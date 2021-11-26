ГЕОРГИАНЦЫ

ГЕОРГИАНЦЫ - группа английских поэтов 1910-1920-х годов.

Объ­е­ди­ня­ла уча­ст­ни­ков ан­то­ло­гии «Ге­ор­ги­ан­ская по­эзия» («Georgian poetry», выпуски 1-5, 1912-1922), вы­хо­див­шей в го­ды прав­ле­ния ко­ро­ля Ге­ор­га V (от­сю­да название). По­эзия Георгианцев (Р. Брук, У. Де ла Мар, У. Дей­вис, Дж. Мейс­филд , Р. Грейвс, Л. Эбер­кром­би и др.), ори­ен­ти­ро­ван­ная на твор­че­ст­во английских ро­ман­ти­ков (пре­ж­де все­го У. Вор­дс­вор­та), от­ли­ча­ется ин­те­ресом к сель­ской те­ма­ти­ке, по­эти­за­цией обы­ден­ной жиз­ни, ми­ра дет­ст­ва, при­ро­ды, ус­та­нов­кой на ес­те­ст­вен­ность ин­то­на­ций и вы­ра­же­ние сию­ми­нут­ных эмо­ций.

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