ДВОРНИК ФРАНТИШЕК

ДВОРНИК ФРАНТИШЕК - чешский и американский католический историк Церкви, византинист, славист.

Общее образование получил в гимназии города Кромержиж. В 1912 году поступил на Кирилло-Мефодиевский богословский факультет Оломоуцкого университета. В 1916 году рукоположен во священника. В 1919-1920 годах изучал славянскую филологию и археологию под руководством профессора Я. Бидло на философском факультете Карлова университета в Праге. В 1920-1926 годах изучал историю Византии в Сорбонне (у Ш. Диля) и в Школе политических наук (окончил в 1923 году), одновременно работал в Институте славянских исследований. В 1926 году защитил докторскую диссертацию «Славяне, Византия и Рим в IX веке». Ассистент (1925), доцент (1927), профессор (c 1928 года) церковной истории богословского факультета Карлова университета. После оккупации Судетской области Чехословакии (1938) нацистской Германией Дворник, находившийся в этот момент за границей, решил не возвращаться на родину и остался во Франции. В 1940 году переехал в Великобританию, где в годы второй мировой войны исполнял обязанности капеллана, занимался научными исследованиями в Британском музее. В 1948 году получил приглашение на работу в научный центр Дамбартон-Окс (Вашингтон), где стал в следующем году профессором византийской истории. В США Дворник совмещал научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность, читал лекции по истории славян в Гарвардском университете , на основании которых выпустил 2 монографии. В 1964 году Дворник вышел в отставку, но продолжал давать консультации коллегам и студентам, заниматься научной работой. В 1975 году Дворник посетил родину, где скоропостижно скончался.

Сфера научных интересов Дворника простиралась на 3 крупные области: ранние связи между Византией и славянами; отношения между Православием и Римом, прежде всего в IX веке; средневековую историю Центральной и Восточной Европы. Дворник внес большой вклад в изучение деятельности создателей славянской письменности и культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в связи с международными отношениями, историей византийского возрождения в IX веке. Дворнику принадлежат исследования по кирилло-мефодиевской традиции: «Легенды о Константине и Мефодии с византийской точки зрения» (Les Légendes de Constantin et Méthode vues de Byzance. Prague, 1933), издание Жития Григория Декаполита (La Vie de st. Grégoire le Décapolite et les Slaves macédoniens au IXe siècle. P., 1926). Важным научным достижением Дворника стала новая постановка так называемого Фотиева вопроса. В католической традиции долгое время святителя Фотия считали виновником разрыва между Римом и Константинополем в IX веке (смотри Фотианская схизма) и предтечей великой схизмы 1054 года. Фигура святителя привлекла внимание Дворника прежде всего в контексте исследований кирилло-мефодиевской миссии. Основная работа Дворника о жизни и политической деятельности Фотия, монография «Фотианская схизма: история и легенда» (The Photian Schism: History and Legend. Camb., 1948, 1972), была завершена к 1939 году на французском языке, однако из-за событий второй мировой войны монография появилась позднее в английской версии. Как показал Дворник, фотианская схизма была преодолена в результате соглашений на Константинопольском Соборе 879/880 годов, где состоялось примирение патриарха Фотия и папы Иоанна VIII. Исследование о Фотии было предпринято Дворником с надеждой, что объективная научная разработка этого вопроса ускорит восстановление единства Церквей.

В работе «The Making of Central and Eastern Europe» (Становление Центральной и Восточной Европы) Дворник затронул проблему исторической ориентации Киевской Руси на Византию, а не на Западную Европу. Другие его книги по славяноведению представляют собой пособия по истории раннего славянского средневековья: «The Slavs: Their Early History and Civilisation» (Boston, 1956) (Славяне: Их ранняя история и цивилизация), «The Slavs in European History and Civilization» (New Brunswick, 1962; русский перевод: Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001). Общие проблемы из области раннехристианской и византийской культурной истории были рассмотрены им в сочинении «Early Christian and Byzantine political Philosophy» (Раннехристианская и византийская политическая философия: Происхождение и предпосылки). В последние годы жизни Дворника были опубликованы его книги: «The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew» (Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее), «Byzantine missions among the Slavs» (Византийская миссия к славянам).

Иллюстрации:

Архив ПЭ.

Сочинения:

Les Slaves: Byzance et Rome au IXe siècle. P., 1926;

La Vie de st. Grégoire le Décapolite et les Slaves macédoniens au IXe siècle. P., 1926;

Deux inscriptions gréco-bulgares de Philippes // BCHell. 1928. T. 52. P. 125-147;

Le second schisme de Photios: Une mystification historique // Byz. 1933. Vol. 8. P. 425-474;

The Circus Parties in Byzantium // Byzantina-Metabyzantina. N. Y., 1946. Vol. 1. N 1. P. 119-133