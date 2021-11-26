ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА РАМОН

ГО́МЕС ДЕ ЛА СЕ́РНА РАМОН. Испанский писатель.

Учил­ся в университете города Овь­е­до (1908 год). С 1936года жил в Ар­ген­ти­не. Пе­ча­тал­ся с 1904 года. Про­па­ган­дист идей ев­ропейского аван­гар­диз­ма в Ис­па­нии [цикл эс­се «Из­мы» («Ismos», 1931 год)]. Ха­рак­тер­ное для по­эти­ки Гомеса де ла Серна пара­док­саль­ное за­ост­ре­ние об­ра­зов по­все­днев­но­сти от­ра­зи­лось в соз­дан­ном им (в 1910 году) жан­ре «гре­ге­рия» - афо­риз­ма, ос­но­ван­но­го на не­ожи­дан­ных ме­та­фо­рах : сборник «Гре­ге­рии» («Greguerí as», 1917 год) и другие. Со­дер­жа­щие иро­нич­ную кар­ти­ну современного за­пад­но­го об­ще­ст­ва ро­ма­ны Гомеса де ла Серна «Не­обык­но­вен­ный док­тор» («El doctor inverosí mil», 1921 год), «Ки­но­лан­дия» (1924 год, оба - русский перевод 1927 год) от­ме­че­ны раз­мы­то­стью сю­жета, сме­ше­ни­ем эле­мен­тов различных жан­ров. Ав­тор ав­то­био­гра­фич. сочинения «Ав­то­нек­ро­лог» («Automori­bun­dia», 1948 год), био­гра­фий испанских ху­дож­ни­ков и пи­са­те­лей (Ф. Гойи, Эль Гре­ко, Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо и дркгих); про­во­ка­тив­но­го ро­ма­на-эс­се «Гру­ди» («Se­nos», 1918 год) и других про­из­ве­де­ний эро­тического ха­рак­те­ра.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1983;

Obras completas. Barcelona, 1996–2004–. Vol. 1–20.