КЕМПФ ВИЛЬГЕЛЬМ

КЕМПФ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий пианист, педагог, композитор .

Из семьи музыкантов. В 1916 году окончил Высшую школу музыки в Берлине по классам Г. Барта (фортепиано) и Р. Кана (композиция). С того же года выступал как пианист и органист (в 1918 году впервые играл с Берлинским филармоническим оркестром), гастролировал в странах Европы, Америки (в 1964 году дебютировал в Нью-Йорке), Азии.

Выступал до 1981 года. Играл в ансамбле с Г. Шерингом, П. Фурнье и другими всемирно известными музыкантами. В центре обширного классико-романтичного репертуара Кемпфа - музыка немецких композиторов, образцовыми считаются интерпретации фортепианных сонат и концертов Бетховена, фортепианных сонат Ф. Шуберта (записаны полностью, в том числе сонаты Бетховена - трижды).

В 1924-1929 годах директор Высшей школы музыки в Штутгарте, в 1931-1944 годах преподавал игру на фортепиано в Немецком музыкальном институте для иностранцев в Потсдаме, в 1957 году организовал и вёл летние курсы игры на фортепиано в Позитано.

Среди учеников - Й. Бирет, Г. Оппиц, М. Учида. Музыкальные произведения Кемпфа (3 оперы, 2 симфонии, фортепианный концерт, 2 фортепианные сонаты, ка­мер­ная ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка , ро­ман­сы и пес­ни) - в рам­ках позд­не­ро­ман­тического сти­ля.

Сочинения:

Unter dem Zimbelstern: das Werden eines Musikers. Stuttg., 1951–1952. Bd 1–2;

Was ich hörte, was ich sah: Reisebilder eines Pianisten. Münch., 1981.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)