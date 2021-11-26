ГАБЕН ЖАН

Французский актер театра и кино, офицер Ордена Почетного легиона.

Ранние годы

Родился в семье владельца кафе и артиста кабаре Фердинанда Монкорже, по псевдониму «Габен», и актрисы Элен Пети. Жан учился в лицее Ясон де Саильи, однако не смог завершить обучение из-за финансовых проблем в семье. Монкорже работал разнорабочим до 1923 г. (кладовщиком, продавцом газет, офисным клерком и рабочим на цементном заводе). Все переменилось, когда он получил роль в одной из постановок «Фоли-Бержер» благодаря протекции знакомых его отца. Маленькие роли в представлениях варьете позволили Монкорже войти в мир шоу-бизнеса, однако начинающаяся карьера была прервана призывом в армию в 1924 г.

После окончания службы в военно-морском флоте в 1925 г. Монкорже вернулся в шоу-бизнес, играя в разнообразных постановках парижских оперетт и мюзик-холлов. В это время он начал использовать отцовский псевдоним «Габен». К 1926 г. Монкорже-Габен становится звездой мюзик-холлов. Особой популярностью пользовался номер, где он имитировал голос известного шансонье Мориса Шевалье. Он активно гастролировал по Франции, в 1927 г. посетил Бразилию. По возвращению на родину Габен устроился в Мулен Руж. Уже в 1928 г. он дебютировал в немом кино, снявших в двух короткометражных лентах.

Актерская деятельность

В 1930 г. Габен дебютировал в звуковом кино. В первой половине 1930-х Монкорже играл второстепенные роли, за несколько лет он снялся в дюжине фильмов. Первое внимание широкой общественности к его актерскому таланту пришло с лентой 1934 г. «Мария Шапделен», получившей Гран-при французского кино и отмеченной на Венецианском кинофестивале 1935 г.

Всеобщее признание пришло к Габену в 1937 г., когда он снялся в ленте Ж. Дювивье «Пепе ле Моко» и антивоенном фильме Ж. Ренуара «Великая иллюзия». «Великая иллюзия» имела прокатный успех как во Франции, так и в США. После триумфального пребывания на экранах американских кинотеатров в течение шести месяцев Габену поступило множество предложений из Голливуда. Монкорже, тем не менее, не спешил начинать карьеру за океаном. Однако начало Второй мировой войны спровоцировало его отъезд за границу. В 1940 г. Габен уехал в США. В Голливуде он познакомился с М. Дитрих , с которой у него завязались романтические отношения, продлившиеся до 1948 г. Голливудская карьера Габена не сложилась: он должен был сняться в нескольких проектах, однако студия их заморозила. Габен тосковал по родине и в результате принял решение вернуться во Францию. В 1942 г. по просьбе Свободной Франции Габен снялся в пропагандистском фильме голлистов. В 1943 г. Монкорже вступил в ВМС Свободной Франции. Он служил на танкерном судне, воевал в Африке. За доблесть, проявленную в сражениях, Габен был награжден военной медалью и военным крестом.

После ряда неудач в кино и театре в 1949 г. Габен сыграл главную роль в фильме Р. Клемана «У стен Малапаги», получившего премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Несмотря на признание киноакадемиков, у широкой публики кинолента успеха не имела. Конец 1940-х и начало 1950-х в артистической карьере были отмечены провалами и прокатными неудачами. Черный период в жизни Габена закончился с выходом киноленты Ж. Беккера «Не тронь добычу» (1954), отмеченную положительными рецензиями и прокатным успехом. Часть гонорара Габен инвестировал, приобретя землю в Нормандии. Неподалеку от построенного особняка Монкорже выстроил конюшни и занялся разведение скаковых лошадей. Впоследствии он вложился в создание ипподрома, получившего его имя после его смерти.

В 1958 г. Габен сыграл одну из самых знаменитых своих ролей – комиссара полиции Жюля Мегрэ. В последующие годы он активно снимался. В 1960 г. был награжден орденом Почетного легиона. В 1960-е Габен сыграл в десятке фильмов, его партнерами по площадке были Л. де Фюнес, А. Делон, Б. Бардо и др. В 1970-е актер продолжал активно работать, однако не все киноленты с его участием имели прокатный успех. Ф. Форд Коппола пригласил Габена на главную роль в «Крестном отце», однако сотрудничество не состоялось. В 1976 г. он также отказался от участия в фильме С. Леоне «Однажды в Америке». В июле 1976 г. Габен был назначен офицером Ордена Почетного легиона. В ноябре того же года актер скончался от лейкемии.