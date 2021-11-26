КАПРОНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА

КАПРОНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский авиа­кон­ст­рук­тор и про­мыш­лен­ник.

Окон­чил По­ли­тех­нический институт в Мюн­хе­не (1907 год). В 1908 году по­стро­ил свой пер­вый би­план, в 1910 году ос­но­вал са­мо­лё­то­строи­тель­ную фир­му «Caproni» («So­cieta Italia­na Caproni», название с 1928 года). В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны фир­ма вы­пус­ка­ла тя­жё­лые бом­бар­ди­ров­щи­ки с дву­мя и тре­мя порш­не­вы­ми дви­га­те­ля­ми. В 1930-е годы и во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны под руководством Капрони раз­ра­ба­ты­ва­лись в основном са­мо­лё­ты во­енного на­зна­че­ния: бом­бар­ди­ров­щи­ки, раз­вед­чи­ки, мно­го­це­ле­вые са­мо­лё­ты Ca.101 (1930 год), Ca.309, Са.316, транс­порт­ные са­мо­лё­ты Ca.133 (1934 год), Ca.135 (1936 год), ис­тре­би­те­ли Re.2000 (1939 год), Re.2001 (1940 год), Caproni-Cam­pini (Ка­про­ни-Кам­пи­ни) N.1 (1940 год, пер­вый итальянский ре­ак­тив­ный са­мо­лёт), Re.2005 (1942 год). В начале 1940-х годов Капрони при­над­ле­жа­ли или на­хо­ди­лись под его кон­тро­лем около 20 фирм; основная фир­ма су­ще­ст­во­ва­ла до 1950 года.