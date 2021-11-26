ДЮ БО ШАРЛЬ

ДЮ БО ШАРЛЬ - французский литературовед.

Учил­ся в па­риж­ских ли­це­ях, Окс­фор­де (1900-1901 годы), ин­те­ре­со­вал­ся немецкой и итальянской литературой. Жил во Фло­рен­ции и Бер­ли­не, об­щал­ся с из­вест­ны­ми ев­ропейскими ин­тел­лек­туа­ла­ми (в т. ч. А. Жи­дом, П. Ва­ле­ри).

Сто­рон­ник ин­туи­тив­но­го ме­то­да, Дю Бо стре­мил­ся вы­явить в литературе ме­та­фи­зическое и мис­тическое из­ме­ре­ние, взаи­мо­дей­ст­вие «ду­ши» про­из­ве­де­ния с ду­шой чи­та­те­ля.

Ав­тор ра­бот о твор­че­ст­ве Ш. Бод­ле­ра , М. Пру­ста , А. Жи­да, Г. Фло­бе­ра, Б. Кон­ста­на, Дж. Бай­ро­на, Но­ва­ли­са, И. В. Гё­те , Ф. Ниц­ше , А. Берг­со­на и других. В позд­них со­чи­не­ни­ях Дю Бо уси­ли­лись ре­лигиозные на­строе­ния, с осо­бой си­лой про­явив­шие­ся в «Днев­ни­ке» («Jour­nal», vol. 1-9, 1946-1961 годы).