ДУСБУРГ ТЕО ВАН

ДУСБУРГ ТЕО ВАН (настоящее имя и фамилия Кри­сти­ан Эмиль Ма­ри Кюп­пер) - голландский художник, архитектор, дизайнер.

Около 1899 года на­чал за­ни­мать­ся жи­во­пи­сью в ду­хе на­ту­ра­лиз­ма; ув­лёк­шись твор­че­ст­вом О. До­мье, ри­со­вал ка­ри­ка­ту­ры. В 1908-1910 годах пи­сал им­прес­сио­ни­стич . пей­за­жи и порт­ре­ты в ма­не­ре Г. Х. Брейт­не­ра. В 1916-1919 годах под влия­ни­ем В. В. Кан­дин­ско­го и П. Мон­д­риа­на пе­ре­шёл к аб­ст­ракт­ной жи­во­пи­си («Ритм рус­ско­го тан­ца», 1918 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк). С 1917 года из­да­вал журнал «De Stijl», в 1922-1923 годах - жур­нал да­даи­стов «Mé­ca­no».

В со­труд­ни­че­ст­ве с Я. Й. П. Ау­дом, Г. Рит­вел­дом и другими за­ни­мал­ся ди­зай­ном вит­ра­жей и цве­то­вой от­дел­кой ин­терь­е­ров, где ис­поль­зо­вал аб­ст­ракт­ные ком­по­зи­ции из цвет­ных пря­мо­уголь­ни­ков, ог­ра­ни­чен­ных вер­ти­каль­ны­ми и го­ри­зон­таль­ны­ми ли­ния­ми. Вёл се­ми­нар в Бау­хау­зе в Вей­ма­ре (1921-1922 годы). В 1923 году Дусбург ор­га­ни­зо­вал вы­став­ку груп­пы «Де Стейл» в Га­ле­рее Л. Ро­зен­бер­га в Па­ри­же (уча­ст­во­вал со сво­им про­ек­том «Дом ху­дож­ни­ка» и др.).

C 1925 года Дусбург раз­ра­ба­ты­вал цве­то­вые схе­мы с диа­го­наль­ным по­строе­ни­ем («Тре­уголь­ни­ки», 1928 год, Кол­лек­ция П. Гуг­ген­хейм, Ве­не­ция; оформ­ле­ние ка­фе «Обетт» в Страс­бу­ре, 1926-1928 годы, совместно с Х. Ар­пом и С. Той­бер-Арп). Дусбург вы­сту­пал с ху­дожественно-кри­тическими стать­я­ми и ма­ни­фе­ста­ми аван­гард­но­го искусства (под­пи­сы­вал­ся псев­до­ни­ма­ми: в ро­ли по­эта-да­даи­ста - И. К. Бон­сет, фу­ту­ри­ста - Аль­до Ка­ми­ни).

Сочинения:

"De nieuwe beweging in de schilderkunst. Delft, 1917;"

"Drie voordrachten over de nieuwe beeldende kunst. Amst., 1919."

Иллюстрация:

Т. ван Дус­бург. «Си­муль­тан­ная контр­ком­по­зи­ция». 1929–30. Му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Нью-Йорк). Архив БРЭ.