mauer schwankt», 1935 год; переиздан под названием «Долг», «Die Pflicht», 1939 год). В 1950-е годы Кёппен обратился к социально-политической проблематике, исследуя немецкую действительность первых послевоенных лет: романы «Голуби в траве» («Tauben im Gras», 1951 год, русский перевод 1972 год) о стране на историческом перепутье и одиночестве человека в большом городе; «Теплица» («Die Treibhaus», 1953 год, русский перевод 1966 год), где силы реваншизма, показанные сатирически и карикатурно, торжествуют над мечтами о новой, свободной Германии.

Опираясь на мо­дер­ни­ст­скую тех­ни­ку пись­ма Дж. Джой­са , А. Дё­бли­на, а также кинематографические приёмы, Кёппен использует методы монтажа, коллажа, синхронной передачи событий, что позволяет создать объективную, дистанцированную картину реальности. Наиболее значительный роман Кёппена - «Смерть в Риме» («Der Tod in Rom», 1954 год, русский перевод 1972 год), в котором Вечный город становится местом встречи немцев разных поколений и политических убеждений. Показывая нацизм в его варварстве, живучести, способности к перевоплощениям, Кёппен противопоставляет ему молодое поколение немцев, питающее отвращение к фашистскому рейху и военщине, ищущее свободы и утешения в искусстве, религии, странничестве.

Среди других произведений Кёппена: путевые очерки «В Россию и другие страны» («Nach Rußland und anderswohin», 1958 год, русский перевод 2002 год), «Поездка в Америку» («Amerikafahrt», 1959 год); статьи о П. Б. Шелли, О. де Баль­за­ке , Г. Фло­бе­ре; ав­то­био­гра­фический очерк «Юность. Вос­по­ми­на­ние» («Jugend. Eine Erinnerung», 1971 год).

В 1991 году стало известно, что Кёппен является автором романа «Записки Якоба Литтнера из подземелья» («Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch», 1948 год, русский перевод 2000 год), написанного от лица немецко-польского еврея, пережившего ужасы холокоста.

Сочинения:

Gesammelte Werke. Fr./M., 1986. Bd 1–6.

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