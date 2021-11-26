ДЮАМЕЛЬ ЖОРЖ
ДЮАМЕЛЬ ЖОРЖ - французский писатель, член Французской академии.
Родился в семье фармацевта, получил медицинское образование. Вместе с Ш. Вильдраком, Л. Дюртеном и Р. Аркосом стоял у истоков литературного содружества «Аббатство», развивавшего принципы унанимизма.
Среди ранних произведений - поэтические сборники «Легенды, битвы» («Des légendes, des batailles», 1907 год), «Спутники» («Compagnons», 1912 год) и другие; пьесы «Свет» («La lumière», 1911 год), «Сражение» («Le combat», 1913 год) и другие.
Трагический опыт Первой мировой войны, во время которой Дюамель руководил работой полевых госпиталей, послужил основой сборников новелл «Жизнь мучеников» («Vie des martyrs», 1917 год) и «Цивилизация» («Civilisation», 1918 год; оба - русский перевод 1924 год).
В художественном творчестве, как и в эссеистике, Дюамель утверждал гуманистические идеалы, отвергая техницистскую цивилизацию, общество потребления: романы «Власть над миром» («La possession du monde», 1919 год), «Сцены из будущей жизни» («Scѐ nes de la vie future», 1930 год). Проблемы современной культуры - в центре многотомных романных циклов «Жизнь и приключения Салавена» («Vie et aventures de Salavin», 1920-1932 годы; русский перевод некоторых романов цикла - 1923, 1925, 1927 годы) и «Хроника семьи Паскье» («Chronique des Pasquier», 1933-1944 годы).
Среди поздних произведений Дюамеля - мемуары, эссе, заметки о путешествиях (в т. ч. в СССР), романы «Архангел приключения» («L’archange de l’aventure», 1955 год), «Комплекс Теофиля» («Le complexe de Thе́ophile», 1958 год). Поэзию Дюамеля на русский язяк переводили О. Э. Мандельштам, А. М. Эфрос и другие.
Сочинения:
Записки доктора Кошуа. М.; Л., 1930
Œuvres choisies. P., 2005