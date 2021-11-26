ГОНДРА ДОГОВОР 1923

ГОНДРА ДОГОВОР 1923. О пре­дот­вра­ще­нии кон­флик­тов ме­ж­ду американскими го­су­дар­ст­ва­ми.

При­нят на 5-й Пан­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции в Сан­ть­я­го (Чи­ли) по пред­ло­же­нию министра иностранных дел Па­ра­гвая М. Гон­д­ра Пе­рей­ра. Пре­ду­смат­ри­вал пе­ре­да­чу спор­ных во­про­сов, не ре­шён­ных ди­пло­ма­тическим пу­тём, на рас­смот­ре­ние ар­бит­раж­ной ко­мис­сии из пред­ста­ви­те­лей американских го­су­дарств. До­го­вор пре­сле­до­вал так­же цель ис­клю­чить воз­можность вме­ша­тель­ст­ва Ли­ги На­ций в де­ла стран Западного по­лу­ша­рия. Ра­ти­фи­ци­ро­ван все­ми американскими го­су­дар­ст­ва­ми, кро­ме Ар­ген­ти­ны.

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