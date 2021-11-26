ИФОГЮН МАРИЯ
ИФОГЮН МАРИЯ - немецкая певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог.
Настоящая фамилия Кемпнер, Kempner; псевдоним составлен из начальных букв имени и фамилии матери - певицы Иды фон Гюнтер, Günther.
Одна из самых знаменитых оперных певиц I трети XX века. Окончила Венскую академию музыки по классу А. Шлеммер-Амброс (1913 год). В 1913-1925 годах солистка Баварской государственной оперы (дебютировала по приглашению Б. Вальтера в партии Мими в «Богеме» Дж. Пуччини), в 1925-1932 годах солистка Городской оперы Берлина. Выступала на ведущих сценах мира (в том числе в Чикагской опере в сезон 1921-1922 годов), участница Зальцбургского фестиваля (впервые в партии Церлины в «Дон Жуане» В.А. Моцарта, 1925 год).
Основа репертуара - классико-романтическая музыка и сочинения Р. Штрауса (Ифогюн прославилась в партии Цербинетты в его опере «Ариадна на Наксосе»). Участвовала в премьерах опер немецких композиторов: «Перстень Поликрата» Э.В. Корнгольда (1916 год), «Палестрина» Х. Пфицнера (1917 год), «Птицы» В. Браунфельса (1920 год; все - в Мюнхене). В 1934 году оставила сцену. В 1948-1950 годах профессор Венской академии музыки, в 1950-1958 годах - Высшей школы музыки в Берлине; среди её учениц - Э. Шварцкопф, Р. Штрайх, Р. Хольм.