КАЛЬМАН ИМРЕ

КАЛЬМАН ИМРЕ - венгерский и австрийский композитор и дирижёр .

Ро­дил­ся в се­мье за­жи­точ­но­го еврейского тор­гов­ца, с 1892 года жил и учил­ся в Бу­да­пеш­те. В 1897 году де­бю­тиро­вал как пиа­нист под псевдонимом Им­ре Каль­ман, но вско­ре ос­та­вил иг­ру на фортепиано из-за бо­лез­ни ру­ки. В 1900-1904 годах учил­ся на юри­дическом факультете Бу­да­пешт­ско­го университета, в те же го­ды окон­чил Музыкальную ака­де­мию по клас­су тео­рии му­зы­ки и ком­по­зи­ции Х. Кёс­лера. В 1904-1908 годах ра­бо­тал музыкальным кри­ти­ком в газете «Pesti Napl ́o», со­чи­нял му­зы­ку для ор­ке­ст­ра (в т. ч. сим­фо­ническая по­эма «Са­тур­на­лия», 1904 год), го­ло­са, для дра­ма­тического те­ат­ра и ка­баре.

Вос­тор­жен­но бы­ла встре­че­на пуб­ли­кой пер­вая опе­рет­та Кальмана - «Осен­ние ма­нёв­ры» (Бу­да­пешт, 1908 год). В 1908-1938 годах жил в Ве­не, где со­стоя­лись пре­мье­ры опе­ретт Кальмана, при­нёс­ших ему ми­ро­вую сла­ву: «Цы­ган-пре­мь­ер» (1912 год), «Кня­ги­ня чар­да­ша» (1915 год; на венгерской сце­не «Ко­ро­ле­ва чар­да­ша», на русской сце­не «Силь­ва»), «Фея кар­на­ва­ла» (1917 год), «Гол­лан­доч­ка» (1920 год), «Бая­де­ра» (1921 год), «Гра­фи­ня Ма­ри­ца» (1924 год), «Прин­цес­са цир­ка» (1926 год; на русской сце­не «Мис­тер Икс»), «Чи­каг­ская гер­цо­ги­ня» (1928 год), «Фи­ал­ка Мон­мар­тра» (1930 год). В го­ды на­циз­ма про­из­ве­де­ния Кальмана бы­ли за­пре­ще­ны. В 1938 году эмиг­ри­ро­вал, с 1940 года жил в США (в 1947 году по­лу­чил гра­ж­дан­ство), где ра­бо­тал главным образом как ди­ри­жёр, на­пи­сал опе­рет­ту «Ма­рин­ка» (на сю­жет из ис­то­рии ди­на­стии Габс­бур­гов; Нью-Йорк, 1945 год). Вер­нул­ся в Ев­ро­пу в 1949 году. По­след­нюю опе­рет­ту Кальман «Ле­ди Ари­зо­ны» за­вер­шил по­сле смер­ти ком­по­зи­то­ра его сын Чарльз Каль­ман.

Кальман - один из соз­да­те­лей т. н. но­вой вен­ской опе­рет­ты. Его ран­нее твор­че­ст­во ос­но­ва­но на венгерских национальных тра­ди­ци­ях, сти­ле вер­бун­кош. Для зре­ло­го пе­рио­да ха­рак­тер­но об­ра­ще­ние к музыкальномук фольк­ло­ру раз­ных стран (Кальман вво­дил в ор­кестр цим­ба­лы, ги­та­ру, банд­жо и др. народные ин­ст­ру­мен­ты) при не­пре­мен­ном со­хра­не­нии «вен­ско­го ко­ло­ри­та». Соз­дал тип «нос­таль­ги­че­ской» опе­рет­ты, на­пол­нен­ной ро­ман­тическими вос­по­ми­на­ния­ми, со­еди­няю­щей буф­фо­на­ду с ли­риз­мом и гру­ст­ным юмо­ром. Кальман тща­тель­но ра­бо­тал над литературным тек­стом (вме­сте с Л. Штай­ном, А. Грюн­валь­дом, Ю. Брам­ме­ром и др.), стре­мясь при­дать либ­рет­то мак­симальную пси­хо­ло­гическую дос­то­вер­ность. В це­лях ди­на­ми­за­ции дей­ст­вия ис­поль­зо­вал тех­ни­ку лейт­мо­ти­вов, сквоз­ные фор­мы ан­самб­лей и хо­ров.

Опе­рет­ты Кальмана ста­вят­ся на многих сце­нах ми­ра (на русской сце­не - с 1910-х годов, со зна­чительными из­ме­не­ния­ми в тек­сте и ор­ке­ст­ров­ке), мно­го­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­лись и за­пи­сы­ва­лись (с уча­сти­ем А. Моф­фо, А. Ро­тен­бер­гер, Н. Гед­ды, Р. Кол­ло и др. пев­цов). Зна­чительное влия­ние Кальмана ис­пы­та­ла советская опе­рет­та.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.