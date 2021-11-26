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ГЕОРГИАНЦЫ
ГЕОРГИАНЦЫ - группа английских поэтов 1910-1920-х годов.
Объединяла участников антологии «Георгианская поэзия» («Georgian poetry», выпуски 1-5, 1912-1922), выходившей в годы правления короля Георга V (отсюда название). Поэзия Георгианцев (Р. Брук, У. Де ла Мар, У. Дейвис, Дж. Мейсфилд, Р. Грейвс, Л. Эберкромби и др.), ориентированная на творчество английских романтиков (прежде всего У. Вордсворта), отличается интересом к сельской тематике, поэтизацией обыденной жизни, мира детства, природы, установкой на естественность интонаций и выражение сиюминутных эмоций.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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