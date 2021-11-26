ЕЛИН-ПЕЛИН
ЕЛИН-ПЕЛИН (Димитр Иванов) - болгарский писатель, академик Болгарской АН.
Из крестьянской семьи. Работал учителем, библиотекарем, директором музея И. Вазова (1924-1944). Печатался с 1895 года. Автор реалистических рассказов из крестьянской жизни [наиболее известен сборник «Под монастырской лозой» («Под манастирската лоза», 1936)], повестей - «Гераковы» («Гераците», 1911) и «Земля» («Земя», 1922), сборник стихотворений в прозе «Чёрные розы» («Черни рози», 1928). Среди других сочинений: книги для детей, в том числе романы «Ян Бибиян» (1933) и «Ян Бибиян на Луне» («Ян Бибиян на Луната», 1934). На русский язык переводился с 1913 года.
Сочинения:
Събрани съчинения. София, 1958-1959. Т. 1-10;
Сочинения. М., 1962. Т. 1-2.