КАЛЬМАН ИМРЕ
КАЛЬМАН ИМРЕ - венгерский и австрийский композитор и дирижёр.
Родился в семье зажиточного еврейского торговца, с 1892 года жил и учился в Будапеште. В 1897 году дебютировал как пианист под псевдонимом Имре Кальман, но вскоре оставил игру на фортепиано из-за болезни руки. В 1900-1904 годах учился на юридическом факультете Будапештского университета, в те же годы окончил Музыкальную академию по классу теории музыки и композиции Х. Кёслера. В 1904-1908 годах работал музыкальным критиком в газете «Pesti Napl ́o», сочинял музыку для оркестра (в т. ч. симфоническая поэма «Сатурналия», 1904 год), голоса, для драматического театра и кабаре.
Восторженно была встречена публикой первая оперетта Кальмана - «Осенние манёвры» (Будапешт, 1908 год). В 1908-1938 годах жил в Вене, где состоялись премьеры оперетт Кальмана, принёсших ему мировую славу: «Цыган-премьер» (1912 год), «Княгиня чардаша» (1915 год; на венгерской сцене «Королева чардаша», на русской сцене «Сильва»), «Фея карнавала» (1917 год), «Голландочка» (1920 год), «Баядера» (1921 год), «Графиня Марица» (1924 год), «Принцесса цирка» (1926 год; на русской сцене «Мистер Икс»), «Чикагская герцогиня» (1928 год), «Фиалка Монмартра» (1930 год). В годы нацизма произведения Кальмана были запрещены. В 1938 году эмигрировал, с 1940 года жил в США (в 1947 году получил гражданство), где работал главным образом как дирижёр, написал оперетту «Маринка» (на сюжет из истории династии Габсбургов; Нью-Йорк, 1945 год). Вернулся в Европу в 1949 году. Последнюю оперетту Кальман «Леди Аризоны» завершил после смерти композитора его сын Чарльз Кальман.
Кальман - один из создателей т. н. новой венской оперетты. Его раннее творчество основано на венгерских национальных традициях, стиле вербункош. Для зрелого периода характерно обращение к музыкальномук фольклору разных стран (Кальман вводил в оркестр цимбалы, гитару, банджо и др. народные инструменты) при непременном сохранении «венского колорита». Создал тип «ностальгической» оперетты, наполненной романтическими воспоминаниями, соединяющей буффонаду с лиризмом и грустным юмором. Кальман тщательно работал над литературным текстом (вместе с Л. Штайном, А. Грюнвальдом, Ю. Браммером и др.), стремясь придать либретто максимальную психологическую достоверность. В целях динамизации действия использовал технику лейтмотивов, сквозные формы ансамблей и хоров.
Оперетты Кальмана ставятся на многих сценах мира (на русской сцене - с 1910-х годов, со значительными изменениями в тексте и оркестровке), многократно экранизировались и записывались (с участием А. Моффо, А. Ротенбергер, Н. Гедды, Р. Колло и др. певцов). Значительное влияние Кальмана испытала советская оперетта.
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Архив БРЭ.