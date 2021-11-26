КАЭТАНИ ЛЕОНЕ

Каэтани (ит. Caetani), Леоне, князь Теано, герцог Сермонета (12.09.1869, Рим — 25.12.1935, Ванкувер) — итальянский востоковед, одна из виднейших фигур в истории исламоведения и арабистики.

Выпускник Римского университета (1891) по специальности восточная филология. Состояние аристократической семьи позволило К. объездить почти всю Сев. Африку, Зап. и Центральную Азию. С 1911 — член-корреспондент, с 1919 — член Академии деи Линчеи. В 1909—1913 — депутат парламента от Итальянской социалистической партии. Автор и руководитель двух эпохальных исследовательских проектов, которые осуществлял сначала единолично, затем — опираясь на узкий круг учеников и сотрудников:

1) «Анналы ислама» (Annali dell’islam. В 10 т. 1904—1926) — хронологический свод событийной информации, которая извлечена из доступных арабистам начала XX в. хроникальных и других произведений ( Балазури , Табари, Якуби и т. д.) и подвергнута скрупулезной источниковедческой критике; его однотомное сокращение (без критического аппарата) представляет «Исламская хронография» («Cronografia islamica», 1912);

2) «Арабский ономастикон» («Onomasticon arabicum». В 2 т., 1915) — монументальный, но незаконченный глоссарий имен собственных, встречавшихся у арабов по доисламским и раннеисламским памятникам.

Методологические взгляды К. отразились в его «Очерках истории Востока» («Studi di storia orientale». В 3 т., 1911—1914), где он, в частности, изложил свою миграционную теорию возникновения ислама как идеологии арабских завоеваний. Последние К. объяснял очередным климатическим сдвигом в Аравии, аналогичным тем, что в предшествующие тысячелетия периодически вызывали волны переселений других кочевников-семитов ( аккадцев , амореев , арамеев ) за пределы полуострова — их предполагаемой прародины — в Сирию и Месопотамию, где они оседали, основывая города и государства.

Неприятие Итало-турецкой войны 1911—1912 , а впоследствии фашизма, вылилось в разрыв К. с его окружением, что в 1930 привело к его эмиграции в Канаду и выходу из итальянского подданства.

Лит.: Bouvat L. Le prince Caetani et son oeuvre // Collection de la Revue du monde musulman. Paris, 1914. P. 53—89; Ghione P., Sagaria Rossi V. Leone Caetani: l’Oriente nella vita e nella storia // Le mille e una cultura: scrittura e libri fra Oriente e Occidente / Ed. per C. Misiti. Bari, 2007. P. 121—140; Levi Della Vida G. Fantasmi ritrovati. Venezia, 1966.