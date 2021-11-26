ЭКСПРЕССИОНИЗМ В КИНО (Expressionismus)

Направление в кино Германии первой половине 1920-х г. В это время было создано несколько десятков э. ф., среди которых наиболее известными считаются – «Пражский студент» (1913, р. Стеллан Руе), «Кабинет доктора Калигари» (1920, р. Роберт Вине), «Генуине» (1920, р. Роберт Вине), «Голем, как он пришел в мир» (1920, р. Пауль Вегенер), «Усталая смерть» (1921, р. Фриц Ланг), «Мабузе, игрок» (1922, р. Фриц Ланг), «Носферату, симфония ужаса» ( 1922, р. Ф.В. Мурнау), «Улица» (1923, р. Карл Грюне), «Руки Орлака» (1924, Роберт Вине), «Кабинет восковых фигур» (1924, Пауль Лени), «Последний человек» (1924, Ф.В. Мурнау), «Метрополис» (1927, р. Фриц Ланг») и др.

Они отразили настроения безысходности и пессимизма, возникшие в немецком обществе вследствие поражения в 1-ой мировой войне. Героями этих фильмов часто выступали зловещие, мифические существа, а центральное место в них занимали галлюцинации, кошмары, фантазии безумцев. Для их изображения применялась изощренная техника – многократные экспозиции, наплывы, оптические искажения. В эстетическом плане эти фильмы испытали сильное влияние экспрессионистской живописи, что нашло отражение в изломанных линиях декораций и световом решении. С приходом к власти нацистов главные режиссеры - приверженцы э. эстетики покинули страну.

Иллюстрация:

Конрад Фейдт в фильме "Кабинет доктора Калигари" (реж. Роберт Вине).

Автор статьи: Г.В. Краснова