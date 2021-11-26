КАРУЗО ЭНРИКО

КАРУЗО ЭНРИКО - итальянский пе­вец (те­нор).

Сис­те­ма­ти­че­ско­го музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил, в 1891-1897 годах брал уро­ки пе­ния у Г. Верд­жи­не и В. Лом­бар­ди. Де­бю­ти­ро­вал в 1894 году на сце­не те­ат­ра «Нуо­во» в Не­апо­ле (опе­ра «Друг Фран­че­ско» М. Мо­рел­ли). В 1895-1897 годах пел на вто­ро­сте­пен­ных сце­нах Ита­лии; с ус­пе­хом вы­сту­пил в ми­лан­ском «Те­ат­ро ли­ри­ко» в пре­мье­ре опе­ры «Ар­ле­зи­ан­ка» Ф. Чи­леа (1897 год), в опе­ре «Фе­до­ра» У. Джор­да­но (1898 год). С 1898 года га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах ми­ра, вы­сту­пал в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (1902 год), пел в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1898, 1900 годы), Мо­ск­ве (1900 год), в стра­нах Латинской Аме­ри­ки (1917-1920 годы). С 1900 года вы­сту­пал в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла», де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Ру­доль­фа в «Бо­ге­ме» Дж. Пуч­чи­ни (ди­ри­жёр А. Тос­ка­ни­ни), в 1901 году спел пар­тию Фау­ста в опе­ре «Ме­фи­сто­фель» А. Бой­то (в за­глав­ной ро­ли - Ф.И. Ша­ля­пин ). В 1903-1920 годах со­лист «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» (Нью-Йорк).

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей сти­ля бель­кан­то. Пе­ние Карузо ха­рак­те­ри­зу­ет­ся точ­но­стью ин­то­на­ции, без­уко­риз­нен­ным кон­тро­лем ды­ха­ния; не­об­хо­ди­мо­го дра­ма­тического эф­фек­та Карузо дос­ти­гал, мас­тер­ски ис­поль­зуя раз­ную ок­ра­ску сво­его го­ло­са в различных ре­ги­ст­рах (в т. ч. в низ­ком «ба­ри­то­но­вом»). В ос­но­ве ре­пер­туа­ра - пар­тии ли­рических ге­ро­ев итальянской и французской опер XIX - начала XX веков, главным образом Дж. Вер­ди (ча­ще дру­гих Карузо ис­пол­нял пар­тию Ра­да­ме­са в опе­ре «Аи­да», из­люб­лен­ной бы­ла пар­тия Ман­ри­ко в «Тру­ба­ду­ре»), Г. До­ни­цет­ти (Не­мо­ри­но в опе­ре «Лю­бов­ный на­пи­ток»), Дж. Пуч­чи­ни (Ру­дольф в «Бо­ге­ме», Ка­ва­ра­дос­си в «Тос­ке»), Р. Ле­он­ка­вал­ло (Ка­нио в «Пая­цах»), Ш. Гу­но (за­глав­ная пар­тия в «Фау­сте»), Ж. Би­зе (На­дир в «Ис­ка­те­лях жем­чу­га»). За­мет­ное ме­сто в ка­мер­ном ре­пер­туа­ре пев­ца за­ни­ма­ли по­пу­ляр­ные итальянские пес­ни, в т. ч. не­апо­ли­тан­ские се­ре­на­ды (несколько пе­сен он со­чи­нил сам). Карузо од­ним из пер­вых сре­ди пев­цов стал за­пи­сы­вать­ся на грам­пла­стин­ки.

Иллюстрация:

Э. Ка­ру­зо в пар­тии Ман­ри­ко («Тру­ба­дур» Дж. Вер­ди).